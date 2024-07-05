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Проплачені протести та поглиблення внутрішніх суперечностей: The Insider опублікувало план зовнішньої розвідки РФ для дестабілізації України та Заходу

Плани Служби зовнішньої розвідки РФ щодо дестабілізації ситуації в Україні та на Заході

Журналісти видання The Insider отримали доступ до листування співробітників Служби зовнішньої розвідки РФ, які відповідають за інформаційну війну проти України та Заходу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить розслідування видання.

У розпорядженні видання опинилось листування співробітників СЗР Росії. Група співробітників розвідки Росії ще у 2022 році запланувала масштабну кампанію з дезінформації жителів України та західних країн, зокрема й США.

Це стосувалося найбільш "болючих для західного суспільства" тем, зокрема йдеться про нелегальну міграцію, інфляцію, біженців з України. Інформацію мали вкидати через спеціально створені інтернет-платформи та соцмережі. А також від імені фейкових "радикальних українських і європейських сил". У СЗР вважали, що останнє дасть змогу "виключити будь-яку прив'язку до РФ" і "транслювати практично будь-які тези, пропагувати найбільш лівацькі ідеї та висувати вимоги політичного й економічного характеру аж до повного абсурду".

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Також працівники СЗР планували влаштовувати проплачені вуличні протестні акції.

"Собівартість виходу маніфестанта на акцію становить 100 євро. Час проведення акції - протягом 1 години. За цей термін здійснюється фото- і відеозйомка для подальшого тиражування в ЗМІ", - йдеться в матеріалі.

Мета - "поглиблення внутрішніх суперечностей між правлячими елітами, ескалації антиурядових виступів і розгойдування аморфної частини електорату", яка "націлена на психоемоційний вплив, унаслідок якого випробовуваний перебуває на межі божевілля з огляду на те, що відома й звична йому картина світу руйнується на очах стрімкими темпами".

У плані СЗР зазначалось, що поширення страху за майбутнє, невпевненості в завтрашньому дні, неможливості будувати плани на перспективу, незрозумілості долі дітей і прийдешніх поколінь захльостує підсвідомість індивідуума панікою і жахом, і в перспективі призведе до ескалації протестної активності та інших негативних наслідків.

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Також там наголошується, що "міркуваннями моралі та моральності варто знехтувати".

У матеріалі журналісти також назвали імена і звання співробітників СЗР, які відповідають за "інформаційну війну" проти Заходу. Вони працюють під прикриттям Міжнародного центру безпеки "Миротворець", створеного в грудні 2020 року.

Зокрема там йдеться про 45-річного офіцера ФСБ та військовослужбовця в/ч СЗР 33949 Михайла Колесова, співробітника СЗР Михайла Кульомина, який готував аналітичні довідки для "секретаря Ради Безпеки".

Також відомо про батька Михайла - генерала Олександр Кульомина із 12 головного управління Міноборони РФ та про керівника науково технічної служби ФСБ Едуарда Чорновольцева. Ця служба займається головним хакерським підрозділом ФСБ та Інститутом криміналістики, який розробляв отруту "Новичок". 

The Insider зазначає, що методичка СЗР "повністю вкладалася в логіку наступних кампаній Кремля в Європі та США". Вони нагадали, що у 2023 році в Парижі почали з'являтися антисемітські графіті, фото яких поширювали через кремлівську мережу ботів Doppelganger. Автори графіті, за даними слідства Франції, були громадянами Молдови, найнятими молдовським проросійським політиком Шором. Мережа також поширювала фейкові цитати світових знаменитостей із закликами припинити допомогу Україні тощо.

