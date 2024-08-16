Зусилля РФ у Європі нині спрямовані на недопущення військової підтримки України, - фінська спецслужба

У фінській Поліції безпеки (Supo) вважають, що нині головною ціллю РФ є перешкоджання підтримці України з боку країн Європи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yle, про це розповіла спеціальна дослідниця фінської Поліції безпеки (Supo) Лотта Хакала.

"Наразі основна увага Росії зосереджена на інших регіонах Європи, наприклад, на великих країнах ЄС. Росія націлилася, зокрема, на матеріальну підтримку України, таку як виробництво, транспортування і зберігання допомоги", – розповіла Хакала.

Так, зусилля Росії спрямовані, зокрема, на недопущення військової підтримки України. Окрім завдання конкретної шкоди, метою є вплив на готовність громадськості підтримати Україну.

За її словами, РФ намагається створити атмосферу страху і невпевненості, а також враження, що вона здатна зробити що завгодно і де завгодно.

Читайте також: Кордон із РФ поки що залишиться закритим, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

За даними фінської Поліції безпеки, немає жодних ознак спроб зашкодити матеріальній підтримці України у Фінляндії. Однак варто бути готовими до підривних дій, як і в інших частинах Європи.

"Цілком імовірно, що дії Росії щодо Фінляндії стануть більш агресивними, так само як і в інших країнах Європи", – вважає Хакала.

Хакала зауважує, що новим у діях Росії є те, що для диверсій використовують посередників, таких як злочинці, яких вербують за гроші, наприклад, через соціальні мережі.

"Росія намагається приховати власну причетність і зберегти хоча б формальну можливість заперечити ці дії", – додала Хакала.

Однак Поліція безпеки не має інформації про таке вербування у Фінляндії.

Також читайте: Військові бази США в Європі переведено в стан підвищеної готовності через загрозу диверсій з боку РФ, - CNN