Проплачені протести та поглиблення внутрішніх суперечностей: The Insider опублікувало план зовнішньої розвідки РФ для дестабілізації України та Заходу
Журналісти видання The Insider отримали доступ до листування співробітників Служби зовнішньої розвідки РФ, які відповідають за інформаційну війну проти України та Заходу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить розслідування видання.
У розпорядженні видання опинилось листування співробітників СЗР Росії. Група співробітників розвідки Росії ще у 2022 році запланувала масштабну кампанію з дезінформації жителів України та західних країн, зокрема й США.
Це стосувалося найбільш "болючих для західного суспільства" тем, зокрема йдеться про нелегальну міграцію, інфляцію, біженців з України. Інформацію мали вкидати через спеціально створені інтернет-платформи та соцмережі. А також від імені фейкових "радикальних українських і європейських сил". У СЗР вважали, що останнє дасть змогу "виключити будь-яку прив'язку до РФ" і "транслювати практично будь-які тези, пропагувати найбільш лівацькі ідеї та висувати вимоги політичного й економічного характеру аж до повного абсурду".
Також працівники СЗР планували влаштовувати проплачені вуличні протестні акції.
"Собівартість виходу маніфестанта на акцію становить 100 євро. Час проведення акції - протягом 1 години. За цей термін здійснюється фото- і відеозйомка для подальшого тиражування в ЗМІ", - йдеться в матеріалі.
Мета - "поглиблення внутрішніх суперечностей між правлячими елітами, ескалації антиурядових виступів і розгойдування аморфної частини електорату", яка "націлена на психоемоційний вплив, унаслідок якого випробовуваний перебуває на межі божевілля з огляду на те, що відома й звична йому картина світу руйнується на очах стрімкими темпами".
У плані СЗР зазначалось, що поширення страху за майбутнє, невпевненості в завтрашньому дні, неможливості будувати плани на перспективу, незрозумілості долі дітей і прийдешніх поколінь захльостує підсвідомість індивідуума панікою і жахом, і в перспективі призведе до ескалації протестної активності та інших негативних наслідків.
Також там наголошується, що "міркуваннями моралі та моральності варто знехтувати".
У матеріалі журналісти також назвали імена і звання співробітників СЗР, які відповідають за "інформаційну війну" проти Заходу. Вони працюють під прикриттям Міжнародного центру безпеки "Миротворець", створеного в грудні 2020 року.
Зокрема там йдеться про 45-річного офіцера ФСБ та військовослужбовця в/ч СЗР 33949 Михайла Колесова, співробітника СЗР Михайла Кульомина, який готував аналітичні довідки для "секретаря Ради Безпеки".
Також відомо про батька Михайла - генерала Олександр Кульомина із 12 головного управління Міноборони РФ та про керівника науково технічної служби ФСБ Едуарда Чорновольцева. Ця служба займається головним хакерським підрозділом ФСБ та Інститутом криміналістики, який розробляв отруту "Новичок".
The Insider зазначає, що методичка СЗР "повністю вкладалася в логіку наступних кампаній Кремля в Європі та США". Вони нагадали, що у 2023 році в Парижі почали з'являтися антисемітські графіті, фото яких поширювали через кремлівську мережу ботів Doppelganger. Автори графіті, за даними слідства Франції, були громадянами Молдови, найнятими молдовським проросійським політиком Шором. Мережа також поширювала фейкові цитати світових знаменитостей із закликами припинити допомогу Україні тощо.
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Може покажете приклад подібної ІПсО на території росії, з якої стирчать вуха проклятого Запада.
а забезпечувати перемогу над росією нам ніхто не збирається - байден боїться ескалації.
він за сереце хватався, коли україна звільнила херсон - боявся, що росія буде вже бити яо.
він, коли україна звільнила харківську область - боявся, що росія вже застосує яо.
він дає зброю, якої хватає тільки для оборони. він не дасть зброї, щоб хватило для наступу.
8 бригад стоять неозброєних. бо америка дозовано дає зброю. боїться, що ми раптом станемо сильнішими за росію і підемо в наступ.
ніхто не буде ризикувати ядерним взривом в світі за ради якогось там звільнення українських територій.
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путін добився свого з допомогою яо.
виходить, що, в кого є яо, той може робити, що захоче.
і ми дураки, що відмовились від яо в 1994 році.
хоча є одне рішення. якщо нам захід поверне яо. росія порушила будапештський меморандум - значить ми маємо право повернути ядерний статус.
росія дала білорусі яо - у відповідь захід мав би надати україні яо.
і тоді путін зразу перестав би говорити про ядерний удар по україні. він про це говорить, тому що знає, що не буде ядерного удару у відповідь.
але щоб таке здійснити - на заході мають бути рішучі лідери. там зараз немає ні одного рішучого лідера.
а вони не знають як відповідати.
а українці не бояться, то му що надіються на америку, що вона за це відповість.
и он может нанести ядерный удар. чтобы ватники сказали "так этим хохлам и надо! не нужно было освобождать свои территории!" чтобы ватники выпустили пар, и не шли куйла свергать за то, что он проиграл войну.
и что мы будем делать в таком случае?
чтобы путин этого не сделал - у украины на тот момент должно быть яо. или мы должны быть под ядерным зонтиком сша.
Про ті коди активно брехали на початку 90-х.
То й читайте.
https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/25479656.html
Зєлю геть. Вибори
Компания собирается продавать в России мыло, мыло для оживления оттенков тканей, мыло против потения, мыло кусковое туалетное, лосьоны для волос. Кроме того, российский потребитель сможет приобрести шампуни, препараты для чистки, препараты для спринцевания в целях личной гигиены.
А сейчас добавили и фашисткие и нацисткие.Так как фашисты и коммунисты это друзья фашиста путлера пока они хвалят рашку.В африке такие же перевороты и привод к власти дружественных диктаторов.