Проплаченные протесты и углубление внутренних противоречий: The Insider опубликовало план внешней разведки РФ по дестабилизации Украины и Запада
Журналисты издания The Insider получили доступ к переписке сотрудников Службы внешней разведки РФ, которые отвечают за информационную войну против Украины и Запада.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует расследование издания.
В распоряжении издания оказалась переписка сотрудников СВР России. Группа сотрудников разведки России еще в 2022 году запланировала масштабную кампанию по дезинформации жителей Украины и западных стран, в том числе и США.
Это касалось наиболее "болезненных для западного общества" тем, в частности речь идет о нелегальной миграции, инфляции, беженцах из Украины. Информацию должны были вбрасывать через специально созданные интернет-платформы и соцсети. А также от имени фейковых "радикальных украинских и европейских сил". В СВР считали, что последнее позволит "исключить любую привязку к РФ" и "транслировать практически любые тезисы, пропагандировать наиболее левацкие идеи и выдвигать требования политического и экономического характера вплоть до полного абсурда".
Также работники СВР планировали устраивать проплаченные уличные протестные акции.
"Себестоимость выхода манифестанта на акцию составляет 100 евро. Время проведения акции - в течение 1 часа. За этот срок осуществляется фото- и видеосъемка для дальнейшего тиражирования в СМИ", - говорится в материале.
Цель - "углубление внутренних противоречий между правящими элитами, эскалации антиправительственных выступлений и раскачивание аморфной части электората", которая "нацелена на психоэмоциональное воздействие, в результате которого испытуемый находится на грани безумия ввиду того, что известная и привычная ему картина мира рушится на глазах стремительными темпами".
В плане СВР отмечалось, что распространение страха за будущее, неуверенности в завтрашнем дне, невозможности строить планы на перспективу, непонятности судьбы детей и грядущих поколений захлестывает подсознание индивидуума паникой и ужасом, и в перспективе приведет к эскалации протестной активности и другим негативным последствиям.
Также там отмечается, что "соображениями морали и нравственности стоит пренебречь".
В материале журналисты также назвали имена и звания сотрудников СВР, которые отвечают за "информационную войну" против Запада. Они работают под прикрытием Международного центра безопасности "Миротворец", созданного в декабре 2020 года.
В частности там речь идет о 45-летнем офицере ФСБ и военнослужащем в/ч СВР 33949 Михаиле Колесове, сотруднике СВР Михаиле Кулемине, который готовил аналитические справки для "секретаря Совета Безопасности".
Также известно об отце Михаила - генерале Александре Кулемине из 12 главного управления Минобороны РФ и о руководителе научно технической службы ФСБ Эдуарде Черновольцеве. Эта служба занимается главным хакерским подразделением ФСБ и Институтом криминалистики, который разрабатывал яд "Новичок".
The Insider отмечает, что методичка СВР "полностью укладывалась в логику следующих кампаний Кремля в Европе и США". Они напомнили, что в 2023 году в Париже начали появляться антисемитские граффити, фото которых распространяли через кремлевскую сеть ботов Doppelganger. Авторы граффити, по данным следствия Франции, были гражданами Молдовы, нанятыми молдавским пророссийским политиком Шором. Сеть также распространяла фейковые цитаты мировых знаменитостей с призывами прекратить помощь Украине и тому подобное.
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Може покажете приклад подібної ІПсО на території росії, з якої стирчать вуха проклятого Запада.
а забезпечувати перемогу над росією нам ніхто не збирається - байден боїться ескалації.
він за сереце хватався, коли україна звільнила херсон - боявся, що росія буде вже бити яо.
він, коли україна звільнила харківську область - боявся, що росія вже застосує яо.
він дає зброю, якої хватає тільки для оборони. він не дасть зброї, щоб хватило для наступу.
8 бригад стоять неозброєних. бо америка дозовано дає зброю. боїться, що ми раптом станемо сильнішими за росію і підемо в наступ.
ніхто не буде ризикувати ядерним взривом в світі за ради якогось там звільнення українських територій.
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путін добився свого з допомогою яо.
виходить, що, в кого є яо, той може робити, що захоче.
і ми дураки, що відмовились від яо в 1994 році.
хоча є одне рішення. якщо нам захід поверне яо. росія порушила будапештський меморандум - значить ми маємо право повернути ядерний статус.
росія дала білорусі яо - у відповідь захід мав би надати україні яо.
і тоді путін зразу перестав би говорити про ядерний удар по україні. він про це говорить, тому що знає, що не буде ядерного удару у відповідь.
але щоб таке здійснити - на заході мають бути рішучі лідери. там зараз немає ні одного рішучого лідера.
а вони не знають як відповідати.
а українці не бояться, то му що надіються на америку, що вона за це відповість.
и он может нанести ядерный удар. чтобы ватники сказали "так этим хохлам и надо! не нужно было освобождать свои территории!" чтобы ватники выпустили пар, и не шли куйла свергать за то, что он проиграл войну.
и что мы будем делать в таком случае?
чтобы путин этого не сделал - у украины на тот момент должно быть яо. или мы должны быть под ядерным зонтиком сша.
Про ті коди активно брехали на початку 90-х.
То й читайте.
https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/25479656.html
Зєлю геть. Вибори
Компания собирается продавать в России мыло, мыло для оживления оттенков тканей, мыло против потения, мыло кусковое туалетное, лосьоны для волос. Кроме того, российский потребитель сможет приобрести шампуни, препараты для чистки, препараты для спринцевания в целях личной гигиены.
А сейчас добавили и фашисткие и нацисткие.Так как фашисты и коммунисты это друзья фашиста путлера пока они хвалят рашку.В африке такие же перевороты и привод к власти дружественных диктаторов.