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Викрито дві ботоферми, які проводили інформдиверсії проти України, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували у Полтавській та Закарпатській областях дві ботоферми, які працювали на спецслужби РФ. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як працювали ботоферми?

Як зазначається, у результаті спецоперацій викрито організаторів ворожих осередків. Ними виявилося двоє місцевих фахівців у сфері ІТ, які продавали країні-агресору фейкові акаунти. Потім спецслужби РФ проводили через них інформаційні диверсії на користь кремля.

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"Зокрема, рашисти використовували "зареєстровані" в Україні облікові записи для поширення дезінформації про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі нібито від імені українських громадян.

Також спецслужби РФ застосовували фейкові акаунти для поширення дискредитаційних повідомлень про діяльність Сил оборони та ситуацію на фронті", - йдеться у повідомленні.

ліквідовано ботоферми
ліквідовано ботоферми
ліквідовано ботоферми
ліквідовано ботоферми
ліквідовано ботоферми

Так, за даними СБУ, у Полтавській області викрито місцевого жителя, який створив на "замовлення" РФ майже 15 тис. анонімних акаунтів у різних соцмережах та месенджерах.

Щоб приховати злочин, фігурант намагався продати облікові записи через даркнет з розрахунку 1,5 долара за одного віртуального "користувача".

За даними слідства, ботоферма з відповідним обладнанням та сім-картами українських операторів знаходилась безпосередньо у квартирі зловмисника.

На Закарпатті правоохоронці ліквідували канал підпільного продажу до рф унікальних ІР-адрес, зареєстрованих на території регіону. Це дозволяло російським користувачам видавати в Інтернеті себе за українців.

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Для конспірації фігурант отримував кошти від "замовників" через російські платіжні системи у вигляді криптовалюти.

Підозри фігурантам

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають розслідування. Зловмисникам загрожує до 5 років тюрми.

Автор: 

СБУ (12818) боти (97) Закарпатська область (2049) Полтавська область (1107)


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Топ коментарі
+5
говоріть українською мовою, пишіть українською мовою, переходьте на українську мову і не читайте російських газет. росботи вільно себе почувають в росмовному середовищі.поки сайти мають російські прапорці в кутку для перекладу, це буде постійно.
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03.09.2024 14:23
+3
росботи чудово пишуть українською
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03.09.2024 14:48
+2
а нахіра йому бронік? Щоб з манітора не срельнули? Цирк на дроті.
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03.09.2024 14:39
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говоріть українською мовою, пишіть українською мовою, переходьте на українську мову і не читайте російських газет. росботи вільно себе почувають в росмовному середовищі.поки сайти мають російські прапорці в кутку для перекладу, це буде постійно.
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03.09.2024 14:23 Відповісти
росботи чудово пишуть українською
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03.09.2024 14:48 Відповісти
ви помиляєтесь. Навіть найбездоганніші мережеві перекладачі не можуть перекласти повідомлення українською мовою так, як говоримо ми, українці. Не можуть і все.
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03.09.2024 14:53 Відповісти
а нахіра йому бронік? Щоб з манітора не срельнули? Цирк на дроті.
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03.09.2024 14:39 Відповісти
з якого ти дітсадка малече ? бронік,як ти пишеш,носять по наказу ! краще мовчи - дурником не будеш !
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03.09.2024 15:50 Відповісти
а нафіга такі тупі "накази" ??? це ж дибілізм повний ...
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03.09.2024 17:19 Відповісти
по якому наказу? Ти хоть день десь прослужив, дорослий ти наш? Він сидить в кабінеті за компом. Я не памятаю щоб за десять років служби вдівав бронік щоб поклацати компом. ВІн що кордовець на штурмі? Чи алфівець під час затримання?
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03.09.2024 19:25 Відповісти
а подолякоферми, які вихваляють найпотужнішого потужа **********, коли?
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03.09.2024 15:17 Відповісти
Тепер в ботоферми "брата-2",Міші Подоляка, буде монополія на ринку антиукраїнської діяльності.
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03.09.2024 15:31 Відповісти
Зрада кваліфікується, як втручання в "каналізацію". Ну випишуть штраф і далі піде робити те саме. З такими захисниками держави тільки корупція росте.
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04.09.2024 23:00 Відповісти
а в чому злочин? те, що купували кацапи, він міг і не знати і не знав по факту.
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04.09.2024 23:06 Відповісти
 
 