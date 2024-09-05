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Три жителя Славянска задержаны за поджог военных авто, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще трех приспешников РФ, которые поджигали служебные авто Сил обороны на прифронтовых территориях Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Задержанными оказалось трое жителей Славянска. Двое из них, в возрасте 17 и 18 лет, действовали в составе группы, а третий - рецидивист, который ранее отбывал наказание за кражи, занимался поджогами отдельно. Все они искали "легкого заработка" в Телеграм-каналах, где попали в поле зрения российских спецслужб", - говорится в сообщении.

В обмен на деньги фигуранты начали выполнять заказ РФ на совершение поджогов военных авто в прифронтовом городе. Под "прицелом" врага были внедорожники и микроавтобусы украинских защитников, которые привлечены к выполнению боевых операций на передовой.

Затримали трьох підпалювачів автівок

Чтобы выполнить задание оккупантов, фигуранты сначала отслеживали локации потенциальных целей, а затем жгли их с помощью легковоспламеняющихся смесей. Для "отчетности" перед агрессором фигуранты фиксировали возгорания на камеры собственных телефонов.

Таким образом они подожгли два военных автомобиля, после чего готовили уничтожение релейных шкафов на местных линиях железнодорожного сообщения. Таким образом рашисты надеялись нарушить логистику подразделений Сил обороны на восточном фронте.

Правоохранители предотвратили реализацию враждебного плана и задержали всех трех злоумышленников.

Затримали трьох підпалювачів автівок

Во время обысков в домах задержанных изъяты легковоспламеняющиеся смеси и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили им (в соответствии с совершенными преступлениями) о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержаны наркозависимые, которые за деньги из РФ поджигали военные пикапы и объекты "Укрзализныци" в Черкассах, - СБУ. ФОТО

Автор: 

поджог (1075) Нацполиция (16484) СБУ (19916)