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Автор: 

дезінформація (343) інформаційна війна (361) росія (66070) зовнішня розвідка (479)


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Топ коментарі
+12
Та зелені і так успішно дестабілізують без допомоги рашки ...
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05.07.2024 16:41 Відповісти
+10
Самім не жити та не давати жити іньшим серучи не тільки у себе а по усьому світу це одна із ісконних лапотних скрєп...
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05.07.2024 16:34 Відповісти
+9
смысл жизни русских - всем гадить.
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05.07.2024 16:38 Відповісти
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Самім не жити та не давати жити іньшим серучи не тільки у себе а по усьому світу це одна із ісконних лапотних скрєп...
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05.07.2024 16:34 Відповісти
смысл жизни русских - всем гадить.
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05.07.2024 16:38 Відповісти
От якраз свій простір вони добре захищають.
Може покажете приклад подібної ІПсО на території росії, з якої стирчать вуха проклятого Запада.
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05.07.2024 18:36 Відповісти
украъна може вступити в нато тільки якщо переможе росію.
а забезпечувати перемогу над росією нам ніхто не збирається - байден боїться ескалації.
він за сереце хватався, коли україна звільнила херсон - боявся, що росія буде вже бити яо.
він, коли україна звільнила харківську область - боявся, що росія вже застосує яо.

він дає зброю, якої хватає тільки для оборони. він не дасть зброї, щоб хватило для наступу.

8 бригад стоять неозброєних. бо америка дозовано дає зброю. боїться, що ми раптом станемо сильнішими за росію і підемо в наступ.

ніхто не буде ризикувати ядерним взривом в світі за ради якогось там звільнення українських територій.

--------------------------

путін добився свого з допомогою яо.

виходить, що, в кого є яо, той може робити, що захоче.

і ми дураки, що відмовились від яо в 1994 році.

хоча є одне рішення. якщо нам захід поверне яо. росія порушила будапештський меморандум - значить ми маємо право повернути ядерний статус.

росія дала білорусі яо - у відповідь захід мав би надати україні яо.

і тоді путін зразу перестав би говорити про ядерний удар по україні. він про це говорить, тому що знає, що не буде ядерного удару у відповідь.

але щоб таке здійснити - на заході мають бути рішучі лідери. там зараз немає ні одного рішучого лідера.
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05.07.2024 16:36 Відповісти
Українці не бояться ядерного удару по своїй території, а американці цього чомусь бояться? Який протиракетний захист, навіть протиповітряний має РФ, Україна виявила своїми ракетами, літаками і навіть дронами.
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05.07.2024 16:50 Відповісти
американці бояться, тому що знають, що на це треба буде якось відповідати.

а вони не знають як відповідати.

а українці не бояться, то му що надіються на америку, що вона за це відповість.
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05.07.2024 17:24 Відповісти
если мі освободим крім путину нужно будет как-то реабилитироваться перед своим быдло народом. отмыть лицо.

и он может нанести ядерный удар. чтобы ватники сказали "так этим хохлам и надо! не нужно было освобождать свои территории!" чтобы ватники выпустили пар, и не шли куйла свергать за то, что он проиграл войну.

и что мы будем делать в таком случае?

