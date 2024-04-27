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Новини
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Російських спортсменів можуть дискваліфікувати з Олімпіади за політичні висловлювання, - МОК

олімпіада

Російські спортсмени, які виступатимуть на Олімпіаді-2024 під нейтральним прапором, можуть бути виключені зі змагань.

Про це заявив президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на France24.

Бах підтвердив свою підтримку політики МОК щодо виключення Росії з Паризьких ігор через "кричуще порушення" Олімпійської хартії, коли вона анексувала українські спортивні організації.

Невелика кількість російських спортсменів зможуть змагатися в Парижі як нейтральні, за умови, що вони не заявляли про публічну підтримку вторгнення в Україну і не пов'язані з силовими структурами.

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Будь-який російський спортсмен, який висловлював політичні погляди на ігровому полі, включаючи знак "Z", який став символом війни Росії в Україні, може бути виключений.

"Негайно буде відкрита дисциплінарна процедура і вжиті необхідні заходи та/або санкції. Це може призвести до негайного виключення з Ігор", - підкреслив президент комітету.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Україна має список із понад 800 атлетів і російських функціонерів, які не можуть вважатися нейтральними, і інформує Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і Міжнародну спортивну федерацію про те, коли ці спортсмени намагаються пройти кваліфікацію на Олімпійські ігри у Парижі.

Автор: 

МОК (173) Олімпіада (687) росія (64911) спорт (1612)


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Топ коментарі
+12
не розумію навіщо фільтрувати лайно? простіше просто позбавитись від нього
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27.04.2024 23:00
+8
Як може, московіт-убивця, що убиває в Мирній Україні, упродовж 11 років Українців, і бути учасником на Олімпійських Іграх??!!
Оруел, попереджував, але щоб так…
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27.04.2024 23:16
+6
Жадібність до грошей. Проте, корупція лише в Україні ))
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27.04.2024 23:18
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не розумію навіщо фільтрувати лайно? простіше просто позбавитись від нього
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27.04.2024 23:00 Відповісти
Жадібність до грошей. Проте, корупція лише в Україні ))
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27.04.2024 23:18 Відповісти
Їх взагалі там не повинно бути!
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27.04.2024 23:32 Відповісти
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27.04.2024 23:07 Відповісти
та вони мовчати будуть, як риби.. хоча практично всі можуть підтримувати і, швидше за все, таки підтримують зетників. потрібно змусити їх публічно засудити агресію "сво". якщо засудять, то нехай беруть участь без прапора і у формі з плямами крові. інакше, нах з пляжу на лаптєстан.
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27.04.2024 23:15 Відповісти
Якщо засудять, то вже не зможуть повернутися в рф, хіба прямо у буцегарню. Мені їх не шкода, але в них самих є така мотивація.

А гарний відсів би був: чи не повертатися, чи не їхати взагалі! По власному бажанню!
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28.04.2024 10:06 Відповісти
та пікуй на них абсолютно повернуться вони на рашку чи ні..
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28.04.2024 19:33 Відповісти
Не фантазуйте: вони публічно "засудять", візьмуть участь у змаганнях а потім так же публічно відмовляться, сказавши, що зробили це під тиском і (бо) дуже хотіли захищати честь росії, прапора і віри. Точ-у точ як кадирівці (і душмани в Афгані), потрапивши у полон: повзають раком, лижуть чоботи клянуть своїх богів і пророків, щоб зберегти собі життя. Їхня релігія це дозволяє - задля порятунку життя щоб далі убивати невірних зі ще більшим завзяттям і жорстокістю. Кацапи це навіть не звірі - звірі то Божі істоти, вони не вбивають масово без потреби і піаряться на тому. Кацапи - то виплодки пекла.
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28.04.2024 11:12 Відповісти
і таке теж можливо. от тільки не будуть вони виступати на змаганнях під цапським прапором і гімном. і тут для світу буде важлива їхня заява засудження агресії. а далі шо там вже з тими спортсменами буде, то нам аболютно пікуй. відмовляться вони від своїх заяв чи потраплять в кутузку за такі заяви - нам асболютно пікуй..
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28.04.2024 19:38 Відповісти
Як може, московіт-убивця, що убиває в Мирній Україні, упродовж 11 років Українців, і бути учасником на Олімпійських Іграх??!!
Оруел, попереджував, але щоб так…
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27.04.2024 23:16 Відповісти
по нормальному йх поубивати потрібно тілки за тещо вони росіяни а вони про якусь діскваліфікацію
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27.04.2024 23:29 Відповісти
Навпаки, треба допускати лише тих, хто зробить політичну заяву, у якій засудить війну і назве ***** диктатором та агресором!
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27.04.2024 23:49 Відповісти
а про білорусів що: велкам?
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28.04.2024 00:15 Відповісти
Я бы больше боялся за любителей чумазых палестинцев. Пиз*ец какой-то происходит, а европейские амебы всячески этому потакают.
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28.04.2024 01:02 Відповісти
Якщо їх допустять до змагань у нейтральному статусі, то треба хоча б заборонити їм брати участь у параді відкриття Олімпіади.
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28.04.2024 01:19 Відповісти
Они на параде идут под флагом МОК.
А вот чтобы выступали без формы, атрибутики и за забором стадиона - это идея
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28.04.2024 12:28 Відповісти
З кацапськими спортсменами тут усе ясно; вони "харчуються" з федерального бюджету. А от членів МОК тре розганяти, оскільки вони активно контактують та співпрацюють з країною-окупантом/терористом.
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28.04.2024 08:40 Відповісти
..Я не понимаю другого,Кто хочет соревноваться с недостраной-террористом..Любой человек на такой дикий поступок не согласится..Это не спортсмены а допингисты и наркоманы с болот мацковии..Гнать отовсюдова сцаной тряпкой и пинками под зад...
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28.04.2024 17:20 Відповісти
 
 