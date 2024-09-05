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Трьох мешканців Слов’янська затримано за підпал військових авто, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще трьох поплічників РФ, які підпалювали службові авто Сил оборони на прифронтових  Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Затриманими виявилося троє мешканців Слов’янська. Двоє із них, віком 17 і 18 років, діяли у складі групи, а третій – рецидивіст, який раніше відбував покарання за крадіжки, займався підпалами окремо. Усі вони шукали "легкого заробітку" у Телеграм-каналах, де потрапили у поле зору російських спецслужб", - йдеться в повідомленні.

В обмін на гроші фігуранти почали виконувати замовлення РФ на вчинення підпалів військових авто у прифронтовому місті. Під "прицілом" ворога були позашляховики та мікроавтобуси українських захисників, які залучені до виконання бойових операцій на передовій.

Затримали трьох підпалювачів автівок

Щоб виконати завдання окупантів, фігуранти спочатку відслідковували локації потенційних цілей, а потім палили їх за допомогою легкозаймистих сумішей. Для "звітності" перед агресором фігуранти фіксували загоряння на камери власних телефонів.

У такий спосіб вони підпалили два військових автомобілі, після чого готували знищення релейних шаф на місцевих лініях залізничного сполучення. Таким чином рашисти сподівалися порушити логістику підрозділів Сил оборони на східному фронті.

Правоохоронці запобігли реалізації ворожого плану і затримали всіх трьох зловмисників.

Затримали трьох підпалювачів автівок

Під час обшуків в оселях затриманих вилучено легкозаймисті суміші та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм (відповідно до вчинених злочинів) про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано наркозалежних, які за гроші з РФ підпалювали військові пікапи та об’єкти "Укрзалізниці" в Черкасах, - СБУ. ФОТО

Автор: 

підпал (676) Нацполіція (15190) СБУ (12837)


