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Проплаченные протесты и углубление внутренних противоречий: The Insider опубликовало план внешней разведки РФ по дестабилизации Украины и Запада

Плани Служби зовнішньої розвідки РФ щодо дестабілізації ситуації в Україні та на Заході

Журналисты издания The Insider получили доступ к переписке сотрудников Службы внешней разведки РФ, которые отвечают за информационную войну против Украины и Запада.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует расследование издания.

В распоряжении издания оказалась переписка сотрудников СВР России. Группа сотрудников разведки России еще в 2022 году запланировала масштабную кампанию по дезинформации жителей Украины и западных стран, в том числе и США.

Это касалось наиболее "болезненных для западного общества" тем, в частности речь идет о нелегальной миграции, инфляции, беженцах из Украины. Информацию должны были вбрасывать через специально созданные интернет-платформы и соцсети. А также от имени фейковых "радикальных украинских и европейских сил". В СВР считали, что последнее позволит "исключить любую привязку к РФ" и "транслировать практически любые тезисы, пропагандировать наиболее левацкие идеи и выдвигать требования политического и экономического характера вплоть до полного абсурда".

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Также работники СВР планировали устраивать проплаченные уличные протестные акции.

"Себестоимость выхода манифестанта на акцию составляет 100 евро. Время проведения акции - в течение 1 часа. За этот срок осуществляется фото- и видеосъемка для дальнейшего тиражирования в СМИ", - говорится в материале.

Цель - "углубление внутренних противоречий между правящими элитами, эскалации антиправительственных выступлений и раскачивание аморфной части электората", которая "нацелена на психоэмоциональное воздействие, в результате которого испытуемый находится на грани безумия ввиду того, что известная и привычная ему картина мира рушится на глазах стремительными темпами".

В плане СВР отмечалось, что распространение страха за будущее, неуверенности в завтрашнем дне, невозможности строить планы на перспективу, непонятности судьбы детей и грядущих поколений захлестывает подсознание индивидуума паникой и ужасом, и в перспективе приведет к эскалации протестной активности и другим негативным последствиям.

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Также там отмечается, что "соображениями морали и нравственности стоит пренебречь".

В материале журналисты также назвали имена и звания сотрудников СВР, которые отвечают за "информационную войну" против Запада. Они работают под прикрытием Международного центра безопасности "Миротворец", созданного в декабре 2020 года.

В частности там речь идет о 45-летнем офицере ФСБ и военнослужащем в/ч СВР 33949 Михаиле Колесове, сотруднике СВР Михаиле Кулемине, который готовил аналитические справки для "секретаря Совета Безопасности".

Также известно об отце Михаила - генерале Александре Кулемине из 12 главного управления Минобороны РФ и о руководителе научно технической службы ФСБ Эдуарде Черновольцеве. Эта служба занимается главным хакерским подразделением ФСБ и Институтом криминалистики, который разрабатывал яд "Новичок".

The Insider отмечает, что методичка СВР "полностью укладывалась в логику следующих кампаний Кремля в Европе и США". Они напомнили, что в 2023 году в Париже начали появляться антисемитские граффити, фото которых распространяли через кремлевскую сеть ботов Doppelganger. Авторы граффити, по данным следствия Франции, были гражданами Молдовы, нанятыми молдавским пророссийским политиком Шором. Сеть также распространяла фейковые цитаты мировых знаменитостей с призывами прекратить помощь Украине и тому подобное.

