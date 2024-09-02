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Допомагала готувати удар по Миколаєву "в обхід" ППО: СБУ затримала російську агентку. ФОТО

У Миколаєві затримано жінку, яка допомагала готувати ракетний удар РФ по Миколаєву, розвідуючи системи ППО Збройних Сил України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Жінка збирала координати обʼєктів для нової серії ракетно-дронових ударів по місту. Ворог готував обстріл заводів та виробничих цехів оборонно-промислового комплексу.

Так окупанти намагалися дізнатися про місця базування зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, щоб уразити вказані об'єкти "в обхід" ППО.

Так, спецслужби РФ залучили свою інформаторку - колишню бухгалтерку місцевого підприємства, яка об’їжджала місто різними маршрутами на громадському транспорті та здійснювала дорозвідку пішки, щоб виявити потенційні цілі.

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"У разі встановлення локації "потрібного" об’єкта, жінка фіксувала його на камеру телефону, роблячи вигляд, що вона з кимось розмовляє. Усі отримані відомості вона узагальнювала у "звіт" для свого російського куратора – кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил рф (відомого як гру). Його установчі дані вже відомі контррозвідникам Служби безпеки", - йдеться в повідомленні.

СБУ завчасно затримали жінку, вилучивши у неї мобільний телефон, який та використовувала для зв’язку з окупантами.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Їй загрожує до 12 років тюрми.

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СБУ затримала агентку РФ, яка готувала ракетний удар по Миколаєву
СБУ затримала агентку РФ, яка готувала ракетний удар по Миколаєву
СБУ затримала агентку РФ, яка готувала ракетний удар по Миколаєву

Автор: 

Миколаїв (1806) СБУ (12818)


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Топ коментарі
+20
Це і є наслідок політики "какая разница" тобто ворог і бидло відчули свою безкарність ,адже влада більше хвилюють патріоти і громадські активісти чим колоборанти.
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02.09.2024 10:12
+13
Безуглу? Бо це вона в топі на русру
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02.09.2024 10:09
+12
чергова ублюдська ублюдіна...
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02.09.2024 10:11
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Безуглу? Бо це вона в топі на русру
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02.09.2024 10:09 Відповісти
чергова ублюдська ублюдіна...
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02.09.2024 10:11 Відповісти
до 12 років ?????? що це за статті такі ??? наші люди гибнуть від наводки шпигунки,а ій ще можуть дати мізерний срок ?
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02.09.2024 10:23 Відповісти
Коли ми вже почнемо бачити таких уйОпків на носилках з простреленими кінцівками, а не "під ручки" з СБУшниками? Тоді й піде на спад оте бажання "прислужити" кацапам. Це ж стосується і паліїв військових машин. Це ж личинки з мордору, а вони розуміють ТІЛЬКИ насилля - їх треба просто знищувати, бо навіть розголос в ЗМІ про затримання нічого не дає - вони або не читають нашу пресу, або точно знають, що портновсько-татаровські суди їх сильно не покарають.
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02.09.2024 11:25 Відповісти
Маю дещо уточнити в вашому дописі. Не з простреленими кінцівками, а з відстреленими і загубленими.
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02.09.2024 12:36 Відповісти
Це і є наслідок політики "какая разница" тобто ворог і бидло відчули свою безкарність ,адже влада більше хвилюють патріоти і громадські активісти чим колоборанти.
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02.09.2024 10:12 Відповісти
Так, це вирощене на концертах і фільмах антимайданного, прокацапського колективу "95 квартал" ціде покоління. Це вона і такі як вона ржали із "синйора Голодомора" і "********** паличок", це вона ржала із "тупих українців" і ріділа "русскому язіку" цього смерячого колективу.
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02.09.2024 10:46 Відповісти
дастаєвскава на цугундері дадуть почитати..?
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02.09.2024 10:15 Відповісти
Хіба це жінка? Нежить, нелюдь, паскудь.
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02.09.2024 10:22 Відповісти
Це тіпа зоя космодем'янська.
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02.09.2024 12:38 Відповісти
На розмінування!
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02.09.2024 10:26 Відповісти
З важкою бороною
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02.09.2024 11:12 Відповісти
Повісьте її тихцем в лісі за шию.
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02.09.2024 10:34 Відповісти
краще на палю
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02.09.2024 11:07 Відповісти
Що 12 років утримувати цю ***** , краще годину на палі .
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02.09.2024 10:38 Відповісти
Третье тысячелетие.

объезжала город по разным маршрутам на общественном транспорте и осуществляла доразведку пешком, чтобы выявить потенциальные цели. Источник:
Шо баба из окна трамвая могла увидеть, чего нет на гугл картах. Чего нет в 2ГС?
Только то что построено после загрузки навителовских карт.
В 14-ом хер шо в Донецке было видно. Кацапы и бандиты базировались на территориях шахт и предприятий. Шо там было за закрытыми воротами 15-ти летия или точмаша?
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02.09.2024 10:42 Відповісти
Вона дивилася на розміщення військової техніки яке постійно змінюється і потрібно корегувати також постійно. А не на будівлі які дійсно є на гуглмап. Також фіксувала ураження для подальшого корегування ударів противника.
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02.09.2024 14:05 Відповісти
Хоч одну суку публічно ПОВІШАТИ !!!!
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02.09.2024 11:05 Відповісти
Краще декілька.
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02.09.2024 12:39 Відповісти
Rasstreljatj po 'zakonu vojennovo vremenji' , i njekakoij zhalostji vanjki-moskalju!!!
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02.09.2024 12:45 Відповісти
Rasstreljatj - eto 5 sekund, odjin patron, i VSJO!!! A nje 'sudjitj' na 25 ljet na sheju Ukrainskim nalogoplatjeljshchikam!!!
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02.09.2024 12:46 Відповісти
 
 