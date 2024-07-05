Проплачені протести та поглиблення внутрішніх суперечностей: The Insider опублікувало план зовнішньої розвідки РФ для дестабілізації України та Заходу

Журналісти видання The Insider отримали доступ до листування співробітників Служби зовнішньої розвідки РФ, які відповідають за інформаційну війну проти України та Заходу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить розслідування видання.

У розпорядженні видання опинилось листування співробітників СЗР Росії. Група співробітників розвідки Росії ще у 2022 році запланувала масштабну кампанію з дезінформації жителів України та західних країн, зокрема й США.

Це стосувалося найбільш "болючих для західного суспільства" тем, зокрема йдеться про нелегальну міграцію, інфляцію, біженців з України. Інформацію мали вкидати через спеціально створені інтернет-платформи та соцмережі. А також від імені фейкових "радикальних українських і європейських сил". У СЗР вважали, що останнє дасть змогу "виключити будь-яку прив'язку до РФ" і "транслювати практично будь-які тези, пропагувати найбільш лівацькі ідеї та висувати вимоги політичного й економічного характеру аж до повного абсурду".

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Також працівники СЗР планували влаштовувати проплачені вуличні протестні акції.

"Собівартість виходу маніфестанта на акцію становить 100 євро. Час проведення акції - протягом 1 години. За цей термін здійснюється фото- і відеозйомка для подальшого тиражування в ЗМІ", - йдеться в матеріалі.

Мета - "поглиблення внутрішніх суперечностей між правлячими елітами, ескалації антиурядових виступів і розгойдування аморфної частини електорату", яка "націлена на психоемоційний вплив, унаслідок якого випробовуваний перебуває на межі божевілля з огляду на те, що відома й звична йому картина світу руйнується на очах стрімкими темпами".

У плані СЗР зазначалось, що поширення страху за майбутнє, невпевненості в завтрашньому дні, неможливості будувати плани на перспективу, незрозумілості долі дітей і прийдешніх поколінь захльостує підсвідомість індивідуума панікою і жахом, і в перспективі призведе до ескалації протестної активності та інших негативних наслідків.

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Також там наголошується, що "міркуваннями моралі та моральності варто знехтувати".

У матеріалі журналісти також назвали імена і звання співробітників СЗР, які відповідають за "інформаційну війну" проти Заходу. Вони працюють під прикриттям Міжнародного центру безпеки "Миротворець", створеного в грудні 2020 року.

Зокрема там йдеться про 45-річного офіцера ФСБ та військовослужбовця в/ч СЗР 33949 Михайла Колесова, співробітника СЗР Михайла Кульомина, який готував аналітичні довідки для "секретаря Ради Безпеки".

Також відомо про батька Михайла - генерала Олександр Кульомина із 12 головного управління Міноборони РФ та про керівника науково технічної служби ФСБ Едуарда Чорновольцева. Ця служба займається головним хакерським підрозділом ФСБ та Інститутом криміналістики, який розробляв отруту "Новичок".

The Insider зазначає, що методичка СЗР "повністю вкладалася в логіку наступних кампаній Кремля в Європі та США". Вони нагадали, що у 2023 році в Парижі почали з'являтися антисемітські графіті, фото яких поширювали через кремлівську мережу ботів Doppelganger. Автори графіті, за даними слідства Франції, були громадянами Молдови, найнятими молдовським проросійським політиком Шором. Мережа також поширювала фейкові цитати світових знаменитостей із закликами припинити допомогу Україні тощо.

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