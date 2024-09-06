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Новости Война
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СБУ (19459) Покровск (375)

Готовил прорыв РФ в Покровск: СБУ задержала российского агента

СБУ затримала чоловіка, який готував прорив РФ до Покровська

Задержан злоумышленник, передававший российским захватчикам данные о Силах обороны на Покровском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Во время спецоперации в 6 областях Украины были разоблачены 9 российских агентов, корректировавшие удары РФ по Днепру, Запорожью, Сумах, Донецкой, Одесской и Кировоградской областях.

На данное время разоблачен десятый участник вражеской группы, шпионивший за Силами обороны на самом тяжелом направлении фронта - Покровском.

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"Злоумышленник разведывал локации личного состава и тяжелого вооружения ВСУ вблизи райцентра и соседнего Мирнограда. В зоне особого внимания агента были укрепрайоны и огневые позиции артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов. Также фигурант отслеживал маршруты движения и количество военных колонн, направлявшихся на усиление передовых позиций украинских войск", - говорится в сообщении.

Россиянам были нужны разведданные для подготовки новых наступательных операций, направленных на захват Покровска и прилегающих населенных пунктов, где сейчас идут тяжелые бои.

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Злоумышленник обходил прифронтовую местность и скрыто фиксировал расположение подразделений Сил обороны.

Мужчина был задержан по месту жительства. Им оказался 40-летний местный житель, попавший в поле зрения ФСБ как прокремлевский "комментатор" в чатах Telegram-каналов. Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон и компьютерная техника с доказательствами преступных действий.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Топ комментарии
+7
А д'єрмака коли?
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06.09.2024 10:16
+5
Если держзрада, то или чиновник или полицейский.
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06.09.2024 10:35
+5
90% відсотків тих, хто не виїжджає з прифронтових зон- колаборанти
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06.09.2024 10:48
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А д'єрмака коли?
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06.09.2024 10:16 Ответить
Если держзрада, то или чиновник или полицейский.
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06.09.2024 10:35 Ответить
А коли затримували підлітків, розвізників їжі, водіїв вантажівок, працівників підприємств серед котрих були й провідники вагонів, й бухгалтери, й слюсаря....... то це були "силовики" чи "службовці"?!
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06.09.2024 10:42 Ответить
Нещодавно дізнався що під час операції на Курщині були знайдені документи що мали в собі тексти доповідних від прихильників рашизму в Україні в котрих були сповіщення й "про передачу частини України Польші", й про "формування підрозділів оборони Харківщини з людей похилого віку та підлітків до 16 років", й про "дитячі табори на заході України у котрих готують гітлерюгент" та ще багато подібного. Ясна річ що це може бути лише витвором хворих на голову осіб, але у значній мірі саме такі розумово відсталі й підтримують "руССкий мир", тому не варто дивуватись отим дебільним заявам )(уйла (воно ж путін) та на пропагандистських шоу кремлядей, бо схоже що вони реально вірять в усю цю маячню що пишуть їм їх прихильники серед громадян України. Якось так, навіть не знаю як це коментувати, бо у людини при глузді в голові не укладається як можливо вірити у ТАКЕ?!
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06.09.2024 10:39 Ответить
повна маячня
всі вони вірять лише в силу мертвих американських президентів - бо вважають їх самим найкращими помічниками у світі
на кацапах НЕМАЄ ідеї подібної до "комуністичних ідей ссср" - тому лише одними байками про югентів довго не прокормиш
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06.09.2024 12:11 Ответить
Падлюку - зрадника потрібно взяти за ліву ногу і праву ,
та.розчахнути , бо він вбивця і холуй русні 😡
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06.09.2024 10:40 Ответить
Не треба нам середньовіччя, ми цивілізовані люди тож нехай все життя, що йому залишилось, сходить з розуму розуміючи яку тупу помилку зробив. Це мабуть ще гірше за розривання навпіл, бо це катування що безперервно тягнеться роками і навіть десятиріччями!!!
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06.09.2024 10:45 Ответить
Спочатку створили проблему а потім ніби боремось ,ясно що колоборанти були і будуть і їх треба знищувати ,але під час війни відсутня будь яка патріотична ідеологія, замість того "какая разница" ,також влада відгородилась від провалів на фронті то військові винні ,те саме з мобілізацією то військовим треба ми ні при чому ось ця провальна політика і повна безвідповідальність ,це і породило збільшення зрадників і колоборантів вони відчули свою безкарність.
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06.09.2024 10:47 Ответить
90% відсотків тих, хто не виїжджає з прифронтових зон- колаборанти
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06.09.2024 10:48 Ответить
Я б погодився, але є один нюанс - що може запропонувати керівництво держави тим хто евакуюється і особливо це стосується людей похилого віку?! Безоплатним житлом чи достатньою компенсацією за його аренду можуть скористатися одиниці. Щоб не писали ЗМІ у реальності знайти роботу котра б дала змогу самостійно винаймати житло і забезпечувати більш-менш нормальне життя неймовірно важко, а тим кому за 45-50 років майже неможливо. Узяти із собою нажите майно можуть дозволити собі лише ті в кого не має проблем із транспортом. Отримати компенсацію за втрачене житло є довготривалою та бюрократичною проблемою, а жити треба десь вже зараз. І це не пусті слова, це те що я бачу на власні очі спостерігаючи за вимушеними переселенцями в регіоні де я живу. Тобто евакуація для багатьох це шлях у незвідане та ймовірно дуже погане. Отже не варто перебільшувати кількість колаборантів, а аби нашкодити ЗСУ достатньо пари осіб. Інша справа чи виграють для себе щось ті, хто залишиться? Навряд, швидше отримають ще щось гірше ніж те що я описав, але отут повинна працювати вже наша пропаганда, а от чи справляється вона із цим завданням - ВЕЛИКЕ ПИТАННЯ! Принаймні пару раз подивившись "телемарафон" я побачив, що він точно не є інструментом ефективної пропаганди, скоріш навпаки!!!
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06.09.2024 11:12 Ответить
не пишіть більше це. зловили, розстріляли, прикопали.
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06.09.2024 11:04 Ответить
33тього помічника єрмака
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06.09.2024 11:08 Ответить
40 річний лайдак , призивного віку з бичою шиєю , який спокійно розіжає в прифронтовій зоні , якого не бачить ТЦК , ВСП , МЕНТИ ... і якби не займався тим на чому був спійманий , спокій но б сидів і ждав " асвабадітілей ".... питання мля , чому це падло не було мобілізоване ??..
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06.09.2024 11:13 Ответить
Вішати нах!
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06.09.2024 11:43 Ответить
І навіщо це писати, який в цьому сенс?навіть обличчя заблюрили
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06.09.2024 12:48 Ответить
 
 