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Топ комментарии
+19
чому такі малі сроки покараня під час війни?
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05.09.2024 13:48
+16
Мабуть треба суспільний договір мочити як під час бойових дій, або пакувати в сізо з простріленеми протезами...
У нас військовий час чи цирк їпаний??? А ну, так, шапітолій ..
🤮🤮🤮
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05.09.2024 13:49
+9
прикопати біля дороги та й все
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05.09.2024 13:49
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Правила форума Совет форумчан
чому такі малі сроки покараня під час війни?
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05.09.2024 13:48 Ответить
А перестали це враховувати. Хоча б я взагалі пожиттєві давала.
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05.09.2024 13:54 Ответить
Та це пистець! Там має бути купа статей - колаьораціонизм,
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05.09.2024 14:10 Ответить
Бо війни не оголошено !!!
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05.09.2024 14:51 Ответить
Мабуть треба суспільний договір мочити як під час бойових дій, або пакувати в сізо з простріленеми протезами...
У нас військовий час чи цирк їпаний??? А ну, так, шапітолій ..
🤮🤮🤮
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05.09.2024 13:49 Ответить
прикопати біля дороги та й все
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05.09.2024 13:49 Ответить
Через дурну голову молодість проведуть за гратами.
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05.09.2024 13:50 Ответить
З тоi голови, полюбос, толку вже не буде.
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06.09.2024 16:49 Ответить
Підозрюваним загрожує бронювання від армії на 8 років.
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05.09.2024 13:50 Ответить
можуц тобі запропонувати таке бронювання. Може доживеш до кінця броні.
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05.09.2024 13:56 Ответить
Cам собі організуй, якщо можеш.
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05.09.2024 14:53 Ответить
АнішеДітиии!!! Ще навіть 25 рочків не мають!!!
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05.09.2024 13:52 Ответить
тєлєграм дойшов до адресатів.
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05.09.2024 13:52 Ответить
А чому трутні мають вільний час на різну фігню? Що, укріпляти оборону Слов'янська окопами, траншеями, бліндажами не треба? Чого такий контингент не залучається до земляних робіт?
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05.09.2024 13:57 Ответить
Скільки вже можна казати? що подібні дії під час війни це диверсії. І мають бути покарані за диверсії? а не за ,,шалості,, Має бути введене тимчасове повернення до смертної кари якраз за подібні дійства. Бажано показово і без багатомісячних розслідувань. На фронті противника вбивають без суду і слідства тільки за приналежність до військ супротивника навіть якщо цей солдат ще не зробив жодного пострілу. А йому на голову вже прилетіло. В справах паліїв та навідників, які по суті солдати противника, є вже закінчена зловмисна дія. Яка направлена на людей нашої країни. То чого маємо кормити їх сніданками ще декілька років?
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05.09.2024 14:01 Ответить
Само дієве: зашморг на шию і дерево.
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05.09.2024 14:03 Ответить
"Вони шукали легкого заробітку" - цей аргумент дійсний тільки в мирний час. Для чого писати такі дурниці і для кого.
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05.09.2024 14:08 Ответить
Допоки замість слова "розстріляно" буде фігурувати слово "затримано", толку не буде.
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05.09.2024 14:55 Ответить
Чого причепилися до них? Взагалі то там всі такі і може навіть ті що їх життя примусило цих ловити. Звідти все і починалося і де була поліція і та служба безпеки в 2014. Чи може хтось думає що в тих головах щось змінилося?
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05.09.2024 15:32 Ответить
тварюки. Хлопці гинуть, захищеючи той Слов"янськ, а ці падли палять їм автівки. Блін, немає слів. Сама б вбила, власноруч.
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05.09.2024 15:32 Ответить
Запихать этих тварей в эти автомобили и поджечь, а их недвижимость конфисковать, продать и на эти деньги купить новые автомобили для ВСУ.
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05.09.2024 15:55 Ответить
Вірубать руки а майно конфіскувать у всієї рідні на зсу ародичівна болота
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05.09.2024 16:18 Ответить
Диверсант ,он и есть диверсант. Так почему до 8 лет?
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06.09.2024 14:40 Ответить
Сепарня мелкая.
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06.09.2024 18:46 Ответить
ВИМАГАЄМО ПУБЛІЧНИХ РОЗСТРІЛІВ ВОРОГІВ УКРАЇНИ!
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06.09.2024 19:25 Ответить
Це, мабуть, ота штепа із слов'янську, нацьковує зрадників України, кому і як нагадити??
Безкарність та нікчемних рішень, суддівської касти від портнова-лукаш, а також бездіяльність Стефанчука+Зеленського+Шмигаля щодо внесення дієвих та АКТУАЛЬНИХ змін стосовно ЖОРСТКОГО ПОКАРАННЯ за подібні дії, спонукає зрадників України до більших злочинів!!
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06.09.2024 20:10 Ответить
Напевно, батьки добряче витратилися, стимулюючи "чийсь гуманізм". Від "праведного гніву" мене втримує міркування, що багато хто з цілком статечних добродіїв у підлітковому віці теж був шпаною, але вчасно виправився з якихось причин. Наприклад, покалічився. У будь-якому разі конкретно цим шпанятам не можна буде потрапляти у подібну ситуацію ще раз - тоді зіпсують собі життя назавжди.
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07.09.2024 11:32 Ответить
Колись давно запитав у батька "де дядько Іван втратив руку" і почув таке: Був комсомольцем і при колективізації підпалював клуні, його селяни вислідили, підловили вночі та й відрізали руке. "Хірургів" не знайшли, постраждали невинні. Паліям відрізати руки - ВІЙНА.
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08.09.2024 07:39 Ответить
лукашенко своїм наказав прострілювати коліна при затриманні на підпалах релейних шаф. Ідейні все одно ще палили трохи, їм дійсно прострелили ноги, мінімум про три випадки відомо. А от найняти через інтернет за гроші стало нереально.
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08.09.2024 10:58 Ответить
 
 