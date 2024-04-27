Російських спортсменів можуть дискваліфікувати з Олімпіади за політичні висловлювання, - МОК

Російські спортсмени, які виступатимуть на Олімпіаді-2024 під нейтральним прапором, можуть бути виключені зі змагань.

Про це заявив президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на France24.

Бах підтвердив свою підтримку політики МОК щодо виключення Росії з Паризьких ігор через "кричуще порушення" Олімпійської хартії, коли вона анексувала українські спортивні організації.

Невелика кількість російських спортсменів зможуть змагатися в Парижі як нейтральні, за умови, що вони не заявляли про публічну підтримку вторгнення в Україну і не пов'язані з силовими структурами.

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Будь-який російський спортсмен, який висловлював політичні погляди на ігровому полі, включаючи знак "Z", який став символом війни Росії в Україні, може бути виключений.

"Негайно буде відкрита дисциплінарна процедура і вжиті необхідні заходи та/або санкції. Це може призвести до негайного виключення з Ігор", - підкреслив президент комітету.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Україна має список із понад 800 атлетів і російських функціонерів, які не можуть вважатися нейтральними, і інформує Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і Міжнародну спортивну федерацію про те, коли ці спортсмени намагаються пройти кваліфікацію на Олімпійські ігри у Парижі.