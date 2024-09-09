Установил "видеоловушки" для корректировки ударов по Киеву: СБУ задержала агента военной разведки РФ. ФОТОрепортаж
В Киеве задержан агент военной разведки РФ, который корректировал удары по столице и осуществлял поджоги на объектах Укрзализныци.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Больше всего врага интересовали тепловые электростанции, опоры линий электропередач и энергооборудование на железнодорожных развязках.
"Задержанным оказался житель Харькова. Для его вербовки российская спецслужба использовала один из Телеграм-каналов, на котором мужчина искал предложения "легкого заработка". По указанию разведки рф агент прибыл в Киев, где арендовал квартиру в многоэтажке с панорамой на местную ТЭС.
Во временном помещении фигурант установил видеокамеру с программой удаленного доступа, которая позволяла оккупантам в режиме "реального времени" следить за энергообъектом", - говорится в сообщении.
Также мужчина оборудовал "наблюдательный пункт" еще в одной арендованной квартире вблизи столицы. Кроме того, замаскированные устройства видеофиксации, так называемые видеоловушки, агент установил для отслеживания ударов по линиям электропередач.
Таким образом россияне планировали зафиксировать последствия новых воздушных ударов по Киевской области и одновременно выявить локации ПВО.
После подготовки "наблюдательных постов" злоумышленник вернулся в Харьков под видом посещения родителей, но на самом деле для поджога релейного шкафа на стратегической линии железнодорожного сообщения.
Мужчину задержали в одной из арендованных квартир в Киеве, когда тот настраивал новую видеокамеру для онлайн-фиксации воздушных атак на город.
Во время обысков у него изъяты телефоны и видеоустройства с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.
СБУ сообщила злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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так, там не те, що стояти, лежати було нестерпно.
чому оце, в сірій маєчкє, стоїть самостійно, та щось дивиться?
А чому досі СБУ, ДБР не прикрило діяльність, так званних "громадськи", але точно про російських організацій під виглядом всіляких ветеранських об'єднань, природозахистних або навіть освітянських діячів, що шукають, вербують і розсилають методички ось такого характеру?! Таке можливе лише там, де мають тісний контакт з людьми! Чому і досі по містах і селах України летять ракети, що спрямовуються ну аж ніяк не патріотично налаштованими, язик не повертається сказати, громадянами України?! Невже хтось думає, що ці покидьки були сюди закинуті ну прямісінько з рашки, щоб нам тут все палити і підривати?!
Так ось, шановні! Поки кожен не буде дбати про Україну, а не про власну кишеню, власні статки, власну шкуру, ворог просто мало по малу буде нас нищити! По одному, по декілька, але точно - нищити! І зважаючи на це, треба щоб 100% бюджету йшло на ЗСУ, а не на всілякі марнотратства, фінансування культут, наук, освіт, спорту! Це все не на часі зараз! Або ми перемагамо русню, або буде гірко, солоно і боляче на віки!!!
...написала перебуваючи дес пожа межами України.
А може це саме СБУ і організовувало "диверсії", маскуючись під ординців?
Перед тим, як почати виявлення прихованих камер і використовувати для цього ліхтарик або звичайну спалах, обов'язково затемніть кімнату, вимкніть світло і закрийте її щільними шторами або жалюзями від проникнення сонця. Після цього включіть спалах і обведіть їм кімнату. Слідкуйте за тим, чи з'явилися якісь яскраві невеликі точки, чи ні. Якщо ви їх виявили, уважно подивіться на предмет, який їх випромінює, можливо, це прихована камера.