Україна офіційно підтвердила участь в Олімпіаді-2024 у Парижі. Гасло країни: "Воля до перемоги"

Україна офіційно оголосила, що братиме участь в Олімпійських іграх 2024 року, що відбудуться в Парижі з 26 липня до 11 серпня.

Про це повідомляється на сайті Міністерства молоді та спорту, передає Цензор.НЕТ.

Участь України в Олімпіаді-2024 підтвердили міністр молоді та спорту Матвій Бідний і президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт на неформальній зустрічі з журналістами. Вона відбулася у форматі off the record ("Не під запис" - ред.).

У міністерстві наголосили, що ці Олімпійські ігри "мають особливе значення" для України, оскільки "це насамперед великий екран до світу". Також це можливість показати світові нашу волю та силу духу.

Збірна хоче нагадати, що "Україна є, бореться і здатна перемагати". Гаслом України стане вислів "The Will to Win" ("Воля до перемоги" - ред.).

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії загинули понад 450 українських спортсменів, серед яких і чемпіони світу. Крім того, російські окупанти знищили або пошкодили понад 500 спортивних об’єктів, зокрема 15 баз олімпійської підготовки.

Попри це, українські спортсмени продовжують тренуватися та виборювати ліцензії на Олімпійські ігри.

"Наші спортсмени - це герої, які тренуються в умовах окупації, під обстрілами, часто втрачаючи близьких. Їхня мужність і воля до перемоги заслуговують на найбільшу повагу і підтримку", - наголосили у Мінспорту.

Нагадаємо, раніше НОК та Мінспорту розробили рекомендації для українських атлетів щодо того, як контактувати з російськими та білоруськими спортсменами на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.