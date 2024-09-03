Разоблачены две ботофермы, которые проводили информдиверсии против Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали в Полтавской и Закарпатской областях две ботофермы, которые работали на спецслужбы РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как работали ботофермы?
Как отмечается, в результате спецопераций разоблачены организаторы вражеских ячеек. Ими оказалось двое местных специалистов в сфере ІТ, которые продавали стране-агрессору фейковые аккаунты. Затем спецслужбы РФ проводили через них информационные диверсии в пользу кремля.
"В частности, рашисты использовали "зарегистрированные" в Украине учетные записи для распространения дезинформации об общественно-политической ситуации в нашем государстве якобы от имени украинских граждан.
Также спецслужбы РФ применяли фейковые аккаунты для распространения дискредитационных сообщений о деятельности Сил обороны и ситуации на фронте", - говорится в сообщении.
Так, по данным СБУ, в Полтавской области разоблачили местного жителя, который создал по "заказу" РФ почти 15 тыс. анонимных аккаунтов в различных соцсетях и мессенджерах.
Чтобы скрыть преступление, фигурант пытался продать учетные записи через даркнет из расчета 1,5 доллара за одного виртуального "пользователя".
По данным следствия, ботоферма с соответствующим оборудованием и сим-картами украинских операторов находилась непосредственно в квартире злоумышленника.
На Закарпатье правоохранители ликвидировали канал подпольной продажи в РФ уникальных IP-адресов, зарегистрированных на территории региона. Это позволяло российским пользователям выдавать в Интернете себя за украинцев.
Для конспирации фигурант получал средства от "заказчиков" через российские платежные системы в виде криптовалюты.
Подозрения фигурантам
Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы.
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