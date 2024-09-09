Установил "видеоловушки" для корректировки ударов по Киеву: СБУ задержала агента военной разведки РФ. ФОТОрепортаж

В Киеве задержан агент военной разведки РФ, который корректировал удары по столице и осуществлял поджоги на объектах Укрзализныци.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Больше всего врага интересовали тепловые электростанции, опоры линий электропередач и энергооборудование на железнодорожных развязках.

"Задержанным оказался житель Харькова. Для его вербовки российская спецслужба использовала один из Телеграм-каналов, на котором мужчина искал предложения "легкого заработка". По указанию разведки рф агент прибыл в Киев, где арендовал квартиру в многоэтажке с панорамой на местную ТЭС.

Во временном помещении фигурант установил видеокамеру с программой удаленного доступа, которая позволяла оккупантам в режиме "реального времени" следить за энергообъектом", - говорится в сообщении.

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Также мужчина оборудовал "наблюдательный пункт" еще в одной арендованной квартире вблизи столицы. Кроме того, замаскированные устройства видеофиксации, так называемые видеоловушки, агент установил для отслеживания ударов по линиям электропередач.

Таким образом россияне планировали зафиксировать последствия новых воздушных ударов по Киевской области и одновременно выявить локации ПВО.

После подготовки "наблюдательных постов" злоумышленник вернулся в Харьков под видом посещения родителей, но на самом деле для поджога релейного шкафа на стратегической линии железнодорожного сообщения.

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Мужчину задержали в одной из арендованных квартир в Киеве, когда тот настраивал новую видеокамеру для онлайн-фиксации воздушных атак на город.

Во время обысков у него изъяты телефоны и видеоустройства с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

СБУ сообщила злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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