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Топ коментарі
+19
чому такі малі сроки покараня під час війни?
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05.09.2024 13:48
+16
Мабуть треба суспільний договір мочити як під час бойових дій, або пакувати в сізо з простріленеми протезами...
У нас військовий час чи цирк їпаний??? А ну, так, шапітолій ..
🤮🤮🤮
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05.09.2024 13:49
+9
прикопати біля дороги та й все
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05.09.2024 13:49
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чому такі малі сроки покараня під час війни?
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05.09.2024 13:48 Відповісти
А перестали це враховувати. Хоча б я взагалі пожиттєві давала.
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05.09.2024 13:54 Відповісти
Та це пистець! Там має бути купа статей - колаьораціонизм,
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05.09.2024 14:10 Відповісти
Бо війни не оголошено !!!
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05.09.2024 14:51 Відповісти
Мабуть треба суспільний договір мочити як під час бойових дій, або пакувати в сізо з простріленеми протезами...
У нас військовий час чи цирк їпаний??? А ну, так, шапітолій ..
🤮🤮🤮
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05.09.2024 13:49 Відповісти
прикопати біля дороги та й все
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05.09.2024 13:49 Відповісти
Через дурну голову молодість проведуть за гратами.
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05.09.2024 13:50 Відповісти
З тоi голови, полюбос, толку вже не буде.
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06.09.2024 16:49 Відповісти
Підозрюваним загрожує бронювання від армії на 8 років.
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05.09.2024 13:50 Відповісти
можуц тобі запропонувати таке бронювання. Може доживеш до кінця броні.
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05.09.2024 13:56 Відповісти
Cам собі організуй, якщо можеш.
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05.09.2024 14:53 Відповісти
АнішеДітиии!!! Ще навіть 25 рочків не мають!!!
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05.09.2024 13:52 Відповісти
тєлєграм дойшов до адресатів.
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05.09.2024 13:52 Відповісти
А чому трутні мають вільний час на різну фігню? Що, укріпляти оборону Слов'янська окопами, траншеями, бліндажами не треба? Чого такий контингент не залучається до земляних робіт?
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05.09.2024 13:57 Відповісти
Скільки вже можна казати? що подібні дії під час війни це диверсії. І мають бути покарані за диверсії? а не за ,,шалості,, Має бути введене тимчасове повернення до смертної кари якраз за подібні дійства. Бажано показово і без багатомісячних розслідувань. На фронті противника вбивають без суду і слідства тільки за приналежність до військ супротивника навіть якщо цей солдат ще не зробив жодного пострілу. А йому на голову вже прилетіло. В справах паліїв та навідників, які по суті солдати противника, є вже закінчена зловмисна дія. Яка направлена на людей нашої країни. То чого маємо кормити їх сніданками ще декілька років?
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05.09.2024 14:01 Відповісти
Само дієве: зашморг на шию і дерево.
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05.09.2024 14:03 Відповісти
"Вони шукали легкого заробітку" - цей аргумент дійсний тільки в мирний час. Для чого писати такі дурниці і для кого.
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05.09.2024 14:08 Відповісти
Допоки замість слова "розстріляно" буде фігурувати слово "затримано", толку не буде.
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05.09.2024 14:55 Відповісти
Чого причепилися до них? Взагалі то там всі такі і може навіть ті що їх життя примусило цих ловити. Звідти все і починалося і де була поліція і та служба безпеки в 2014. Чи може хтось думає що в тих головах щось змінилося?
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05.09.2024 15:32 Відповісти
тварюки. Хлопці гинуть, захищеючи той Слов"янськ, а ці падли палять їм автівки. Блін, немає слів. Сама б вбила, власноруч.
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05.09.2024 15:32 Відповісти
Запихать этих тварей в эти автомобили и поджечь, а их недвижимость конфисковать, продать и на эти деньги купить новые автомобили для ВСУ.
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05.09.2024 15:55 Відповісти
Вірубать руки а майно конфіскувать у всієї рідні на зсу ародичівна болота
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05.09.2024 16:18 Відповісти
Диверсант ,он и есть диверсант. Так почему до 8 лет?
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06.09.2024 14:40 Відповісти
Сепарня мелкая.
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06.09.2024 18:46 Відповісти
ВИМАГАЄМО ПУБЛІЧНИХ РОЗСТРІЛІВ ВОРОГІВ УКРАЇНИ!
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06.09.2024 19:25 Відповісти
Це, мабуть, ота штепа із слов'янську, нацьковує зрадників України, кому і як нагадити??
Безкарність та нікчемних рішень, суддівської касти від портнова-лукаш, а також бездіяльність Стефанчука+Зеленського+Шмигаля щодо внесення дієвих та АКТУАЛЬНИХ змін стосовно ЖОРСТКОГО ПОКАРАННЯ за подібні дії, спонукає зрадників України до більших злочинів!!
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06.09.2024 20:10 Відповісти
Напевно, батьки добряче витратилися, стимулюючи "чийсь гуманізм". Від "праведного гніву" мене втримує міркування, що багато хто з цілком статечних добродіїв у підлітковому віці теж був шпаною, але вчасно виправився з якихось причин. Наприклад, покалічився. У будь-якому разі конкретно цим шпанятам не можна буде потрапляти у подібну ситуацію ще раз - тоді зіпсують собі життя назавжди.
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07.09.2024 11:32 Відповісти
Колись давно запитав у батька "де дядько Іван втратив руку" і почув таке: Був комсомольцем і при колективізації підпалював клуні, його селяни вислідили, підловили вночі та й відрізали руке. "Хірургів" не знайшли, постраждали невинні. Паліям відрізати руки - ВІЙНА.
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08.09.2024 07:39 Відповісти
лукашенко своїм наказав прострілювати коліна при затриманні на підпалах релейних шаф. Ідейні все одно ще палили трохи, їм дійсно прострелили ноги, мінімум про три випадки відомо. А от найняти через інтернет за гроші стало нереально.
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08.09.2024 10:58 Відповісти
 
 