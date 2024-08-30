Сообщено о подозрении заместителю главы АП РФ Кириенко, являющемуся "куратором" временно оккупированных регионов Украины
Служба безопасности собрала доказательную базу на Сергея Кириенко - первого заместителя руководителя администрации президента РФ, который способствует войне против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, чиновник уже много лет является доверенным лицом Путина и входит в его ближайшее окружение.
После начала полномасштабного вторжения РФ глава Кремля назначил Кириенко "куратором" временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
Там он координирует деятельность оккупационных администраций страны-агрессора, в частности в "кадровых" вопросах.
По материалам дела, начиная с мая 2022 года именно Кириенко курирует абсолютно все сферы принудительной интеграции временно захваченных территорий Украины в "законодательное поле" России.
В частности, Кириенко принимал непосредственное участие в организации псевдореферендумов страны-агрессора и отвечал за итоги "голосования".
А осенью 2023 года он лично вручал предателям Пасечнику, Сальдо и Пушилину "документы" на назначение их руководителями местных оккупационных органов России.
Также фигурант уполномочен на координацию медиа-ресурсов Кремля, которые навязывают идеологию рашизма на временно захваченной части территории Украины.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Кириенко о заочном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны);
- ч. 2 ст. 110 (публичные призывы к умышленным действиям с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенные лицом, которое является представителем власти, повторно);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, а также отрицание временной оккупации части территории Украины и глорификация лиц, осуществлявших вооруженную агрессию РФ против Украины, совершенные должностным лицом повторно с использованием СМИ);
- чч. 1, 2 ст. 332-2 (пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства вне пунктов пропуска через государственную границу Украины совершенное повторно).
Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства, добавили в СБУ.
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