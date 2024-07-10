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Новини
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У США знайшли ботоферму російської ФСБ, яка поширювала дезінформацію про війну в Україні, - Bloomberg

У США знайшли ботоферму російської ФСБ

Міністерство юстиції США виявило та припинило діяльність російської ботоферми зі штучним інтелектом, що поширювала у соцмережі Х наративи та тези Кремля про війну РФ проти України. 

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Ботофермами керувала ФСБ РФ

Ботоферма, що поширювала дезінформацію та проросійські настрої, була розроблена відділом цифрових медіа RT, російським державним ЗМІ. 

Вона була створена за допомогою програмного забезпечення, керованого заступником головного редактора RT, і фінансувалася офіцером Федеральної служби безпеки Росії.

"Мін'юст повідомив, що ця ботоферма використовувала штучний інтелект для створення фіктивних профілів у соціальних мережах осіб, які видавали себе за громадян США, з метою просування повідомлень на підтримку цілей російського уряду", - йдеться у статті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Боти складають 42% від усього світового інтернет-трафіку. Більшість із них є зловмисними

Мін'юст США зазначив, що російська медіамережа RT почала створювати цю ботоферму у квітні 2022 року, а на початку 2023 року Кремль схвалив і запропонував фінансову підтримку для її подальшого розвитку.

Поширювали дезінформацію про війну на платформі Х

ФБР, розвідка Нідерландів та канадські органи кібербезпеки опублікували рекомендації з кібербезпеки, в яких згадуються такі інструменти, як Meliorator. Цей інструмент здатний масово створювати автентичні профілі в соціальних мережах, генерувати повідомлення та поширювати дезінформацію з інших профілів ботів. Також було конфісковано два домени, які використовувалися для створення адрес електронної пошти, необхідних для реєстрації акаунтів на платформі X.

Видання пише, що платформа X спільно з владою попрацювала для виявлення та нейтралізації цих акаунтів, призупинивши їхню діяльність. Зазначається, що боти змогли уникнути запобіжних заходів на платформі X, копіюючи OTP-адреси з автентичних акаунтів.

"Ботоферма просувала інші наративи у відеоформаті, наприклад, відео з президентом Росії Володимиром Путіним, який стверджує, що війна в Україні - це не територіальний конфлікт і не питання геополітичного балансу, а скоріше "принципи, на яких базуватиметься новий світовий порядок", - йдеться у звіті Мін'юсту США.

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Автор: 

дезінформація (343) росія (66144) США (23449) Twitter (291) боти (97)


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Топ коментарі
+7
Каляна катлету , він їм буде по дві на день знаходити!
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10.07.2024 13:20 Відповісти
+6
Я вам цей борг ніколи не залишу.
Ви й так уже, як прокляті, в боргах.
Віддайте мені дощ. Віддайте мені тишу.
Віддайте мені ліс і річечку в лугах.
Віддайте мені сад і зірку вечорову,
і в полі сіяча, і вдячну щедрість нив.
Віддайте мені все. Віддайте мені мову,
якою мій народ мене благословив.
Ліна Костенко (С)
Слава Україні !!
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10.07.2024 13:15 Відповісти
+4
Одну. Прямо перемога НАТО над Кацапією.
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10.07.2024 13:11 Відповісти
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Одну. Прямо перемога НАТО над Кацапією.
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10.07.2024 13:11 Відповісти
НАТО і не воює з кацапією, яка перемога?
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10.07.2024 13:14 Відповісти
Але новина розпирає гордість наче вже перемогли!
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10.07.2024 14:20 Відповісти
Я вам цей борг ніколи не залишу.
Ви й так уже, як прокляті, в боргах.
Віддайте мені дощ. Віддайте мені тишу.
Віддайте мені ліс і річечку в лугах.
Віддайте мені сад і зірку вечорову,
і в полі сіяча, і вдячну щедрість нив.
Віддайте мені все. Віддайте мені мову,
якою мій народ мене благословив.
Ліна Костенко (С)
Слава Україні !!
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10.07.2024 13:15 Відповісти
Х це просто жахіття , там метастаз кішить просто як, але фб ще гірший таке араження іноді що московія окупувала його суцільно
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10.07.2024 13:19 Відповісти
Як і тут - десятки зареєстрованих цим Meliorator намагаються обсерати військових ЗСУ.
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10.07.2024 13:33 Відповісти
Каляна катлету , він їм буде по дві на день знаходити!
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10.07.2024 13:20 Відповісти
єрмак може командирувати
колю-каклєту до Стурбованих Штатів Америки..
той швидко "разбєрьотся" зі всіма ботофермами
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10.07.2024 13:30 Відповісти
Всього лише - одну ??? Із кількох десятків мабуть .
Добре шукають . Шерлок Холмс в **** .
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10.07.2024 14:29 Відповісти
пинкертон в штатах
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10.07.2024 14:50 Відповісти
Ха-ха-ха! На вулиці 24-й рік, а вони їх тільки но знайшли (котрі там працюють десь з 2010,,,2012-го року)! А років через десять таки оголосять пересічному американцю, що їхній двічи президент трамп (а вони таки його оберуть у листопаді) був завербований кацапськими спецслужбами ще у 1985-му...
Мені цікаво, на кого ж працює американська контррозвідка?
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10.07.2024 16:04 Відповісти
Сподіваюсь на те,що це ботоферма подоляка/фьодорова.
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10.07.2024 16:40 Відповісти
Они когда проснутся вообще??
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10.07.2024 18:06 Відповісти
 
 