Читайте: Германия создала спецотдел для противодействия российской дезинформации, - Bloomberg

Автор: 

дезинформация (344) информационная война (680) россия (96169) внешняя разведка (388)


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Топ комментарии
+12
Та зелені і так успішно дестабілізують без допомоги рашки ...
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05.07.2024 16:41 Ответить
+10
Самім не жити та не давати жити іньшим серучи не тільки у себе а по усьому світу це одна із ісконних лапотних скрєп...
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05.07.2024 16:34 Ответить
+9
смысл жизни русских - всем гадить.
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05.07.2024 16:38 Ответить
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Самім не жити та не давати жити іньшим серучи не тільки у себе а по усьому світу це одна із ісконних лапотних скрєп...
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05.07.2024 16:34 Ответить
смысл жизни русских - всем гадить.
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05.07.2024 16:38 Ответить
От якраз свій простір вони добре захищають.
Може покажете приклад подібної ІПсО на території росії, з якої стирчать вуха проклятого Запада.
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05.07.2024 18:36 Ответить
украъна може вступити в нато тільки якщо переможе росію.
а забезпечувати перемогу над росією нам ніхто не збирається - байден боїться ескалації.
він за сереце хватався, коли україна звільнила херсон - боявся, що росія буде вже бити яо.
він, коли україна звільнила харківську область - боявся, що росія вже застосує яо.

він дає зброю, якої хватає тільки для оборони. він не дасть зброї, щоб хватило для наступу.

8 бригад стоять неозброєних. бо америка дозовано дає зброю. боїться, що ми раптом станемо сильнішими за росію і підемо в наступ.

ніхто не буде ризикувати ядерним взривом в світі за ради якогось там звільнення українських територій.

--------------------------

путін добився свого з допомогою яо.

виходить, що, в кого є яо, той може робити, що захоче.

і ми дураки, що відмовились від яо в 1994 році.

хоча є одне рішення. якщо нам захід поверне яо. росія порушила будапештський меморандум - значить ми маємо право повернути ядерний статус.

росія дала білорусі яо - у відповідь захід мав би надати україні яо.

і тоді путін зразу перестав би говорити про ядерний удар по україні. він про це говорить, тому що знає, що не буде ядерного удару у відповідь.

але щоб таке здійснити - на заході мають бути рішучі лідери. там зараз немає ні одного рішучого лідера.
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05.07.2024 16:36 Ответить
Українці не бояться ядерного удару по своїй території, а американці цього чомусь бояться? Який протиракетний захист, навіть протиповітряний має РФ, Україна виявила своїми ракетами, літаками і навіть дронами.
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05.07.2024 16:50 Ответить
американці бояться, тому що знають, що на це треба буде якось відповідати.

а вони не знають як відповідати.

а українці не бояться, то му що надіються на америку, що вона за це відповість.
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05.07.2024 17:24 Ответить
если мі освободим крім путину нужно будет как-то реабилитироваться перед своим быдло народом. отмыть лицо.

и он может нанести ядерный удар. чтобы ватники сказали "так этим хохлам и надо! не нужно было освобождать свои территории!" чтобы ватники выпустили пар, и не шли куйла свергать за то, что он проиграл войну.

и что мы будем делать в таком случае?

