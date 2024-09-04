Задержаны наркозависимые, за деньги из РФ поджигавшие военные пикапы и объекты "Укрзалізниці" в Черкассах, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали двух приспешников РФ, которые совершали заказные поджоги в Черкассах. Среди приоритетных целей врага были служебные пикапы Сил обороны и объекты "Укрзалізниці".

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в течение суток фигуранты подожгли два внедорожника ВСУ и релейный шкаф вблизи магистральной линии железнодорожного сообщения.

Один из злоумышленников оказался переселенцем из Лисичанска Луганской области, который поселился в Черкасской области, другой - местный житель. Оба являются наркозависимыми, которые хотели "быстро заработать на дозу" в телеграм-каналах. Там им ответил представитель РФ, который предложил "легкие деньги" в обмен на сотрудничество. Для совершения преступления фигуранты купили бензин и легковоспламеняющуюся смесь.

Обоих злоумышленников "по горячим следам" задержала Контрразведка СБУ. Во время обысков у задержанных изъят мобильный телефон, который они использовали в подрывной деятельности в пользу РФ.

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Расследование установило, что после выполнения трех "тестовых" заданий от оккупантов фигуранты должны были продолжить серию поджогов.

Мужчинам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы. Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигурантов по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

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