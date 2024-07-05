Проплаченные протесты и углубление внутренних противоречий: The Insider опубликовало план внешней разведки РФ по дестабилизации Украины и Запада

Журналисты издания The Insider получили доступ к переписке сотрудников Службы внешней разведки РФ, которые отвечают за информационную войну против Украины и Запада.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует расследование издания.

В распоряжении издания оказалась переписка сотрудников СВР России. Группа сотрудников разведки России еще в 2022 году запланировала масштабную кампанию по дезинформации жителей Украины и западных стран, в том числе и США.

Это касалось наиболее "болезненных для западного общества" тем, в частности речь идет о нелегальной миграции, инфляции, беженцах из Украины. Информацию должны были вбрасывать через специально созданные интернет-платформы и соцсети. А также от имени фейковых "радикальных украинских и европейских сил". В СВР считали, что последнее позволит "исключить любую привязку к РФ" и "транслировать практически любые тезисы, пропагандировать наиболее левацкие идеи и выдвигать требования политического и экономического характера вплоть до полного абсурда".

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Также работники СВР планировали устраивать проплаченные уличные протестные акции.

"Себестоимость выхода манифестанта на акцию составляет 100 евро. Время проведения акции - в течение 1 часа. За этот срок осуществляется фото- и видеосъемка для дальнейшего тиражирования в СМИ", - говорится в материале.

Цель - "углубление внутренних противоречий между правящими элитами, эскалации антиправительственных выступлений и раскачивание аморфной части электората", которая "нацелена на психоэмоциональное воздействие, в результате которого испытуемый находится на грани безумия ввиду того, что известная и привычная ему картина мира рушится на глазах стремительными темпами".

В плане СВР отмечалось, что распространение страха за будущее, неуверенности в завтрашнем дне, невозможности строить планы на перспективу, непонятности судьбы детей и грядущих поколений захлестывает подсознание индивидуума паникой и ужасом, и в перспективе приведет к эскалации протестной активности и другим негативным последствиям.

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Также там отмечается, что "соображениями морали и нравственности стоит пренебречь".

В материале журналисты также назвали имена и звания сотрудников СВР, которые отвечают за "информационную войну" против Запада. Они работают под прикрытием Международного центра безопасности "Миротворец", созданного в декабре 2020 года.

В частности там речь идет о 45-летнем офицере ФСБ и военнослужащем в/ч СВР 33949 Михаиле Колесове, сотруднике СВР Михаиле Кулемине, который готовил аналитические справки для "секретаря Совета Безопасности".

Также известно об отце Михаила - генерале Александре Кулемине из 12 главного управления Минобороны РФ и о руководителе научно технической службы ФСБ Эдуарде Черновольцеве. Эта служба занимается главным хакерским подразделением ФСБ и Институтом криминалистики, который разрабатывал яд "Новичок".

The Insider отмечает, что методичка СВР "полностью укладывалась в логику следующих кампаний Кремля в Европе и США". Они напомнили, что в 2023 году в Париже начали появляться антисемитские граффити, фото которых распространяли через кремлевскую сеть ботов Doppelganger. Авторы граффити, по данным следствия Франции, были гражданами Молдовы, нанятыми молдавским пророссийским политиком Шором. Сеть также распространяла фейковые цитаты мировых знаменитостей с призывами прекратить помощь Украине и тому подобное.

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