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Новости
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Российских спортсменов могут дисквалифицировать с Олимпиады за политические высказывания, - МОК

олімпіада

Российские спортсмены, которые будут выступать на Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом, могут быть исключены из соревнований.

Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на France24.

Бах подтвердил свою поддержку политики МОК по исключению России из Парижских игр из-за "вопиющего нарушения" Олимпийской хартии, когда она аннексировала украинские спортивные организации.

Небольшое количество российских спортсменов смогут соревноваться в Париже как нейтральные, при условии, что они не заявляли о публичной поддержке вторжения в Украину и не связаны с силовыми структурами.

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Любой российский спортсмен, который выражал политические взгляды на игровом поле, включая знак "Z", который стал символом войны России в Украине, может быть исключен.

"Немедленно будет открыта дисциплинарная процедура и приняты необходимые меры и/или санкции. Это может привести к немедленному исключению из Игр", - подчеркнул президент комитета.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Украина имеет список из более 800 атлетов и российских функционеров, которые не могут считаться нейтральными, и информирует Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную спортивную федерацию о том, когда эти спортсмены пытаются пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже.

Автор: 

МОК (178) Олимпиада (1136) россия (95352) спорт (2420)


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Топ комментарии
+12
не розумію навіщо фільтрувати лайно? простіше просто позбавитись від нього
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27.04.2024 23:00
+8
Як може, московіт-убивця, що убиває в Мирній Україні, упродовж 11 років Українців, і бути учасником на Олімпійських Іграх??!!
Оруел, попереджував, але щоб так…
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27.04.2024 23:16
+6
Жадібність до грошей. Проте, корупція лише в Україні ))
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27.04.2024 23:18
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не розумію навіщо фільтрувати лайно? простіше просто позбавитись від нього
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27.04.2024 23:00 Ответить
Жадібність до грошей. Проте, корупція лише в Україні ))
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27.04.2024 23:18 Ответить
Їх взагалі там не повинно бути!
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27.04.2024 23:32 Ответить
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27.04.2024 23:07 Ответить
та вони мовчати будуть, як риби.. хоча практично всі можуть підтримувати і, швидше за все, таки підтримують зетників. потрібно змусити їх публічно засудити агресію "сво". якщо засудять, то нехай беруть участь без прапора і у формі з плямами крові. інакше, нах з пляжу на лаптєстан.
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27.04.2024 23:15 Ответить
Якщо засудять, то вже не зможуть повернутися в рф, хіба прямо у буцегарню. Мені їх не шкода, але в них самих є така мотивація.

А гарний відсів би був: чи не повертатися, чи не їхати взагалі! По власному бажанню!
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28.04.2024 10:06 Ответить
та пікуй на них абсолютно повернуться вони на рашку чи ні..
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28.04.2024 19:33 Ответить
Не фантазуйте: вони публічно "засудять", візьмуть участь у змаганнях а потім так же публічно відмовляться, сказавши, що зробили це під тиском і (бо) дуже хотіли захищати честь росії, прапора і віри. Точ-у точ як кадирівці (і душмани в Афгані), потрапивши у полон: повзають раком, лижуть чоботи клянуть своїх богів і пророків, щоб зберегти собі життя. Їхня релігія це дозволяє - задля порятунку життя щоб далі убивати невірних зі ще більшим завзяттям і жорстокістю. Кацапи це навіть не звірі - звірі то Божі істоти, вони не вбивають масово без потреби і піаряться на тому. Кацапи - то виплодки пекла.
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28.04.2024 11:12 Ответить
і таке теж можливо. от тільки не будуть вони виступати на змаганнях під цапським прапором і гімном. і тут для світу буде важлива їхня заява засудження агресії. а далі шо там вже з тими спортсменами буде, то нам аболютно пікуй. відмовляться вони від своїх заяв чи потраплять в кутузку за такі заяви - нам асболютно пікуй..
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28.04.2024 19:38 Ответить
Як може, московіт-убивця, що убиває в Мирній Україні, упродовж 11 років Українців, і бути учасником на Олімпійських Іграх??!!
Оруел, попереджував, але щоб так…
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27.04.2024 23:16 Ответить
по нормальному йх поубивати потрібно тілки за тещо вони росіяни а вони про якусь діскваліфікацію
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27.04.2024 23:29 Ответить
Навпаки, треба допускати лише тих, хто зробить політичну заяву, у якій засудить війну і назве ***** диктатором та агресором!
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27.04.2024 23:49 Ответить
а про білорусів що: велкам?
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28.04.2024 00:15 Ответить
Я бы больше боялся за любителей чумазых палестинцев. Пиз*ец какой-то происходит, а европейские амебы всячески этому потакают.
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28.04.2024 01:02 Ответить
Якщо їх допустять до змагань у нейтральному статусі, то треба хоча б заборонити їм брати участь у параді відкриття Олімпіади.
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28.04.2024 01:19 Ответить
Они на параде идут под флагом МОК.
А вот чтобы выступали без формы, атрибутики и за забором стадиона - это идея
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28.04.2024 12:28 Ответить
З кацапськими спортсменами тут усе ясно; вони "харчуються" з федерального бюджету. А от членів МОК тре розганяти, оскільки вони активно контактують та співпрацюють з країною-окупантом/терористом.
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28.04.2024 08:40 Ответить
..Я не понимаю другого,Кто хочет соревноваться с недостраной-террористом..Любой человек на такой дикий поступок не согласится..Это не спортсмены а допингисты и наркоманы с болот мацковии..Гнать отовсюдова сцаной тряпкой и пинками под зад...
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28.04.2024 17:20 Ответить
 
 