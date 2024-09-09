Затримано агента РФ, який палив об’єкти "Укрзалізниці" на Полтавщині, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки та Національна поліція затримали на Полтавщині поплічника РФ, який готував серію підпалів на стратегічних об’єктах "Укрзалізниці".
Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під "прицілом" ворога були релейні шафи на головних лініях залізничного сполучення регіону. Для вчинення диверсій окупанти дистанційно залучили місцевого жителя з Лубенського району області. Він потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав "легкого заробітку" у телеграм-каналах.
Щоб виконати вороже завдання, чоловік відслідковував локації потенційних цілей, а потім з бінокля спостерігав за ними, обираючи "зручний час" для підпалу. Водночас зловмисник придбав допоміжні засоби – легкозаймисту суміш, захисні рукавиці, ніж та багатофункціональний молоток для зламування дверцят енергообладнання. Він підпалив релейну шафу та відзняв загоряння на камеру свого телефону.
Встановлено, що зловмисник планував продовжити серію підпалів. Зрадника затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу нової "цілі". У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами комунікації з окупантами, а також знаряддя для вчинення підпалів.
Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 та ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, готування до диверсії, вчинене в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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