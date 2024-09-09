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Затримано агента РФ, який палив об’єкти "Укрзалізниці" на Полтавщині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки та Національна поліція затримали на Полтавщині поплічника РФ, який готував серію підпалів на стратегічних об’єктах "Укрзалізниці".

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під "прицілом" ворога були релейні шафи на головних лініях залізничного сполучення регіону. Для вчинення диверсій окупанти дистанційно залучили місцевого жителя з Лубенського району області. Він потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав "легкого заробітку" у телеграм-каналах.

Затримано палія об’єктів Укрзалізниці

Щоб виконати вороже завдання, чоловік відслідковував локації потенційних цілей, а потім з бінокля спостерігав за ними, обираючи "зручний час" для підпалу. Водночас зловмисник придбав допоміжні засоби – легкозаймисту суміш, захисні рукавиці, ніж та багатофункціональний молоток для зламування дверцят енергообладнання. Він підпалив релейну шафу та відзняв загоряння на камеру свого телефону.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано агентурну групу ФСБ, яка "полювала" на будівлі ТЦК та нафтобази на Кіровоградщині, - СБУ. ФОТО

Встановлено, що зловмисник планував продовжити серію підпалів. Зрадника затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу нової "цілі". У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами комунікації з окупантами, а також знаряддя для вчинення підпалів.

Затримано палія об’єктів Укрзалізниці

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 та ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, готування до диверсії, вчинене в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також дивіться: Готували підпали електропідстанцій та автівок ЗСУ: СБУ затримала агентів ГРУ РФ у Києві. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (12854) диверсія (351) Полтавська область (1122)


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Топ коментарі
+10
"... і при спробі вчинити опір - знищений", - де ????
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09.09.2024 13:23
+6
на гіляку запроданця !!!
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09.09.2024 13:24
+6
Утілізувати , біосміття таке дешеве і дрібне , а ,ще кротів при кориті , які зливають за МІЛЬОНИ контрнаступи і стратегічні обьекти
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09.09.2024 13:34
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"... і при спробі вчинити опір - знищений", - де ????
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09.09.2024 13:23 Відповісти
на гіляку запроданця !!!
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09.09.2024 13:24 Відповісти
краще на палю на 15 хвилин .
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09.09.2024 13:36 Відповісти
Сирійці таких агентів нацистської россії спалюють живцем. Чудвий досвід. Треба брати на озброєння.
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09.09.2024 13:28 Відповісти
..ну, хотя бы при задержании этих явнЫх пдров-какаразниц нужно максимально случайо калечить "при попытке к бегству и оказании яростного сопротивления, угрожающего жизни правоохоронных (наивно надеемся) органов и гражданских", чтобы их уже не могли взять в офис президента дермака после правосудия по-вызову имени Зеленскага-Никакого..
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09.09.2024 13:30 Відповісти
Підор, ще й українською з цапами спілкується... А вони розуміють...
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09.09.2024 13:31 Відповісти
Утілізувати , біосміття таке дешеве і дрібне , а ,ще кротів при кориті , які зливають за МІЛЬОНИ контрнаступи і стратегічні обьекти
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09.09.2024 13:34 Відповісти
****, іх в день скоро по десятку будуть ловити.
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09.09.2024 13:35 Відповісти
Стріляти при спробі підпалу як ворожих диверсантів.
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09.09.2024 13:41 Відповісти
в петлю **************** ***********!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.09.2024 13:48 Відповісти
Якщо влада не ліквідує цю мережу рашиської агентури ,вся відповідальність за рашиських агентів буде на ній ,адже все це столо завдяки як ворожих агентів у владі ,так і бездіяльність по боротьбі з ворогами.
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09.09.2024 14:47 Відповісти
Телеграм має бути заблокований. Для початку.
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09.09.2024 16:32 Відповісти
 
 