Україна вимагає відсторонити від олімпійської кваліфікації екіпажі російських і білоруських веслувальників, - НОК. ДОКУМЕНТ

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, т.в.о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Федерації каное України Ігор Слівінський надіслали спільний лист керівництву МОК та Міжнародної федерації каное, в якому вказали на грубе порушення рекомендацій МОК.

Про це йдеться на сайті НОК, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, йдеться про те, що команди (двійки) російських і білоруських спортсменів – як чоловічі, так і жіночі – отримали дозвіл на участь у нейтральному статусі на європейському олімпійському кваліфікаційному відборі з веслування на байдарках та каное, запланованому на 8-9 травня 2024 року в Сегеді, Угорщина. Ці учасники представляють РФ та Білорусь відповідно: Уладислав Кравець, Дмитро Натинчик, Віталій Єршов, Максим Спесивцев, Анастасія Долгова, Світлана Черніговська, Михайло Павлов, Вероніка Лянюк, Марія Каваленка.





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"Рекомендації МОК чітко зазначають, що команди атлетів з російським чи білоруським паспортом не можуть бути допущені. У інших видах спорту участь команд (дуетів у художньому плаванні чи екіпажів - пар, четвірок - у веслуванні) не дозволяється", - наголошують у НОК.

Таким чином, підписанти просять врахувати цю інформацію та вжити всіх можливих заходів у межах компетенції, щоб запобігти участі команд російських і білоруських атлетів у міжнародних змаганнях, включно з європейськими олімпійськими кваліфікаціями та іншими кваліфікаційними турнірами до Олімпійських ігор.

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"Незмінною залишається позиція України, що в умовах досі триваючої безпрецедентної жорстокої військової агресії Російської Федерації з підтримкою Республіки Білорусь проти України, представники держав-агресорів не мають права бути присутніми на міжнародних спортивних аренах у будь-якому статусі", - підсумували в НОК.

Раніше президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, т.в.о. Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко написали спільного листа, у якому вимагали усунути російських і білоруських борців від Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Нагадаємо, Олімпійські ігри відбудуться в Парижі з 26 липня до 11 серпня 2024 року. Міжнародний олімпійський комітет допустив російських та білоруських атлетів до Олімпійських ігор-2024. Вони виступатимуть на змаганнях у нейтральному статусі.