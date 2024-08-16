Усилия РФ в Европе сейчас направлены на недопущение военной поддержки Украины, - финская спецслужба

В финской Полиции безопасности (Supo) считают, что сейчас главной целью РФ является препятствование поддержке Украины со стороны стран Европы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle, об этом рассказала специальный исследователь финской Полиции безопасности (Supo) Лотта Хакала.

"Сейчас основное внимание России сосредоточено на других регионах Европы, например, на крупных странах ЕС. Россия нацелилась, в частности, на материальную поддержку Украины, такую как производство, транспортировка и хранение помощи", - рассказала Хакала.

Так, усилия России направлены, в частности, на недопущение военной поддержки Украины. Кроме нанесения конкретного вреда, целью является влияние на готовность общественности поддержать Украину.

По ее словам, РФ пытается создать атмосферу страха и неуверенности, а также впечатление, что она способна сделать что угодно и где угодно.

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По данным финской Полиции безопасности, нет никаких признаков попыток повредить материальной поддержке Украины в Финляндии. Однако стоит быть готовыми к подрывным действиям, как и в других частях Европы.

"Вполне вероятно, что действия России в отношении Финляндии станут более агрессивными, так же как и в других странах Европы", - считает Хакала.

Хакала отмечает, что новым в действиях России является то, что для диверсий используют посредников, таких как преступники, которых вербуют за деньги, например, через социальные сети.

"Россия пытается скрыть собственную причастность и сохранить хотя бы формальную возможность отрицать эти действия", - добавила Хакала.

Однако Полиция безопасности не располагает информацией о такой вербовке в Финляндии.

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