Затримано агента РФ, який палив об’єкти "Укрзалізниці" на Полтавщині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки та Національна поліція затримали на Полтавщині поплічника РФ, який готував серію підпалів на стратегічних об’єктах "Укрзалізниці".

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під "прицілом" ворога були релейні шафи на головних лініях залізничного сполучення регіону. Для вчинення диверсій окупанти дистанційно залучили місцевого жителя з Лубенського району області. Він потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав "легкого заробітку" у телеграм-каналах.

Щоб виконати вороже завдання, чоловік відслідковував локації потенційних цілей, а потім з бінокля спостерігав за ними, обираючи "зручний час" для підпалу. Водночас зловмисник придбав допоміжні засоби – легкозаймисту суміш, захисні рукавиці, ніж та багатофункціональний молоток для зламування дверцят енергообладнання. Він підпалив релейну шафу та відзняв загоряння на камеру свого телефону.

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Встановлено, що зловмисник планував продовжити серію підпалів. Зрадника затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу нової "цілі". У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами комунікації з окупантами, а також знаряддя для вчинення підпалів.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 та ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, готування до диверсії, вчинене в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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