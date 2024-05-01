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Минспорта рассказало, как рекомендует украинским спортсменам реагировать на россиян на Олимпиаде-2024

Мінспорту України розповіло про комунікацію на Олімпіаді-2024

Министерство молодежи и спорта Украины рекомендует украинским спортсменам, которые будут участвовать в летних Олимпийских играх в Париже, не общаться с россиянами и делать вид, что их не существует.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Радио Свобода" рассказал исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бедный.

Коммуникация со спортсменами из РФ

"Мы стараемся обезопасить наших спортсменов от провокаций с точки зрения безопасности. Ну, это, конечно, не жать руку, разумеется, не фотографироваться, не стоять рядом, не разговаривать, не давать совместные интервью, комментарии - фактически не общаться с ними. И вообще желательно делать вид, что их там даже не существует", - отметил он.

По его словам, такие рекомендации создали, чтобы РФ не могла дискредитировать наших спортсменов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российских спортсменов могут дисквалифицировать с Олимпиады за политические высказывания, - МОК

"Мы понимаем, что во время соревнований спортсмен находится в состоянии эйфории. И иногда сложно проконтролировать себя, сложно понять, что происходит вокруг. И мы должны быть очень бдительными для того, чтобы предотвратить, чтобы наши спортсмены были использованы для российской пропаганды", - резюмировал Бедный.

Напомним, Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм-2024. Они будут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Читайте также: Украина информирует МОК и Международную спортивную федерацию о российских спортсменах, которые не соответствуют критериям нейтральности для участия в Олимпиаде

Автор: 

Министерство молодежи и спорта (128) Олимпиада (1136) спорт (2420)


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Топ комментарии
+6
Побачив кацаногого -- обісцяв.
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01.05.2024 13:25
+4
Просто напишіть на формі : " Маріуполь , Буча ...Пам'ятаємо .Не простимо ."
І кацапські паскуди будуть самі шарахатись від наших спортсменів .
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01.05.2024 13:30
+3
Угу , а гомосєкі від МОК одразу запищать - " спорт внє палітіки !"...
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01.05.2024 13:32
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Правила форума Совет форумчан
запобігти, щоб наші спортсмени були використані для російської пропаганди", - Джерело:
- будуть використані . Будьте певні
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01.05.2024 13:21 Ответить
Побачив кацаногого -- обісцяв.
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01.05.2024 13:25 Ответить
Давать кизды.
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01.05.2024 13:26 Ответить
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01.05.2024 13:29 Ответить
Просто напишіть на формі : " Маріуполь , Буча ...Пам'ятаємо .Не простимо ."
І кацапські паскуди будуть самі шарахатись від наших спортсменів .
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01.05.2024 13:30 Ответить
Угу , а гомосєкі від МОК одразу запищать - " спорт внє палітіки !"...
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01.05.2024 13:32 Ответить
Чому я не чую кожен Божий день протестні заклики від зеленої банди про участь підорів на Олімпіаді? Чи це так само сакрально для зеленої бидлоти як і їхня церква мп?
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01.05.2024 13:41 Ответить
як реагуватти? відмовитись від участі в знак протесту проти перебування там представників країни-терориста.
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01.05.2024 13:51 Ответить
В теорії - так , а по факту ...В кацапів буде чергова перемога - вони будуть брати участь , а ми - ні ...
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01.05.2024 13:57 Ответить
https://champion.com.ua/others/2024/05/01/956738/lukashenko-zaklykav-biloruskykh-atletiv-byty-mordy-na-olimpiadi Лукашенко призвал белорусских атлетов "бить морды" на Олимпиаде
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01.05.2024 14:41 Ответить
 
 