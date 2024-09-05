Три жителя Славянска задержаны за поджог военных авто, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще трех приспешников РФ, которые поджигали служебные авто Сил обороны на прифронтовых территориях Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Задержанными оказалось трое жителей Славянска. Двое из них, в возрасте 17 и 18 лет, действовали в составе группы, а третий - рецидивист, который ранее отбывал наказание за кражи, занимался поджогами отдельно. Все они искали "легкого заработка" в Телеграм-каналах, где попали в поле зрения российских спецслужб", - говорится в сообщении.

В обмен на деньги фигуранты начали выполнять заказ РФ на совершение поджогов военных авто в прифронтовом городе. Под "прицелом" врага были внедорожники и микроавтобусы украинских защитников, которые привлечены к выполнению боевых операций на передовой.

Чтобы выполнить задание оккупантов, фигуранты сначала отслеживали локации потенциальных целей, а затем жгли их с помощью легковоспламеняющихся смесей. Для "отчетности" перед агрессором фигуранты фиксировали возгорания на камеры собственных телефонов.

Таким образом они подожгли два военных автомобиля, после чего готовили уничтожение релейных шкафов на местных линиях железнодорожного сообщения. Таким образом рашисты надеялись нарушить логистику подразделений Сил обороны на восточном фронте.

Правоохранители предотвратили реализацию враждебного плана и задержали всех трех злоумышленников.

Во время обысков в домах задержанных изъяты легковоспламеняющиеся смеси и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили им (в соответствии с совершенными преступлениями) о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

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