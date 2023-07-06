На окуповану ЗАЕС приїхав заступник голови АП РФ Кірієнко, - росЗМІ

На окуповану російськими військами Запорізьку АЕС приїхав перший заступник керівника адміністрації президента країни-агресора Сергій Кірієнко.

Про це повідомив Telegram-канал окупантів "ЗАЭС. Официально" та пропагандисти "РИА "Новости"

Разом з Кірієнко на станції також побував гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицкий.

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Окупанти стверджують, що Кірієнко начебто переконався, що "станція працює в штатному режимі, порушень меж безпеки немає".