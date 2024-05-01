Минспорта рассказало, как рекомендует украинским спортсменам реагировать на россиян на Олимпиаде-2024

Министерство молодежи и спорта Украины рекомендует украинским спортсменам, которые будут участвовать в летних Олимпийских играх в Париже, не общаться с россиянами и делать вид, что их не существует.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Радио Свобода" рассказал исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бедный.

Коммуникация со спортсменами из РФ

"Мы стараемся обезопасить наших спортсменов от провокаций с точки зрения безопасности. Ну, это, конечно, не жать руку, разумеется, не фотографироваться, не стоять рядом, не разговаривать, не давать совместные интервью, комментарии - фактически не общаться с ними. И вообще желательно делать вид, что их там даже не существует", - отметил он.

По его словам, такие рекомендации создали, чтобы РФ не могла дискредитировать наших спортсменов.

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"Мы понимаем, что во время соревнований спортсмен находится в состоянии эйфории. И иногда сложно проконтролировать себя, сложно понять, что происходит вокруг. И мы должны быть очень бдительными для того, чтобы предотвратить, чтобы наши спортсмены были использованы для российской пропаганды", - резюмировал Бедный.

Напомним, Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм-2024. Они будут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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