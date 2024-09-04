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Задержаны наркозависимые, за деньги из РФ поджигавшие военные пикапы и объекты "Укрзалізниці" в Черкассах, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали двух приспешников РФ, которые совершали заказные поджоги в Черкассах. Среди приоритетных целей врага были служебные пикапы Сил обороны и объекты "Укрзалізниці".

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в течение суток фигуранты подожгли два внедорожника ВСУ и релейный шкаф вблизи магистральной линии железнодорожного сообщения.

Затримано паліїв військових авто

Один из злоумышленников оказался переселенцем из Лисичанска Луганской области, который поселился в Черкасской области, другой - местный житель. Оба являются наркозависимыми, которые хотели "быстро заработать на дозу" в телеграм-каналах. Там им ответил представитель РФ, который предложил "легкие деньги" в обмен на сотрудничество. Для совершения преступления фигуранты купили бензин и легковоспламеняющуюся смесь.

Обоих злоумышленников "по горячим следам" задержала Контрразведка СБУ. Во время обысков у задержанных изъят мобильный телефон, который они использовали в подрывной деятельности в пользу РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Помогал россиянам атаковать Торецк: СБУ разоблачила бывшего милиционера на Донетчине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Расследование установило, что после выполнения трех "тестовых" заданий от оккупантов фигуранты должны были продолжить серию поджогов.

Мужчинам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы. Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигурантов по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Смотрите также: Разоблачены две ботофермы, которые проводили информдиверсии против Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

поджог (1072) СБУ (19901) Черкассы (835)


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Топ комментарии
+15
Володимира Санича серед затриманих не було?
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04.09.2024 16:32
+11
на гіляку запроданців !!!
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04.09.2024 16:30
+10
Чому не палять військові авто і об'єкти на рашке. У них немає наркоманів і продажних дітей?
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04.09.2024 16:39
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на гіляку запроданців !!!
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04.09.2024 16:30 Ответить
Володимира Санича серед затриманих не було?
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04.09.2024 16:32 Ответить
Штрафбат, немає чого їх годувати 8 років
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04.09.2024 16:35 Ответить
В ЗСУ нема штрафбатів та стойбатів. Це ви радянських хфільмів передивились.
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04.09.2024 16:40 Ответить
Я краще знаю, назва інша, але для ув'язнених, що зголосилися воювати є окремі штурмові підрозділи
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04.09.2024 18:20 Ответить
Ну, і які з цих покидьків воїни будуть, що ви їх у ЗСУ на покарання відправляєте? Їх за законом військового часу треба розстріляти без суду та слідства. Але це моя така філософія, що до зрадників.
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04.09.2024 19:35 Ответить
за твоєю філософією, то і тебе треба розстріляти без суда і слідства за законом військового часу.
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06.09.2024 06:05 Ответить
Шо лапоть! Злякався?
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06.09.2024 08:12 Ответить
Наркозависимые - это как то грубо. Сторонники медицинского канабиса, так лучше. Президент разрешил. Стране нужны дегроды.
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04.09.2024 16:38 Ответить
А він дійсно лікувальний - у наріків життя яскраве, але не довге - хай лікуються.
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05.09.2024 19:20 Ответить
Мину им к брюху, каждому и пусть из себя безпилотники строят.
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04.09.2024 16:39 Ответить
Чому не палять військові авто і об'єкти на рашке. У них немає наркоманів і продажних дітей?
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04.09.2024 16:39 Ответить
На розмінування цю паскуду ,саме бездіяльність влади і породили цю агентурну мережу ,влада давно почала гратись що все хороше то наше ,а все погане винні військові.
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04.09.2024 16:40 Ответить
Тепер отримають примусове лікування від наркозалежності строком на років 12-ть. Отаким чином наркоманія з власної біди особи стала бідою усього суспільства котре у більшості закривало на наркоманів очі мовлячи - це ж "хвороба" і треба віднестись до неї із "розумінням". Зрозуміти та відпустити з пробаченням!!!
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04.09.2024 16:41 Ответить
сміття утилізувати...
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04.09.2024 16:42 Ответить
Добре тому в кого гарнии кокс - палити нічого не потрібно
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04.09.2024 16:44 Ответить
8 років кормить уродів... а якщо підпалить їх отою легкозаймистою, що в них і вилучили... зовсім безкоштовно буде.
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04.09.2024 16:49 Ответить
Традиційно в усі часи диверсантів тихо вішали. Питання: а чи варто відходити від традицій, чи варто їх годувати в тюрмі сподіваючись на гіпотетичне виправлення? Це зрадники і їм має бути заподіяна смерть!
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04.09.2024 16:53 Ответить
Це лайно, уже жодної користі, а ні собі, ні родині, а ні Україні, уже не принесло!! Тому, на розмінування, цих ПАДЛЮК, наркозалежних від орків!! Бо дивні результати, вони ГАДИЛИ Україні, а їх, ще й утримувати будуть, постраждалі!
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04.09.2024 16:56 Ответить
ширнути скіпідаром в сраку...
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05.09.2024 18:02 Ответить
 
 