УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8736 відвідувачів онлайн
Новини
947 11

Україна офіційно підтвердила участь в Олімпіаді-2024 у Парижі. Гасло країни: "Воля до перемоги"

Україна підтвердила участь в Олімпіаді-2024

Україна офіційно оголосила, що братиме участь в Олімпійських іграх 2024 року, що відбудуться в Парижі з 26 липня до 11 серпня.

Про це повідомляється на сайті Міністерства молоді та спорту, передає Цензор.НЕТ.

Участь України в Олімпіаді-2024 підтвердили міністр молоді та спорту Матвій Бідний і президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт на неформальній зустрічі з журналістами. Вона відбулася у форматі off the record ("Не під запис" - ред.).

У міністерстві наголосили, що ці Олімпійські ігри "мають особливе значення" для України, оскільки "це насамперед великий екран до світу". Також це можливість показати світові нашу волю та силу духу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна вимагає відсторонити від олімпійської кваліфікації екіпажі російських і білоруських веслувальників, - НОК. ДОКУМЕНТ

Збірна хоче нагадати, що "Україна є, бореться і здатна перемагати". Гаслом України стане вислів "The Will to Win" ("Воля до перемоги" - ред.).

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії загинули понад 450 українських спортсменів, серед яких і чемпіони світу. Крім того, російські окупанти знищили або пошкодили понад 500 спортивних об’єктів, зокрема 15 баз олімпійської підготовки.

Попри це, українські спортсмени продовжують тренуватися та виборювати ліцензії на Олімпійські ігри. 

"Наші спортсмени - це герої, які тренуються в умовах окупації, під обстрілами, часто втрачаючи близьких. Їхня мужність і воля до перемоги заслуговують на найбільшу повагу і підтримку", - наголосили у Мінспорту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінспорту розповіло, як рекомендує реагувати українським спортсменам на росіян на Олімпіаді-2024

Нагадаємо, раніше НОК та Мінспорту розробили рекомендації для українських атлетів щодо того, як контактувати з російськими та білоруськими спортсменами на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Автор: 

Міністерство молоді та спорту (150) НОК (87) Олімпіада (687) спорт (1616)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Оголосіть будь ласка суму у яку воюючій державі обійдеться цей пір під час війни.
Можно не у національній валюті, а у снарядах 155 мм або у дронах-камікадзе.
показати весь коментар
21.05.2024 12:34
+2
вже іде увсеь 95й квартал унд лічінуси вболівати нічого най вони там з братами по розуму з Африки зустрінутся
показати весь коментар
21.05.2024 12:32
+1
для зЄрмака не коштує нічого..
показати весь коментар
21.05.2024 13:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вже іде увсеь 95й квартал унд лічінуси вболівати нічого най вони там з братами по розуму з Африки зустрінутся
показати весь коментар
21.05.2024 12:32 Відповісти
На олімпіаду поїде змагатися Єрмак...
показати весь коментар
21.05.2024 12:34 Відповісти
Оголосіть будь ласка суму у яку воюючій державі обійдеться цей пір під час війни.
Можно не у національній валюті, а у снарядах 155 мм або у дронах-камікадзе.
показати весь коментар
21.05.2024 12:34 Відповісти
Життя солдата ЗСУ не прораховується. Воно безцінне.
показати весь коментар
21.05.2024 12:42 Відповісти
для зЄрмака не коштує нічого..
показати весь коментар
21.05.2024 13:57 Відповісти
дурдом !

участь в олімпіаді, участь в євробаченні - під час війни . . .

"воля до перемоги" не там, а на фронті

якщо український спортсмен програє олімпійське змагання, то це значить в українців нема "волі до перемоги" ?

що це за профанація патріотизму ?
показати весь коментар
21.05.2024 12:44 Відповісти
цирк
показати весь коментар
21.05.2024 12:49 Відповісти
квартал 95
показати весь коментар
21.05.2024 13:58 Відповісти
 
 