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Новости Фото Война
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Установил "видеоловушки" для корректировки ударов по Киеву: СБУ задержала агента военной разведки РФ. ФОТОрепортаж

В Киеве задержан агент военной разведки РФ, который корректировал удары по столице и осуществлял поджоги на объектах Укрзализныци.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Больше всего врага интересовали тепловые электростанции, опоры линий электропередач и энергооборудование на железнодорожных развязках.

"Задержанным оказался житель Харькова. Для его вербовки российская спецслужба использовала один из Телеграм-каналов, на котором мужчина искал предложения "легкого заработка". По указанию разведки рф агент прибыл в Киев, где арендовал квартиру в многоэтажке с панорамой на местную ТЭС.

Во временном помещении фигурант установил видеокамеру с программой удаленного доступа, которая позволяла оккупантам в режиме "реального времени" следить за энергообъектом", - говорится в сообщении.

Читайте: Готовил прорыв РФ к Покровску: СБУ задержала российского агента

Также мужчина оборудовал "наблюдательный пункт" еще в одной арендованной квартире вблизи столицы. Кроме того, замаскированные устройства видеофиксации, так называемые видеоловушки, агент установил для отслеживания ударов по линиям электропередач.

Таким образом россияне планировали зафиксировать последствия новых воздушных ударов по Киевской области и одновременно выявить локации ПВО.

После подготовки "наблюдательных постов" злоумышленник вернулся в Харьков под видом посещения родителей, но на самом деле для поджога релейного шкафа на стратегической линии железнодорожного сообщения.

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Мужчину задержали в одной из арендованных квартир в Киеве, когда тот настраивал новую видеокамеру для онлайн-фиксации воздушных атак на город.

Во время обысков у него изъяты телефоны и видеоустройства с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

СБУ сообщила злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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У Києві затримали агента РФ, який коригував обстріли столиці
У Києві затримали агента РФ, який коригував обстріли столиці
У Києві затримали агента РФ, який коригував обстріли столиці
У Києві затримали агента РФ, який коригував обстріли столиці
У Києві затримали агента РФ, який коригував обстріли столиці
У Києві затримали агента РФ, який коригував обстріли столиці
У Києві затримали агента РФ, який коригував обстріли столиці
У Києві затримали агента РФ, який коригував обстріли столиці

Автор: 

Киев (25580) СБУ (19931)


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Топ комментарии
+15
Поки не будуть знешкоджувати назавжди, це не припиниться. Такі покидьки перейшли з поширення наркотиків на "більш прибутковий бізнес"
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09.09.2024 10:13
+11
в перші дні вторгнення, було пару трійку відосиків, як затримує сбу.
так, там не те, що стояти, лежати було нестерпно.
чому оце, в сірій маєчкє, стоїть самостійно, та щось дивиться?
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09.09.2024 10:13
+7
чергова ублюдочна ублюдіна...
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09.09.2024 10:13
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чергова ублюдочна ублюдіна...
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09.09.2024 10:13 Ответить
Поки не будуть знешкоджувати назавжди, це не припиниться. Такі покидьки перейшли з поширення наркотиків на "більш прибутковий бізнес"
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09.09.2024 10:13 Ответить
в перші дні вторгнення, було пару трійку відосиків, як затримує сбу.
так, там не те, що стояти, лежати було нестерпно.
чому оце, в сірій маєчкє, стоїть самостійно, та щось дивиться?
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09.09.2024 10:13 Ответить
може тому що це не відосік?
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09.09.2024 11:00 Ответить
Там "братва" якась на військових наїхала. А СБУ типу їх на місце ставили
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09.09.2024 11:37 Ответить
потрібні показові наджорсткі покарання.
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09.09.2024 10:21 Ответить
dati lapatu - i na minnie poļa , hai razminovue a tam i razstrel pri popitke k begstvu...
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09.09.2024 10:36 Ответить
треба їх ліквідовувати при спробі втечі... це також стосується підпальщиків авто
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09.09.2024 10:21 Ответить
В часі воєнного стану, цю гниду тре розстріляти, а не позбавлення волі.
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09.09.2024 10:27 Ответить
Хвилиночку! Шановні!
А чому досі СБУ, ДБР не прикрило діяльність, так званних "громадськи", але точно про російських організацій під виглядом всіляких ветеранських об'єднань, природозахистних або навіть освітянських діячів, що шукають, вербують і розсилають методички ось такого характеру?! Таке можливе лише там, де мають тісний контакт з людьми! Чому і досі по містах і селах України летять ракети, що спрямовуються ну аж ніяк не патріотично налаштованими, язик не повертається сказати, громадянами України?! Невже хтось думає, що ці покидьки були сюди закинуті ну прямісінько з рашки, щоб нам тут все палити і підривати?!
Так ось, шановні! Поки кожен не буде дбати про Україну, а не про власну кишеню, власні статки, власну шкуру, ворог просто мало по малу буде нас нищити! По одному, по декілька, але точно - нищити! І зважаючи на це, треба щоб 100% бюджету йшло на ЗСУ, а не на всілякі марнотратства, фінансування культут, наук, освіт, спорту! Це все не на часі зараз! Або ми перемагамо русню, або буде гірко, солоно і боляче на віки!!!
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09.09.2024 10:31 Ответить
Так ось, шановні! Поки кожен не буде дбати про Україну, а не про власну кишеню, власні статки, власну шкуру, ворог просто мало по малу буде нас нищити!
...написала перебуваючи дес пожа межами України.
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09.09.2024 10:48 Ответить
Треба принародно на палю виродка садити!
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09.09.2024 10:36 Ответить
А де: "При спробі вчинити опір - ЗНИЩЕНИЙ"?
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09.09.2024 10:39 Ответить
Мені цікаво як СБУ виявило відеокамеру у вікні квартири? І як зламало шифрування Телеграм. Дуров дав ключі?
А може це саме СБУ і організовувало "диверсії", маскуючись під ординців?
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09.09.2024 10:58 Ответить
по відбликуванню лінзи як варіант. Снайперів так знаходять.
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09.09.2024 11:04 Ответить
Дуже цікаво. Ніколи не знав що вікна всіх будинків сканують на наявність відблиску.
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09.09.2024 11:06 Ответить
А нащо всіх? Достатньо тих, які виходять на обʼєкти критичної інфраструктури.
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09.09.2024 11:08 Ответить
Дійсно. Так і є.
Перед тим, як почати виявлення прихованих камер і використовувати для цього ліхтарик або звичайну спалах, обов'язково затемніть кімнату, вимкніть світло і закрийте її щільними шторами або жалюзями від проникнення сонця. Після цього включіть спалах і обведіть їм кімнату. Слідкуйте за тим, чи з'явилися якісь яскраві невеликі точки, чи ні. Якщо ви їх виявили, уважно подивіться на предмет, який їх випромінює, можливо, це прихована камера.
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09.09.2024 11:14 Ответить
там трохи інший принцип, лазером, а не спалахом, і не рукою, а мікроконтролер
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09.09.2024 11:16 Ответить
И можно в первую очередь проверять только те квартиры, которые обычно сдаются в аренду . (как правило одни и те же)
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09.09.2024 11:22 Ответить
Ноги в бочку з плиточним клеєм і в підводне плавання
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09.09.2024 11:45 Ответить
 
 