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Сообщено о подозрении заместителю главы АП РФ Кириенко, являющемуся "куратором" временно оккупированных регионов Украины

СБУ повідомила про підозру “куратору” тимчасово окупованих регіонів України Сергію Кірієнку

Служба безопасности собрала доказательную базу на Сергея Кириенко - первого заместителя руководителя администрации президента РФ, который способствует войне против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, чиновник уже много лет является доверенным лицом Путина и входит в его ближайшее окружение.

После начала полномасштабного вторжения РФ глава Кремля назначил Кириенко "куратором" временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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Там он координирует деятельность оккупационных администраций страны-агрессора, в частности в "кадровых" вопросах.

По материалам дела, начиная с мая 2022 года именно Кириенко курирует абсолютно все сферы принудительной интеграции временно захваченных территорий Украины в "законодательное поле" России.

В частности, Кириенко принимал непосредственное участие в организации псевдореферендумов страны-агрессора и отвечал за итоги "голосования".

А осенью 2023 года он лично вручал предателям Пасечнику, Сальдо и Пушилину "документы" на назначение их руководителями местных оккупационных органов России.

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Также фигурант уполномочен на координацию медиа-ресурсов Кремля, которые навязывают идеологию рашизма на временно захваченной части территории Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Кириенко о заочном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны);
  • ч. 2 ст. 110 (публичные призывы к умышленным действиям с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенные лицом, которое является представителем власти, повторно);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, а также отрицание временной оккупации части территории Украины и глорификация лиц, осуществлявших вооруженную агрессию РФ против Украины, совершенные должностным лицом повторно с использованием СМИ);
  • чч. 1, 2 ст. 332-2 (пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства вне пунктов пропуска через государственную границу Украины совершенное повторно).

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства, добавили в СБУ.

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Автор: 

Кириенко (12) СБУ (19871) подозрение (485)


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Потужно. Кірієнку напевно страшно стало.😱
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30.08.2024 13:39 Ответить
Потужно!!
Це не корупціонерів та зрадників в ОП ловити
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30.08.2024 13:53 Ответить
коли вже буде підозра бубі - бо риба ж з голови як бе..
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30.08.2024 13:58 Ответить
Поцілуйте сраки один у одного, придурки.
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30.08.2024 15:57 Ответить
 
 