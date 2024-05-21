Около 100 украинских спортсменов примут участие в Олимпиаде, - Минмолодежьспорта

Участие в Олимпиаде-2024 примут примерно 100 украинских спортсменов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона сообщил и.о. министра молодежи и спорта Матвей Бедный.

"По состоянию на сегодня около 100 наших спортсменов будут участниками этой Олимпиады", - сказал Бедный.

Участие в Олимпиаде российских спортсменов

Он отметил, что окончательной информации относительно того, будут ли участвовать в Играх российские спортсмены, пока нет.

"Еще нет окончательного ответа, потому что те лицензии, которые выделены, это информация международных спортивных федераций. Но будет еще один этап их верификации, который взял на себя Международный олимпийский комитет. Там создана специальная комиссия, которой мы предоставляем информацию о тех атлетах, которые заявлены федерациями как нейтральные. Посмотрим, какие решения они будут принимать. Но уже понятно, что откровенных пропагандистов не допустят к Олимпиаде. Хотя мы принципиально против участия любых спортсменов из России, даже под нейтральным флагом", - сказал Бедный.

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Как отметил и.о. министра, если российские спортсмены все же будут участвовать в Играх, нейтральная форма и флаг, под которым они будут выступать, является своеобразной формой позора.

"Это не будет команда из России, это будет группа людей под непонятным флагом, в непонятного цвета одежде, вместо гимна у них будет какая-то придуманная под них мелодия. Это будет, собственно, символ того, что российский покрытый позором флаг в результате их преступлений, которые они совершают в Украине, не является приемлемым на любой международной арене", - подчеркнул Бедный.

По его словам, ни один российский чиновник не сможет получить аккредитацию и ни один российский или белорусский атлет не сможет присутствовать на церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр.

Возможность провокаций со стороны российских спортсменов

По мнению Бедного, провокации со стороны российских спортсменов на Играх возможны.

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"Мы понимаем, что могут быть провокации, сталкивались с ними во время отборочных соревнований, но наши атлеты имеют соответствующие рекомендации. ...Если коротко: мы должны вести себя достойно, не обращать внимания на любые провокации и попытки вызвать или привлечь наших спортсменов к тем или иным действиям, фотографированиям, празднованиям и тому подобное. Мы должны быть готовы ко всему, и в этих условиях для наших спортсменов это также большой вызов, мы должны их поддерживать", - рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина официально объявила об участии в Олимпийских играх 2024 года, которые состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа.