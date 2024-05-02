Для українських атлетів розроблено рекомендації щодо контакту з російськими та білоруськими спортсменами. ДОКУМЕНТ

Національний олімпійський комітет України та Міністерство молоді та спорту України розробили для українських атлетів рекомендації щодо контакту з російськими та білоруськими спортсменами.

Про це повідомили в НОК, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, НОК та Мінмолодспорту під час підготовки до Олімпійських ігор 2024 року вирішує низку питань для недопущення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань, також працює над забезпеченням безпеки українських олімпійців, які, ймовірно, можуть зустрітися на цих змаганнях із "індивідуальними нейтральними" спортсменами із країн-агресорок.

"З метою уберегти українських атлетів від провокативних ситуацій та сприяти безпеці представників офіційної делегації національної збірної команди України на Ігри в Парижі й було розроблено за затверджено Рекомендації щодо контакту з індивідуальними нейтральними спортсменами з Російської Федерації та Республіки Білорусь в рамках Ігор ХХХIII Олімпіади Париж-2024", - йдеться в повідомленні.

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У зазначеному документі, як розповіли в НОК, виписано основні позиції, яких рекомендовано дотримуватись українським спортсменам, тренерам, членам офіційної делегації та іншим особам, які перебуватимуть на території Французької Республіки під час Олімпіади-2024.

Що передбачають Рекомендації

утримуватися від прямих контактів із представниками країн-агресорів, що можуть спричинити провокаційні дії з їхньої сторони як в Олімпійському селищі, так і поза ним;

про будь-які спроби провокаційних дій з боку представників РФта РБ інформувати вищу за посадою особу та керівництво офіційної делегації;

не брати участі в будь-якому спілкуванні в соціальних мережах та дискусіях з нейтральними атлетами (AIN) РФ та РБ, не ділитися та не реагувати на контент AIN РФ та РБ, не публікувати спільні фото та відеоматеріали як щодо змагань, так і поза змагальний період;

спортсменам національних збірних команд України та членам офіційної делегації України на ОІ-2024 дотримуватися правил участі у змаганнях відповідних міжнародних спортивних федерацій, наскільки це необхідно для забезпечення виконання мінімальних вимог щодо відповідності участі у змаганнях поряд з AIN РФ та РБ;

під час та поза церемоніями нагородження та квітковими церемоніями, наскільки це можливо, триматися на відстані та дистанціюватися від будь-яких контактів з AIN РФ та РБ, а також утримуватися від спільних фото чи відео, якщо така потреба не пов'язана з дотримання обов'язкових вимог у правилах змагань;

утримуватися від участі в пресконференціях, прямих ефірах (що не мають нерозривного зв’язку з належним проведенням змагань), інтерв’ю та інших рекламних заходах до і після змагань разом з AIN РФ та РБ;

у разі виявлення порушень умов допуску до ОІ-2024 AIN РФ та РБ, сформульованих Виконкомом МОК та/або встановлених відповідними міжнародними спортивними федераціями, зафіксувати факт порушення нейтрального статусу та рекомендованих умов участі AIN РФ та РБ, інформувати вищу за посадою особу, керівництво офіційної делегації, відповідні міжнародні спортивні федерації та Оргкомітет ОІ-2024 тощо;

у разі якщо спортсмен національної збірної команди України є співробітником Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, інших військових формувань крім цих рекомендацій дотримуватися правил і рекомендацій відповідних органів у роботі з AIN РФ та РБ.

Наголошується, що зазначені Рекомендації стосуються контактів із представниками країн-агресорів, а також іншими особами, які підтримують політику цих країн та можуть бути використані з метою пропаганди.

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Раніше президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, т.в.о. Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко написали спільного листа, у якому вимагали усунути російських і білоруських борців від Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Нагадаємо, Олімпійські ігри відбудуться в Парижі з 26 липня до 11 серпня 2024 року. Міжнародний олімпійський комітет допустив російських та білоруських атлетів до Олімпійських ігор-2024. Вони виступатимуть на змаганнях у нейтральному статусі.