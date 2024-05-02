Для украинских атлетов разработаны рекомендации относительно контакта с российскими и белорусскими спортсменами. ДОКУМЕНТ

Национальный олимпийский комитет Украины и Министерство молодежи и спорта Украины разработали для украинских атлетов рекомендации относительно контактов с российскими и белорусскими спортсменами.

Об этом сообщили в НОК, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, НОК и Минмолодьспорта во время подготовки к Олимпийским играм 2024 года решает ряд вопросов для недопущения российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, также работает над обеспечением безопасности украинских олимпийцев, которые, вероятно, могут встретиться на этих соревнованиях с "индивидуальными нейтральными" спортсменами из стран-агрессоров.

"С целью уберечь украинских атлетов от провокационных ситуаций и способствовать безопасности представителей официальной делегации национальной сборной команды Украины на Играх в Париже и были разработаны и утверждены Рекомендации относительно контакта с индивидуальными нейтральными спортсменами из Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках Игр ХХХIII Олимпиады Париж-2024", - говорится в сообщении.

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В указанном документе, как рассказали в НОК, выписаны основные позиции, которых рекомендуется придерживаться украинским спортсменам, тренерам, членам официальной делегации и другим лицам, которые будут находиться на территории Французской Республики во время Олимпиады-2024.

Что предусматривают Рекомендации:

воздерживаться от прямых контактов с представителями стран-агрессоров, которые могут повлечь провокационные действия с их стороны как в Олимпийском селе, так и вне его;

о любых попытках провокационных действий со стороны представителей РФ и СБ информировать высшее по должности лицо и руководство официальной делегации;

не участвовать в каком-либо общении в социальных сетях и дискуссиях с нейтральными атлетами (AIN) РФ и РБ, не делиться и не реагировать на контент AIN РФ и РБ, не публиковать совместные фото и видеоматериалы как относительно соревнований, так и вне соревновательного периода;

спортсменам национальных сборных команд Украины и членам официальной делегации Украины на ОИ-2024 - соблюдать правила участия в соревнованиях соответствующих международных спортивных федераций, насколько это необходимо для обеспечения выполнения минимальных требований относительно соответствия участия в соревнованиях наряду с AIN РФ и РБ;

во время и вне церемоний награждения и цветочных церемоний, насколько это возможно, держаться на расстоянии и дистанцироваться от любых контактов с AIN РФ и РБ, а также воздерживаться от совместных фото или видео, если такая необходимость не связана с соблюдением обязательных требований в правилах соревнований;

воздерживаться от участия в пресс-конференциях, прямых эфирах (не имеющих неразрывной связи с надлежащим проведением соревнований), интервью и других рекламных мероприятиях до и после соревнований вместе с AIN РФ и РБ;

в случае выявления нарушений условий допуска к ОИ-2024 AIN РФ и РБ, сформулированных Исполкомом МОК и/или установленных соответствующими международными спортивными федерациями, зафиксировать факт нарушения нейтрального статуса и рекомендованных условий участия AIN РФ и РБ, информировать высшее по должности лицо, руководство официальной делегации, соответствующие международные спортивные федерации и Оргкомитет ОИ-2024 и т.д;

в случае, если спортсмен национальной сборной команды Украины является сотрудником Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел, других военных формирований, кроме этих рекомендаций соблюдать правила и рекомендации соответствующих органов в работе с AIN РФ и РБ.

Отмечается, что указанные Рекомендации касаются контактов с представителями стран-агрессоров, а также другими лицами, которые поддерживают политику этих стран и могут быть использованы с целью пропаганды.

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Ранее президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, и.о. Министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрий Копытко написали совместное письмо, в котором требовали отстранить российских и белорусских борцов от Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Напомним, Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм-2024. Они будут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.