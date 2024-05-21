Майже 100 українських спортсменів візьмуть участь в Олімпіаді, - Мінмолодьспорту

Участь в Олімпіаді-2024 візьмуть приблизно 100 українських спортсменів

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив в.о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний.

"Станом на сьогодні близько 100 наших спортсменів будуть учасниками цієї Олімпіади", - сказав Бідний.

Участь в Олімпіаді російських спортсменів

Він зазначив, що остаточної інформації стосовно того, чи братимуть участь в Іграх російські спортсмени, поки немає.

"Ще немає остаточної відповіді, тому що ті ліцензії, які виділено, це інформація міжнародних спортивних федерацій. Але буде ще один етап їх верифікації, який узяв на себе Міжнародний олімпійський комітет. Там створена спеціальна комісія, якій ми надаємо інформацію щодо тих атлетів, які заявлені федераціями як нейтральні. Подивимося, які рішення вони прийматимуть. Але вже зрозуміло, що відвертих пропагандистів не допустять до Олімпіади. Хоча ми принципово проти участі будь-яких спортсменів з Росії, навіть під нейтральним прапором", - сказав Бідний.

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Як зауважив в.о. міністра, якщо російські спортсмени все ж таки братимуть участь в Іграх, нейтральна форма і прапор, під яким вони виступатимуть, є своєрідною формою ганьби.

"Це не буде команда з Росії, це буде група людей під незрозумілим прапором, у незрозумілого кольору одязі, замість гімну у них буде якась вигадана під них мелодія. Це буде, власне, символ того, що російський вкритий ганьбою прапор внаслідок їхніх злочинів, які вони чинять в Україні, не є прийнятним на будь-якій міжнародній арені", - наголосив Бідний.

За його словами, жоден російський чиновник не зможе отримати акредитацію і жоден російський чи білоруський атлет не зможе бути присутнім на церемонії відкриття і закриття Олімпійських ігор.

Можливість провокацій з боку російських спортсменів

На думку Бідного, провокації з боку російських спортсменів на Іграх можливі.

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"Ми розуміємо, що можуть бути провокації, стикалися з ними під час відбіркових змагань, але наші атлети мають відповідні рекомендації. ...Якщо коротко: ми маємо поводитися гідно, не звертати уваги на будь-які провокації і спроби викликати чи залучити наших спортсменів до тих, чи інших дій, фотографувань, святкувань тощо. Ми маємо бути готовими до всього, і в цих умовах для наших спортсменів це також великий виклик, ми маємо їх підтримувати", - розповів він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна офіційно оголосила про участь в Олімпійських іграх 2024 року, які відбудуться в Парижі з 26 липня до 11 серпня.