чтобы путин этого не сделал - у украины на тот момент должно быть яо. или мы должны быть под ядерным зонтиком сша.
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05.07.2024 17:29 Ответить
...і ми дураки, що відмовились від яо в 1994 році... Почитайте чого Україна відмовилась від ЯЗ щоб не писати маячню. Україна ніколи не мала контролю над ЯЗ. Так, вона була на території України як і зараз кацапи завезли на територію білорусі. Тактичну ЯЗ кацапи вивезли, ще напередодні розвалу совка, залишилась в шахтах тільки стратегічна ЯЗ яка націлена була на США та країни ЄС. Але коди для запуску всерівно були у кацапів. Тут співпало бажання США та кацапів і вони надавили на Україну. Практично у нас не було виходу. Грошей на її утримання не було. Перед розпадом совка кацапи вивозили з України все. Ешелони курсували цілодобово, вивозили золото з банків, готівкові радянські гроші, наукову документацію, автотехніку та т.і. Залишалось стільки важка техніка озброєння танки, БТРи, великі літаки які були приведені в неробочий стан і у кацапів не було де їх поставити на зберігання. Так, що не все так просто. Україну перед розпадом совка грабували як золота орда колись, ще і наші підараси допомагали.
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05.07.2024 16:51 Ответить
Не правда,бо крім стратегічної була і тактична-це ракети середньої і близької дальності,а також снаряди і міни.
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05.07.2024 17:13 Ответить
Ще раз перечитай, я про все написав. А якщо є сумніви погугли і тобі все стане ясно. Тільки не кацапські сайти, а українські чи європейські.
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05.07.2024 17:34 Ответить
Звісно.Банально можна прочитати статтю УКРАЇНСЬКОЇ вікіпедії,щоб зрозуміти,що бздуру про "коди запуску" поширює кацапня.
Про ті коди активно брехали на початку 90-х.
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05.07.2024 17:59 Ответить
А шо брехали?
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05.07.2024 19:18 Ответить
Та ви є самі рекомендували читати українські джерела.
То й читайте.
https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/25479656.html
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05.07.2024 21:07 Ответить
що їх не можна поміняти
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05.07.2024 21:21 Ответить
Не моНа. Навіть якщо ти хочеш в своєму аккаунті змінити пароль то в тебе обов'язково запитають старий. Так це примітивно, а ЯЗ це дуже серйозно. Зрозумів?
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05.07.2024 21:46 Ответить
Каламутити воду - а в мутніи воді можна и рибку ловити
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05.07.2024 16:38 Ответить
В каком месте смеяться.
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05.07.2024 16:40 Ответить
Та зелені і так успішно дестабілізують без допомоги рашки ...
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05.07.2024 16:41 Ответить
Зєля гадить, аж гай шумить.

Зєлю геть. Вибори
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05.07.2024 16:51 Ответить
Производитель из Пхеньяна «Рёнгаксан Соап Фактори» подал заявку на регистрацию товарного знака для поставок в Россию своей продукции: мыла и средств личной гигиены. Об этом сообщается на сайте Роспатента.

Компания собирается продавать в России мыло, мыло для оживления оттенков тканей, мыло против потения, мыло кусковое туалетное, лосьоны для волос. Кроме того, российский потребитель сможет приобрести шампуни, препараты для чистки, препараты для спринцевания в целях личной гигиены.
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05.07.2024 16:51 Ответить
Це що, новий спосіб захоплення сусідньої держави?
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05.07.2024 16:57 Ответить
Це п...ц.
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05.07.2024 17:06 Ответить
Так, препараты для спринцевания в целях личной гигиены -- то новий спосіб захоплення сусудньої території. 😂
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05.07.2024 17:14 Ответить
Росіяни почнуть народжуватись з корейськими очима?
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05.07.2024 21:35 Ответить
Это как совок устраивал коммунистические и диктаторские перевороты по всему миру в 20 веке.
А сейчас добавили и фашисткие и нацисткие.Так как фашисты и коммунисты это друзья фашиста путлера пока они хвалят рашку.В африке такие же перевороты и привод к власти дружественных диктаторов.
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05.07.2024 17:09 Ответить
на замовлення рашистської агентури The Insider і намазав цю статтю.і зовсім не вказує на тих рашистських агентів.на котрі неодноразово українській владі вказуваламериканська розвідка...Зокрема https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/viyna-v-ukrajini-direktor-cru-privoziv-u-kijiv-spisok-prizvishch-rosiyskih-agentiv-ostanni-novini-50340436.html
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05.07.2024 17:45 Ответить
у цьому контекті найцікавішою була би інформація, з ким саме згадані вище кацапи з сзр контактують в оп'і...
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05.07.2024 18:45 Ответить
Если это план Кремля, то исполнители этого плана 100% в Киеве
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05.07.2024 19:12 Ответить
Вибори Ні , Тількі передача влади ВР Ваня які вибори пів країни за кордоном
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05.07.2024 19:14 Ответить
Далеко не "пів країни" окуповано. Але зєля веде країну до КАТАСТРОФИ. Тому вибори. За кого я? Залужний. А хто ще?
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05.07.2024 21:41 Ответить
 
 