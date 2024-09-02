Допомагала готувати удар по Миколаєву "в обхід" ППО: СБУ затримала російську агентку. ФОТО

У Миколаєві затримано жінку, яка допомагала готувати ракетний удар РФ по Миколаєву, розвідуючи системи ППО Збройних Сил України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Жінка збирала координати обʼєктів для нової серії ракетно-дронових ударів по місту. Ворог готував обстріл заводів та виробничих цехів оборонно-промислового комплексу.

Так окупанти намагалися дізнатися про місця базування зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, щоб уразити вказані об'єкти "в обхід" ППО.

Так, спецслужби РФ залучили свою інформаторку - колишню бухгалтерку місцевого підприємства, яка об’їжджала місто різними маршрутами на громадському транспорті та здійснювала дорозвідку пішки, щоб виявити потенційні цілі.

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"У разі встановлення локації "потрібного" об’єкта, жінка фіксувала його на камеру телефону, роблячи вигляд, що вона з кимось розмовляє. Усі отримані відомості вона узагальнювала у "звіт" для свого російського куратора – кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил рф (відомого як гру). Його установчі дані вже відомі контррозвідникам Служби безпеки", - йдеться в повідомленні.

СБУ завчасно затримали жінку, вилучивши у неї мобільний телефон, який та використовувала для зв’язку з окупантами.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Їй загрожує до 12 років тюрми.

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