чтобы путин этого не сделал - у украины на тот момент должно быть яо. или мы должны быть под ядерным зонтиком сша.
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05.07.2024 17:29 Відповісти
...і ми дураки, що відмовились від яо в 1994 році... Почитайте чого Україна відмовилась від ЯЗ щоб не писати маячню. Україна ніколи не мала контролю над ЯЗ. Так, вона була на території України як і зараз кацапи завезли на територію білорусі. Тактичну ЯЗ кацапи вивезли, ще напередодні розвалу совка, залишилась в шахтах тільки стратегічна ЯЗ яка націлена була на США та країни ЄС. Але коди для запуску всерівно були у кацапів. Тут співпало бажання США та кацапів і вони надавили на Україну. Практично у нас не було виходу. Грошей на її утримання не було. Перед розпадом совка кацапи вивозили з України все. Ешелони курсували цілодобово, вивозили золото з банків, готівкові радянські гроші, наукову документацію, автотехніку та т.і. Залишалось стільки важка техніка озброєння танки, БТРи, великі літаки які були приведені в неробочий стан і у кацапів не було де їх поставити на зберігання. Так, що не все так просто. Україну перед розпадом совка грабували як золота орда колись, ще і наші підараси допомагали.
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05.07.2024 16:51 Відповісти
Не правда,бо крім стратегічної була і тактична-це ракети середньої і близької дальності,а також снаряди і міни.
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05.07.2024 17:13 Відповісти
Ще раз перечитай, я про все написав. А якщо є сумніви погугли і тобі все стане ясно. Тільки не кацапські сайти, а українські чи європейські.
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05.07.2024 17:34 Відповісти
Звісно.Банально можна прочитати статтю УКРАЇНСЬКОЇ вікіпедії,щоб зрозуміти,що бздуру про "коди запуску" поширює кацапня.
Про ті коди активно брехали на початку 90-х.
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05.07.2024 17:59 Відповісти
А шо брехали?
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05.07.2024 19:18 Відповісти
Та ви є самі рекомендували читати українські джерела.
То й читайте.
https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/25479656.html
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05.07.2024 21:07 Відповісти
що їх не можна поміняти
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05.07.2024 21:21 Відповісти
Не моНа. Навіть якщо ти хочеш в своєму аккаунті змінити пароль то в тебе обов'язково запитають старий. Так це примітивно, а ЯЗ це дуже серйозно. Зрозумів?
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05.07.2024 21:46 Відповісти
Каламутити воду - а в мутніи воді можна и рибку ловити
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05.07.2024 16:38 Відповісти
В каком месте смеяться.
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05.07.2024 16:40 Відповісти
Та зелені і так успішно дестабілізують без допомоги рашки ...
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05.07.2024 16:41 Відповісти
Зєля гадить, аж гай шумить.

Зєлю геть. Вибори
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05.07.2024 16:51 Відповісти
Производитель из Пхеньяна «Рёнгаксан Соап Фактори» подал заявку на регистрацию товарного знака для поставок в Россию своей продукции: мыла и средств личной гигиены. Об этом сообщается на сайте Роспатента.

Компания собирается продавать в России мыло, мыло для оживления оттенков тканей, мыло против потения, мыло кусковое туалетное, лосьоны для волос. Кроме того, российский потребитель сможет приобрести шампуни, препараты для чистки, препараты для спринцевания в целях личной гигиены.
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05.07.2024 16:51 Відповісти
Це що, новий спосіб захоплення сусідньої держави?
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05.07.2024 16:57 Відповісти
Це п...ц.
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05.07.2024 17:06 Відповісти
Так, препараты для спринцевания в целях личной гигиены -- то новий спосіб захоплення сусудньої території. 😂
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05.07.2024 17:14 Відповісти
Росіяни почнуть народжуватись з корейськими очима?
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05.07.2024 21:35 Відповісти
Это как совок устраивал коммунистические и диктаторские перевороты по всему миру в 20 веке.
А сейчас добавили и фашисткие и нацисткие.Так как фашисты и коммунисты это друзья фашиста путлера пока они хвалят рашку.В африке такие же перевороты и привод к власти дружественных диктаторов.
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05.07.2024 17:09 Відповісти
на замовлення рашистської агентури The Insider і намазав цю статтю.і зовсім не вказує на тих рашистських агентів.на котрі неодноразово українській владі вказуваламериканська розвідка...Зокрема https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/viyna-v-ukrajini-direktor-cru-privoziv-u-kijiv-spisok-prizvishch-rosiyskih-agentiv-ostanni-novini-50340436.html
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05.07.2024 17:45 Відповісти
у цьому контекті найцікавішою була би інформація, з ким саме згадані вище кацапи з сзр контактують в оп'і...
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05.07.2024 18:45 Відповісти
Если это план Кремля, то исполнители этого плана 100% в Киеве
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05.07.2024 19:12 Відповісти
Вибори Ні , Тількі передача влади ВР Ваня які вибори пів країни за кордоном
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05.07.2024 19:14 Відповісти
Далеко не "пів країни" окуповано. Але зєля веде країну до КАТАСТРОФИ. Тому вибори. За кого я? Залужний. А хто ще?
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05.07.2024 21:41 Відповісти
 
 