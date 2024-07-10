У США знайшли ботоферму російської ФСБ, яка поширювала дезінформацію про війну в Україні, - Bloomberg

Міністерство юстиції США виявило та припинило діяльність російської ботоферми зі штучним інтелектом, що поширювала у соцмережі Х наративи та тези Кремля про війну РФ проти України.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Ботофермами керувала ФСБ РФ

Ботоферма, що поширювала дезінформацію та проросійські настрої, була розроблена відділом цифрових медіа RT, російським державним ЗМІ.

Вона була створена за допомогою програмного забезпечення, керованого заступником головного редактора RT, і фінансувалася офіцером Федеральної служби безпеки Росії.

"Мін'юст повідомив, що ця ботоферма використовувала штучний інтелект для створення фіктивних профілів у соціальних мережах осіб, які видавали себе за громадян США, з метою просування повідомлень на підтримку цілей російського уряду", - йдеться у статті.

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Мін'юст США зазначив, що російська медіамережа RT почала створювати цю ботоферму у квітні 2022 року, а на початку 2023 року Кремль схвалив і запропонував фінансову підтримку для її подальшого розвитку.

Поширювали дезінформацію про війну на платформі Х

ФБР, розвідка Нідерландів та канадські органи кібербезпеки опублікували рекомендації з кібербезпеки, в яких згадуються такі інструменти, як Meliorator. Цей інструмент здатний масово створювати автентичні профілі в соціальних мережах, генерувати повідомлення та поширювати дезінформацію з інших профілів ботів. Також було конфісковано два домени, які використовувалися для створення адрес електронної пошти, необхідних для реєстрації акаунтів на платформі X.

Видання пише, що платформа X спільно з владою попрацювала для виявлення та нейтралізації цих акаунтів, призупинивши їхню діяльність. Зазначається, що боти змогли уникнути запобіжних заходів на платформі X, копіюючи OTP-адреси з автентичних акаунтів.

"Ботоферма просувала інші наративи у відеоформаті, наприклад, відео з президентом Росії Володимиром Путіним, який стверджує, що війна в Україні - це не територіальний конфлікт і не питання геополітичного балансу, а скоріше "принципи, на яких базуватиметься новий світовий порядок", - йдеться у звіті Мін'юсту США.

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