Российских спортсменов могут дисквалифицировать с Олимпиады за политические высказывания, - МОК

Российские спортсмены, которые будут выступать на Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом, могут быть исключены из соревнований.

Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на France24.

Бах подтвердил свою поддержку политики МОК по исключению России из Парижских игр из-за "вопиющего нарушения" Олимпийской хартии, когда она аннексировала украинские спортивные организации.

Небольшое количество российских спортсменов смогут соревноваться в Париже как нейтральные, при условии, что они не заявляли о публичной поддержке вторжения в Украину и не связаны с силовыми структурами.

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Любой российский спортсмен, который выражал политические взгляды на игровом поле, включая знак "Z", который стал символом войны России в Украине, может быть исключен.

"Немедленно будет открыта дисциплинарная процедура и приняты необходимые меры и/или санкции. Это может привести к немедленному исключению из Игр", - подчеркнул президент комитета.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Украина имеет список из более 800 атлетов и российских функционеров, которые не могут считаться нейтральными, и информирует Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную спортивную федерацию о том, когда эти спортсмены пытаются пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже.