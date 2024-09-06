Готував прорив РФ до Покровська: СБУ затримала російського агента

Затримано зловмисника, який передавав російським загарбникам дані про Сили оборони на Покровському напрямку.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Під час спецоперації у 6 областях України було викрито 9 російських агентів, які коригували удари РФ по Дніпру, Запоріжжю, Сумах, Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях.

Наразі викрито десятого учасника ворожої групи, який шпигував за Силами оборони на найважчому напрямку фронту – Покровському.

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"Зловмисник розвідував локації особового складу та важкого озброєння ЗСУ поблизу райцентру та сусіднього Мирнограда. У зоні особливої уваги агента були укріпрайони та вогневі позиції артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Також фігурант відслідковував маршрути руху та кількість військових колон, що прямували на підсилення передових позицій українських військ", - йдеться в повідомленні.

Росіянам були потрібні розвіддані для підготовки нових наступальних операцій, спрямованих на захоплення Покровська та прилеглих населених пунктів, де наразі тривають важкі бої.

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Зловмисник обходив прифронтову місцевість та приховано фіксував розташування підрозділів Сил оборони.

Чоловіка було затримано за місцем проживання. Ним виявився 40-річний місцевий житель, який потрапив у поле зору ФСБ як прокремлівський "коментатор" у чатах Telegram-каналів. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами злочинних дій.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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