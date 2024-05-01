Мінспорту розповіло, як рекомендує реагувати українським спортсменам на росіян на Олімпіаді-2024
Міністерство молоді та спорту України рекомендує українським спортсменам, які братимуть участь у літніх Олімпійських іграх у Парижі, не спілкуватися з росіянами та вдавати, що їх не існує.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Радіо Свобода" розповів виконувач обов'язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний.
Комунікація зі спортсменами з РФ
"Ми намагаємось убезпечити наших спортсменів від провокацій із безпекового погляду. Ну, це, звичайно, не тиснути руку, зрозуміло, не фотографуватися, не стояти поруч, не розмовляти, не давати спільні інтерв’ю, коментарі – фактично не спілкуватися з ними. І взагалі бажано вдавати, що їх там навіть не існує", - зазначив він.
За його словами, такі рекомендації створили, аби РФ не могла дискредитувати наших спортсменів.
"Ми розуміємо, що під час змагань спортсмен перебуває у стані ейфорії. І іноді складно проконтролювати себе, складно зрозуміти, що відбувається навколо. І ми маємо бути дуже пильними задля того, щоб запобігти, щоб наші спортсмени були використані для російської пропаганди", - резюмував Бідний.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет допустив російських та білоруських атлетів до Олімпійських ігор-2024. Вони виступатимуть на змаганнях у нейтральному статусі.
Олімпійські ігри відбудуться в Парижі з 26 липня до 11 серпня 2024 року.
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І кацапські паскуди будуть самі шарахатись від наших спортсменів .