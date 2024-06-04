Российская пропаганда занимается дискредитацией Олимпиады в Париже, - Microsoft

Россия активизировала кампанию по дезинформации в Интернете, направленную против Франции и предстоящих Олимпийских игр в Париже из-за запрета спортсменам из России выступать под своим флагом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times со ссылкой на отчет корпорации Microsoft.

"Наиболее тревожная дезинформация, распространяемая пророссийскими акторами, была направлена на то, чтобы выдать себя за боевые организации и сфабриковать угрозы для игр на фоне конфликта между Израилем и ХАМАСом", - заявили в компании.

В сообщении отмечается, что кампания активизировалась после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским спортсменам участвовать в соревнованиях только в индивидуальном нейтральном статусе.

Речь идет, в частности, о фальшивых новостных сайтах и о полнометражном документальном фильме, которые имеют целью очернить МОК и вызвать впечатление, что Олимпиада будет омрачена насилием.

Microsoft заявила, что в конце 2023 года обнаружила случаи, когда известные российские дезинформаторы публиковали "вероятно, созданные цифровым способом" изображения, которые якобы показывали граффити в Париже с угрозами насилия против израильтян, участвовавших в Олимпийских играх, некоторые из которых ссылались на убийства палестинскими боевиками 11 израильских олимпийцев в Мюнхене в 1972 году.

Storm-1679 и Storm-1099

Кампании проводили две поддерживаемые Россией организации - Storm-1679 и Storm-1099, также известные как Doppleganger. Используя 15 фальсифицированных французских новостных сайтов, Doppleganger усиливала российские заявления о коррупции в МОК и возможном насилии на играх.

В июне прошлого года группа, которую Microsoft называет Storm-1679, выпустила полнометражный фильм под названием Olympics Has Fallen, который, по мнению компании, был призван очернить руководство МОК. В Microsoft добавили, что фильм был озвучен фальшивым голосом американского актера Тома Круза, сгенерированным искусственным интеллектом, и использовал веб-сайт персонализированных видеосообщений Cameo, чтобы обмануть других американских знаменитостей и заставить их поддержать этот фильм.

"Эти усилия явно свидетельствовали о том, что создатели контента уделили проекту значительное время и продемонстрировали большее мастерство, чем в большинстве наблюдаемых нами кампаний влияния", - заявили в Microsoft.

Другие участники

Исследователи Microsoft и правительство США обнаружили целый ряд групп, связанных с Кремлем, которые распространяют дезинформацию. Некоторые из них координируются из АП, считают журналисты, другие связаны с российской разведкой, третьи скрываются за фальшивыми некоммерческими группами. Также на этом поле работают ветераны "Агентства интернет-исследований", петербургской пригожинской ботофермы, распространявшей предвыборную пропаганду 2016 года.

В то же время в Microsoft уверены, что Storm-1679 не входит в эти объединения.

Напомним, Олимпийские игры 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Украина в мае официально объявила, что будет принимать в них участие.

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