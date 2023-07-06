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Новини Війна
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На окуповану ЗАЕС приїхав заступник голови АП РФ Кірієнко, - росЗМІ

кірієнко

На окуповану російськими військами Запорізьку АЕС приїхав перший заступник керівника адміністрації президента країни-агресора Сергій Кірієнко.

Про це повідомив Telegram-канал окупантів "ЗАЭС. Официально" та пропагандисти "РИА "Новости"

Разом з Кірієнко на станції також побував гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицкий.

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Окупанти стверджують, що Кірієнко начебто переконався, що "станція працює в штатному режимі, порушень меж безпеки немає".

Автор: 

Кірієнко Сергій (8) Запорізька АЕС (1429)


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Топ коментарі
+8
Надо туда боевых голубей срочно..Такую цель нельзя потерять
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06.07.2023 18:34 Відповісти
+7
Можливо хто не знає, кірієнко це фронтмен лгбт спільноти у керівництві болотної держави.
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06.07.2023 18:34 Відповісти
+5
А вот это плохо. Этот кириенко - редкий пи…ар. П
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06.07.2023 18:35 Відповісти
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А кагда на ЗАЕС пІрІєдІт рузкоє ху...ло?
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06.07.2023 18:32 Відповісти
путін послав смертникам Кірієнка щоб ЗСУ вдарили по ЗАЕС Хаймерсом, отже путіну потрібні обстріли ЗАЕС зі сторони ЗСУ і він навіть готовий пожертвувати своїм хомячком. Це може свідчити про те що для путіна ЗАЕС зараз є козирною картою, яка допоможе об'єднати навколо путіна росіян, а для цього потрібна ядерна катастрофа і ядерна війна. Отже чекати часу вже немає, потрібно діяти - брати ЗАЕС під контроль ЗСУ.
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06.07.2023 18:57 Відповісти
кіндер сюрприз... де там найближчій хаймерс??
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06.07.2023 18:33 Відповісти
нах він потрібний щоб хаймерс витрачати.
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06.07.2023 18:35 Відповісти
Можливо хто не знає, кірієнко це фронтмен лгбт спільноти у керівництві болотної держави.
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06.07.2023 18:34 Відповісти
То на ЗАЕС буде савецкая гей-вЕчІрІнка😎 Гей малароси ви чому пІрІтІхлІ ета ваші-савтжцкІє гамсєкІ😃
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06.07.2023 18:46 Відповісти
Надо туда боевых голубей срочно..Такую цель нельзя потерять
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06.07.2023 18:34 Відповісти
Та нехай паразвлІкаюца- страпона страпона Ім👆
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06.07.2023 18:48 Відповісти
А вот это плохо. Этот кириенко - редкий пи…ар. П
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06.07.2023 18:35 Відповісти
Перевіряв стан зробленої за минулого візиту роботи.
Ну, і картинку створити, Гроссі підспівати.
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06.07.2023 19:30 Відповісти
Та ні, фсьйо Ідьйот па кІрІмІльйовскаму плану спІц апІрацІї ганд...ї.
Ти теж там будиш😃 тагда на -большой чупачупс🍥 Амірікнскій
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06.07.2023 18:51 Відповісти
***** слабак. У нього лише АП, а у Моніки цілий охвіс.
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06.07.2023 18:41 Відповісти
Он не Кириенко, а Израитель. Только у него пейсы не растут- лысина не даёт.
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06.07.2023 18:44 Відповісти
По семейным праздникам он носит кипу с пейсами.
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06.07.2023 18:54 Відповісти
Мабуть приїхав "застругати" якогось касапчика..
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06.07.2023 18:58 Відповісти
Минулого разу він з собою водолазів привозив. Тільки, намагався уникнути розголосу.
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06.07.2023 19:09 Відповісти
А чого він приперся незваний в чужу країну?!
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06.07.2023 19:22 Відповісти
Таке саме чмо як його шеф.
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06.07.2023 22:40 Відповісти
 
 