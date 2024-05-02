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Для украинских атлетов разработаны рекомендации относительно контакта с российскими и белорусскими спортсменами. ДОКУМЕНТ

олімпіада

Национальный олимпийский комитет Украины и Министерство молодежи и спорта Украины разработали для украинских атлетов рекомендации относительно контактов с российскими и белорусскими спортсменами.

Об этом сообщили в НОК, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, НОК и Минмолодьспорта во время подготовки к Олимпийским играм 2024 года решает ряд вопросов для недопущения российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, также работает над обеспечением безопасности украинских олимпийцев, которые, вероятно, могут встретиться на этих соревнованиях с "индивидуальными нейтральными" спортсменами из стран-агрессоров.

"С целью уберечь украинских атлетов от провокационных ситуаций и способствовать безопасности представителей официальной делегации национальной сборной команды Украины на Играх в Париже и были разработаны и утверждены Рекомендации относительно контакта с индивидуальными нейтральными спортсменами из Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках Игр ХХХIII Олимпиады Париж-2024", - говорится в сообщении.

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В указанном документе, как рассказали в НОК, выписаны основные позиции, которых рекомендуется придерживаться украинским спортсменам, тренерам, членам официальной делегации и другим лицам, которые будут находиться на территории Французской Республики во время Олимпиады-2024.

Что предусматривают Рекомендации:

  • воздерживаться от прямых контактов с представителями стран-агрессоров, которые могут повлечь провокационные действия с их стороны как в Олимпийском селе, так и вне его;
  • о любых попытках провокационных действий со стороны представителей РФ и СБ информировать высшее по должности лицо и руководство официальной делегации;
  • не участвовать в каком-либо общении в социальных сетях и дискуссиях с нейтральными атлетами (AIN) РФ и РБ, не делиться и не реагировать на контент AIN РФ и РБ, не публиковать совместные фото и видеоматериалы как относительно соревнований, так и вне соревновательного периода;
  • спортсменам национальных сборных команд Украины и членам официальной делегации Украины на ОИ-2024 - соблюдать правила участия в соревнованиях соответствующих международных спортивных федераций, насколько это необходимо для обеспечения выполнения минимальных требований относительно соответствия участия в соревнованиях наряду с AIN РФ и РБ;
  • во время и вне церемоний награждения и цветочных церемоний, насколько это возможно, держаться на расстоянии и дистанцироваться от любых контактов с AIN РФ и РБ, а также воздерживаться от совместных фото или видео, если такая необходимость не связана с соблюдением обязательных требований в правилах соревнований;
  • воздерживаться от участия в пресс-конференциях, прямых эфирах (не имеющих неразрывной связи с надлежащим проведением соревнований), интервью и других рекламных мероприятиях до и после соревнований вместе с AIN РФ и РБ;
  • в случае выявления нарушений условий допуска к ОИ-2024 AIN РФ и РБ, сформулированных Исполкомом МОК и/или установленных соответствующими международными спортивными федерациями, зафиксировать факт нарушения нейтрального статуса и рекомендованных условий участия AIN РФ и РБ, информировать высшее по должности лицо, руководство официальной делегации, соответствующие международные спортивные федерации и Оргкомитет ОИ-2024 и т.д;
  • в случае, если спортсмен национальной сборной команды Украины является сотрудником Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел, других военных формирований, кроме этих рекомендаций соблюдать правила и рекомендации соответствующих органов в работе с AIN РФ и РБ.

Отмечается, что указанные Рекомендации касаются контактов с представителями стран-агрессоров, а также другими лицами, которые поддерживают политику этих стран и могут быть использованы с целью пропаганды.

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Рекомендації українським спортсменам
Рекомендації українським спортсменам

Ранее президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, и.о. Министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрий Копытко написали совместное письмо, в котором требовали отстранить российских и белорусских борцов от Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Напомним, Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм-2024. Они будут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Автор: 

Министерство молодежи и спорта (128) НОК (102) Олимпиада (1136) спорт (2421)


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Топ комментарии
+4
Думаю цю Олімпіаду можна було пропустити, війна, «спортсмени» та «тренера» можуть порозбігатися по всьому Парижу.
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02.05.2024 14:35
+3
Не місце спортсменам з країни терориста на Олімпіаді ,злочина рашиська кліка розпочала саму криваву війну в Європі убивши понад сто тисяч українців, серед яких понад 300 спортсменів і тренерів і ці так звані російські і білоруські спортсмени підтримують злочиний режим путіна і його маріонетки лукашенка.Тому Олімпіада для спортсменів, а не варварів.
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02.05.2024 14:45
+2
Я от не пам'ятаю, хто нагадає, чи посилали атлетів за кордон на змагання у 1941-1945 у СРСР?
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02.05.2024 14:37
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Правила форума Совет форумчан
Думаю цю Олімпіаду можна було пропустити, війна, «спортсмени» та «тренера» можуть порозбігатися по всьому Парижу.
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02.05.2024 14:35 Ответить
Спортсмени, які мають олімпійську ліцензію, і так регулярно їздять по міжнародних змаганнях разом зі своїми тренерами. Якби хотіли - вже б давно втекли!
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02.05.2024 15:17 Ответить
Я от не пам'ятаю, хто нагадає, чи посилали атлетів за кордон на змагання у 1941-1945 у СРСР?
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02.05.2024 14:37 Ответить
Не місце спортсменам з країни терориста на Олімпіаді ,злочина рашиська кліка розпочала саму криваву війну в Європі убивши понад сто тисяч українців, серед яких понад 300 спортсменів і тренерів і ці так звані російські і білоруські спортсмени підтримують злочиний режим путіна і його маріонетки лукашенка.Тому Олімпіада для спортсменів, а не варварів.
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02.05.2024 14:45 Ответить
Не треба туди взагалі їхати, йде війна яка може бути олімпіада да й ще з представниками агресора. Які рекомендації можуть бути, якщо стояти з вбивцями взагалі немислимо. Світ зійшов з розуму, бабло робе погану справу з людством.
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02.05.2024 15:01 Ответить
Виходячи з постійних зашкварів наших українських спортсменів вони на цей папірець з правилами поведінки срать хотіли. Десь за лаштунками і про Родіну-мать, і Вставай страна агромная заспівають разом з кацапньою. Вони ж внєпалітіки.
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02.05.2024 15:09 Ответить
Цікаво: а чому українським спортсменам, а не "нейтральним"?
Це якесь психічне захворювання: Папа Римський звертається до України з закликом припинити війну, імпотенти з ООН теж чомусь звертаються до України, тепер ще ці видають рекомендації українським спортсменам...
Це все одно, що поламану ходову лагодити методом фарбування кузова!

Зупиніть Землю, я зійду!
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02.05.2024 15:09 Ответить
Ну мабуть тому, що це рекомендації Національного олімпійського комітету України, а не МОК. МОК жує шмарклі.
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02.05.2024 15:18 Ответить
Tam toka adna rekomendeishen , uvidel ruskava , raznesi iepalo ihnevo.......
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02.05.2024 15:49 Ответить
да какие рекомендации? Она одна: увидел орка, на людях улыбнулся, последовал за ним. Как только убедился, что никто не видит - ликвидировал. И сразу начинай громче всех кричать "Полиция!"
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02.05.2024 15:57 Ответить
Не бити ногами по голові.
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02.05.2024 19:00 Ответить
 
 