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Разоблачены две ботофермы, которые проводили информдиверсии против Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали в Полтавской и Закарпатской областях две ботофермы, которые работали на спецслужбы РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как работали ботофермы?

Как отмечается, в результате спецопераций разоблачены организаторы вражеских ячеек. Ими оказалось двое местных специалистов в сфере ІТ, которые продавали стране-агрессору фейковые аккаунты. Затем спецслужбы РФ проводили через них информационные диверсии в пользу кремля.

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"В частности, рашисты использовали "зарегистрированные" в Украине учетные записи для распространения дезинформации об общественно-политической ситуации в нашем государстве якобы от имени украинских граждан.

Также спецслужбы РФ применяли фейковые аккаунты для распространения дискредитационных сообщений о деятельности Сил обороны и ситуации на фронте", - говорится в сообщении.

ліквідовано ботоферми
ліквідовано ботоферми
ліквідовано ботоферми
ліквідовано ботоферми
ліквідовано ботоферми

Так, по данным СБУ, в Полтавской области разоблачили местного жителя, который создал по "заказу" РФ почти 15 тыс. анонимных аккаунтов в различных соцсетях и мессенджерах.

Чтобы скрыть преступление, фигурант пытался продать учетные записи через даркнет из расчета 1,5 доллара за одного виртуального "пользователя".

По данным следствия, ботоферма с соответствующим оборудованием и сим-картами украинских операторов находилась непосредственно в квартире злоумышленника.

На Закарпатье правоохранители ликвидировали канал подпольной продажи в РФ уникальных IP-адресов, зарегистрированных на территории региона. Это позволяло российским пользователям выдавать в Интернете себя за украинцев.

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Для конспирации фигурант получал средства от "заказчиков" через российские платежные системы в виде криптовалюты.

Подозрения фигурантам

Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы.

Автор: 

СБУ (19898) боты (68) Закарпатская область (2585) Полтавская область (1152)


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Топ комментарии
+5
говоріть українською мовою, пишіть українською мовою, переходьте на українську мову і не читайте російських газет. росботи вільно себе почувають в росмовному середовищі.поки сайти мають російські прапорці в кутку для перекладу, це буде постійно.
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03.09.2024 14:23
+3
росботи чудово пишуть українською
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03.09.2024 14:48
+2
а нахіра йому бронік? Щоб з манітора не срельнули? Цирк на дроті.
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03.09.2024 14:39
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говоріть українською мовою, пишіть українською мовою, переходьте на українську мову і не читайте російських газет. росботи вільно себе почувають в росмовному середовищі.поки сайти мають російські прапорці в кутку для перекладу, це буде постійно.
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03.09.2024 14:23 Ответить
росботи чудово пишуть українською
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03.09.2024 14:48 Ответить
ви помиляєтесь. Навіть найбездоганніші мережеві перекладачі не можуть перекласти повідомлення українською мовою так, як говоримо ми, українці. Не можуть і все.
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03.09.2024 14:53 Ответить
а нахіра йому бронік? Щоб з манітора не срельнули? Цирк на дроті.
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03.09.2024 14:39 Ответить
з якого ти дітсадка малече ? бронік,як ти пишеш,носять по наказу ! краще мовчи - дурником не будеш !
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03.09.2024 15:50 Ответить
а нафіга такі тупі "накази" ??? це ж дибілізм повний ...
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03.09.2024 17:19 Ответить
по якому наказу? Ти хоть день десь прослужив, дорослий ти наш? Він сидить в кабінеті за компом. Я не памятаю щоб за десять років служби вдівав бронік щоб поклацати компом. ВІн що кордовець на штурмі? Чи алфівець під час затримання?
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03.09.2024 19:25 Ответить
а подолякоферми, які вихваляють найпотужнішого потужа **********, коли?
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03.09.2024 15:17 Ответить
Тепер в ботоферми "брата-2",Міші Подоляка, буде монополія на ринку антиукраїнської діяльності.
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03.09.2024 15:31 Ответить
Зрада кваліфікується, як втручання в "каналізацію". Ну випишуть штраф і далі піде робити те саме. З такими захисниками держави тільки корупція росте.
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04.09.2024 23:00 Ответить
а в чому злочин? те, що купували кацапи, він міг і не знати і не знав по факту.
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04.09.2024 23:06 Ответить
 
 