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Мінспорту розповіло, як рекомендує реагувати українським спортсменам на росіян на Олімпіаді-2024

Мінспорту України розповіло про комунікацію на Олімпіаді-2024

Міністерство молоді та спорту України рекомендує українським спортсменам, які братимуть участь у літніх Олімпійських іграх у Парижі, не спілкуватися з росіянами та вдавати, що їх не існує.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Радіо Свобода" розповів виконувач обов'язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний.

Комунікація зі спортсменами з РФ

"Ми намагаємось убезпечити наших спортсменів від провокацій із безпекового погляду. Ну, це, звичайно, не тиснути руку, зрозуміло, не фотографуватися, не стояти поруч, не розмовляти, не давати спільні інтерв’ю, коментарі – фактично не спілкуватися з ними. І взагалі бажано вдавати, що їх там навіть не існує", - зазначив він.

За його словами, такі рекомендації створили, аби РФ не могла дискредитувати наших спортсменів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російських спортсменів можуть дискваліфікувати з Олімпіади за політичні висловлювання, - МОК

"Ми розуміємо, що під час змагань спортсмен перебуває у стані ейфорії. І іноді складно проконтролювати себе, складно зрозуміти, що відбувається навколо. І ми маємо бути дуже пильними задля того, щоб запобігти, щоб наші спортсмени були використані для російської пропаганди", - резюмував Бідний.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет допустив російських та білоруських атлетів до Олімпійських ігор-2024. Вони виступатимуть на змаганнях у нейтральному статусі.

Олімпійські ігри відбудуться в Парижі з 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Читайте також: Україна інформує МОК і Міжнародну спортивну федерацію про російських спортсменів, які не відповідають критеріям нейтральності для участі в Олімпіаді

Автор: 

Міністерство молоді та спорту (150) Олімпіада (687) спорт (1612)


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Топ коментарі
+6
Побачив кацаногого -- обісцяв.
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01.05.2024 13:25
+4
Просто напишіть на формі : " Маріуполь , Буча ...Пам'ятаємо .Не простимо ."
І кацапські паскуди будуть самі шарахатись від наших спортсменів .
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01.05.2024 13:30
+3
Угу , а гомосєкі від МОК одразу запищать - " спорт внє палітіки !"...
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01.05.2024 13:32
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запобігти, щоб наші спортсмени були використані для російської пропаганди", - Джерело:
- будуть використані . Будьте певні
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01.05.2024 13:21 Відповісти
Побачив кацаногого -- обісцяв.
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01.05.2024 13:25 Відповісти
Давать кизды.
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01.05.2024 13:26 Відповісти
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01.05.2024 13:29 Відповісти
Просто напишіть на формі : " Маріуполь , Буча ...Пам'ятаємо .Не простимо ."
І кацапські паскуди будуть самі шарахатись від наших спортсменів .
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01.05.2024 13:30 Відповісти
Угу , а гомосєкі від МОК одразу запищать - " спорт внє палітіки !"...
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01.05.2024 13:32 Відповісти
Чому я не чую кожен Божий день протестні заклики від зеленої банди про участь підорів на Олімпіаді? Чи це так само сакрально для зеленої бидлоти як і їхня церква мп?
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01.05.2024 13:41 Відповісти
як реагуватти? відмовитись від участі в знак протесту проти перебування там представників країни-терориста.
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01.05.2024 13:51 Відповісти
В теорії - так , а по факту ...В кацапів буде чергова перемога - вони будуть брати участь , а ми - ні ...
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01.05.2024 13:57 Відповісти
https://champion.com.ua/others/2024/05/01/956738/lukashenko-zaklykav-biloruskykh-atletiv-byty-mordy-na-olimpiadi Лукашенко призвал белорусских атлетов "бить морды" на Олимпиаде
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01.05.2024 14:41 Відповісти
 
 