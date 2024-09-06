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СБУ (12500) Покровськ (398)

Готував прорив РФ до Покровська: СБУ затримала російського агента

СБУ затримала чоловіка, який готував прорив РФ до Покровська

Затримано зловмисника, який передавав російським загарбникам дані про Сили оборони на Покровському напрямку.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Під час спецоперації у 6 областях України було викрито 9 російських агентів, які коригували удари РФ по Дніпру, Запоріжжю, Сумах, Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях.

Наразі викрито десятого учасника ворожої групи, який шпигував за Силами оборони на найважчому напрямку фронту – Покровському.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано банкіра з Харкова, який працював на воєнну розвідку РФ, - СБУ

"Зловмисник розвідував локації особового складу та важкого озброєння ЗСУ поблизу райцентру та сусіднього Мирнограда. У зоні особливої уваги агента були укріпрайони та вогневі позиції артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Також фігурант відслідковував маршрути руху та кількість військових колон, що прямували на підсилення передових позицій українських військ", - йдеться в повідомленні.

Росіянам були потрібні розвіддані для підготовки нових наступальних операцій, спрямованих на захоплення Покровська та прилеглих населених пунктів, де наразі тривають важкі бої.

Також читайте: Трьох мешканців Слов’янська затримано за підпал військових авто, - СБУ. ФОТО

Зловмисник обходив прифронтову місцевість та приховано фіксував розташування підрозділів Сил оборони.

Чоловіка було затримано за місцем проживання. Ним виявився 40-річний місцевий житель, який потрапив у поле зору ФСБ як прокремлівський "коментатор" у чатах Telegram-каналів. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами злочинних дій.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також читайте: Затримано чиновників Міноборони, які вимагали хабарі за нарахування соцвиплат для поранених військових, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 
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Топ коментарі
+7
А д'єрмака коли?
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06.09.2024 10:16
+5
Если держзрада, то или чиновник или полицейский.
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06.09.2024 10:35
+5
90% відсотків тих, хто не виїжджає з прифронтових зон- колаборанти
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06.09.2024 10:48
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А д'єрмака коли?
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06.09.2024 10:16 Відповісти
Если держзрада, то или чиновник или полицейский.
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06.09.2024 10:35 Відповісти
А коли затримували підлітків, розвізників їжі, водіїв вантажівок, працівників підприємств серед котрих були й провідники вагонів, й бухгалтери, й слюсаря....... то це були "силовики" чи "службовці"?!
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06.09.2024 10:42 Відповісти
Нещодавно дізнався що під час операції на Курщині були знайдені документи що мали в собі тексти доповідних від прихильників рашизму в Україні в котрих були сповіщення й "про передачу частини України Польші", й про "формування підрозділів оборони Харківщини з людей похилого віку та підлітків до 16 років", й про "дитячі табори на заході України у котрих готують гітлерюгент" та ще багато подібного. Ясна річ що це може бути лише витвором хворих на голову осіб, але у значній мірі саме такі розумово відсталі й підтримують "руССкий мир", тому не варто дивуватись отим дебільним заявам )(уйла (воно ж путін) та на пропагандистських шоу кремлядей, бо схоже що вони реально вірять в усю цю маячню що пишуть їм їх прихильники серед громадян України. Якось так, навіть не знаю як це коментувати, бо у людини при глузді в голові не укладається як можливо вірити у ТАКЕ?!
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06.09.2024 10:39 Відповісти
повна маячня
всі вони вірять лише в силу мертвих американських президентів - бо вважають їх самим найкращими помічниками у світі
на кацапах НЕМАЄ ідеї подібної до "комуністичних ідей ссср" - тому лише одними байками про югентів довго не прокормиш
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06.09.2024 12:11 Відповісти
Падлюку - зрадника потрібно взяти за ліву ногу і праву ,
та.розчахнути , бо він вбивця і холуй русні 😡
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06.09.2024 10:40 Відповісти
Не треба нам середньовіччя, ми цивілізовані люди тож нехай все життя, що йому залишилось, сходить з розуму розуміючи яку тупу помилку зробив. Це мабуть ще гірше за розривання навпіл, бо це катування що безперервно тягнеться роками і навіть десятиріччями!!!
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06.09.2024 10:45 Відповісти
Спочатку створили проблему а потім ніби боремось ,ясно що колоборанти були і будуть і їх треба знищувати ,але під час війни відсутня будь яка патріотична ідеологія, замість того "какая разница" ,також влада відгородилась від провалів на фронті то військові винні ,те саме з мобілізацією то військовим треба ми ні при чому ось ця провальна політика і повна безвідповідальність ,це і породило збільшення зрадників і колоборантів вони відчули свою безкарність.
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06.09.2024 10:47 Відповісти
90% відсотків тих, хто не виїжджає з прифронтових зон- колаборанти
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06.09.2024 10:48 Відповісти
Я б погодився, але є один нюанс - що може запропонувати керівництво держави тим хто евакуюється і особливо це стосується людей похилого віку?! Безоплатним житлом чи достатньою компенсацією за його аренду можуть скористатися одиниці. Щоб не писали ЗМІ у реальності знайти роботу котра б дала змогу самостійно винаймати житло і забезпечувати більш-менш нормальне життя неймовірно важко, а тим кому за 45-50 років майже неможливо. Узяти із собою нажите майно можуть дозволити собі лише ті в кого не має проблем із транспортом. Отримати компенсацію за втрачене житло є довготривалою та бюрократичною проблемою, а жити треба десь вже зараз. І це не пусті слова, це те що я бачу на власні очі спостерігаючи за вимушеними переселенцями в регіоні де я живу. Тобто евакуація для багатьох це шлях у незвідане та ймовірно дуже погане. Отже не варто перебільшувати кількість колаборантів, а аби нашкодити ЗСУ достатньо пари осіб. Інша справа чи виграють для себе щось ті, хто залишиться? Навряд, швидше отримають ще щось гірше ніж те що я описав, але отут повинна працювати вже наша пропаганда, а от чи справляється вона із цим завданням - ВЕЛИКЕ ПИТАННЯ! Принаймні пару раз подивившись "телемарафон" я побачив, що він точно не є інструментом ефективної пропаганди, скоріш навпаки!!!
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06.09.2024 11:12 Відповісти
не пишіть більше це. зловили, розстріляли, прикопали.
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06.09.2024 11:04 Відповісти
33тього помічника єрмака
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06.09.2024 11:08 Відповісти
40 річний лайдак , призивного віку з бичою шиєю , який спокійно розіжає в прифронтовій зоні , якого не бачить ТЦК , ВСП , МЕНТИ ... і якби не займався тим на чому був спійманий , спокій но б сидів і ждав " асвабадітілей ".... питання мля , чому це падло не було мобілізоване ??..
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06.09.2024 11:13 Відповісти
Вішати нах!
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06.09.2024 11:43 Відповісти
І навіщо це писати, який в цьому сенс?навіть обличчя заблюрили
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06.09.2024 12:48 Відповісти
 
 