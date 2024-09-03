Викрито дві ботоферми, які проводили інформдиверсії проти України, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували у Полтавській та Закарпатській областях дві ботоферми, які працювали на спецслужби РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як працювали ботоферми?

Як зазначається, у результаті спецоперацій викрито організаторів ворожих осередків. Ними виявилося двоє місцевих фахівців у сфері ІТ, які продавали країні-агресору фейкові акаунти. Потім спецслужби РФ проводили через них інформаційні диверсії на користь кремля.

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"Зокрема, рашисти використовували "зареєстровані" в Україні облікові записи для поширення дезінформації про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі нібито від імені українських громадян.

Також спецслужби РФ застосовували фейкові акаунти для поширення дискредитаційних повідомлень про діяльність Сил оборони та ситуацію на фронті", - йдеться у повідомленні.











Так, за даними СБУ, у Полтавській області викрито місцевого жителя, який створив на "замовлення" РФ майже 15 тис. анонімних акаунтів у різних соцмережах та месенджерах.

Щоб приховати злочин, фігурант намагався продати облікові записи через даркнет з розрахунку 1,5 долара за одного віртуального "користувача".

За даними слідства, ботоферма з відповідним обладнанням та сім-картами українських операторів знаходилась безпосередньо у квартирі зловмисника.

На Закарпатті правоохоронці ліквідували канал підпільного продажу до рф унікальних ІР-адрес, зареєстрованих на території регіону. Це дозволяло російським користувачам видавати в Інтернеті себе за українців.

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Для конспірації фігурант отримував кошти від "замовників" через російські платіжні системи у вигляді криптовалюти.

Підозри фігурантам

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають розслідування. Зловмисникам загрожує до 5 років тюрми.