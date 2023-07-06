На окуповану ЗАЕС приїхав заступник голови АП РФ Кірієнко, - росЗМІ
На окуповану російськими військами Запорізьку АЕС приїхав перший заступник керівника адміністрації президента країни-агресора Сергій Кірієнко.
Про це повідомив Telegram-канал окупантів "ЗАЭС. Официально" та пропагандисти "РИА "Новости"
Разом з Кірієнко на станції також побував гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицкий.
Окупанти стверджують, що Кірієнко начебто переконався, що "станція працює в штатному режимі, порушень меж безпеки немає".
Топ коментарі
+8 Immortal Soul Life
показати весь коментар06.07.2023 18:34 Відповісти Посилання
+7 Павло Йовенко
показати весь коментар06.07.2023 18:34 Відповісти Посилання
+5 jklpqrs
показати весь коментар06.07.2023 18:35 Відповісти Посилання
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Ти теж там будиш😃 тагда на -большой чупачупс🍥 Амірікнскій