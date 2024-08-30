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Повідомлено про підозру заступнику голови АП РФ Кірієнку, який є "куратором" тимчасово окупованих регіонів України

СБУ повідомила про підозру “куратору” тимчасово окупованих регіонів України Сергію Кірієнку

Служба безпеки зібрала доказову базу на Сергія Кірієнка – першого заступника керівника адміністрації президента РФ, який сприяє війні проти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, посадовець уже багато років є довіреною особою Путіна і входить до його найближчого оточення. 

Після початку повномасштабного вторгнення РФ очільник Кремля призначив Кірієнка "куратором" тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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Там він координує діяльність окупаційних адміністрацій країни-агресора, зокрема в "кадрових" питаннях.

За матеріалами справи, починаючи з травня 2022 року саме Кірієнко курує абсолютно всі сфери примусової інтеграції тимчасово захоплених територій України в "законодавче поле" Росії.

Зокрема, Кірієнко брав безпосередню участь в організації псевдореферендумів країни-агресора та відповідав за підсумки "голосування".

А восени 2023 року він особисто вручав зрадникам Пасічнику, Сальдо та Пушиліну "документи" на призначення їх очільниками місцевих окупаційних органів Росії.

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Також фігурант уповноважений на координацію медіа-ресурсів Кремля, які нав’язують ідеологію рашизму на тимчасово захопленій частині території України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Кірієнку про заочну підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни);
  • ч. 2 ст. 110 (публічні заклики до умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені особою, яка є представником влади, повторно);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, а також заперечення тимчасової окупації частини території України та глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України, вчинені службовою особою повторно з використанням ЗМІ);
  • чч. 1, 2 ст. 332-2 (перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави поза пунктами пропуску через державний кордон України вчинене повторно).

Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави, додали в СБУ.

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Автор: 

Кірієнко Сергій (8) СБУ (12790) підозра (759)


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Потужно. Кірієнку напевно страшно стало.😱
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30.08.2024 13:39 Відповісти
Потужно!!
Це не корупціонерів та зрадників в ОП ловити
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30.08.2024 13:53 Відповісти
коли вже буде підозра бубі - бо риба ж з голови як бе..
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30.08.2024 13:58 Відповісти
Поцілуйте сраки один у одного, придурки.
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30.08.2024 15:57 Відповісти
 
 