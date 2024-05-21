Украина официально подтвердила участие в Олимпиаде-2024 в Париже. Лозунг страны: "Воля к победе"
Украина официально объявила, что будет участвовать в Олимпийских играх 2024 года, которые состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа.
Об этом сообщается на сайте Министерства молодежи и спорта, передает Цензор.НЕТ.
Участие Украины в Олимпиаде-2024 подтвердили министр молодежи и спорта Матвей Бедный и президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт на неформальной встрече с журналистами. Она состоялась в формате off the record ("Не под запись" - ред.).
В министерстве отметили, что эти Олимпийские игры "имеют особое значение" для Украины, поскольку "это прежде всего большой экран к миру". Также это возможность показать миру нашу волю и силу духа.
Сборная хочет напомнить, что "Украина есть, борется и способна побеждать". Лозунгом Украины станет выражение "The Will to Win" ("Воля к победе" - ред.).
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России погибли более 450 украинских спортсменов, среди которых и чемпионы мира. Кроме того, российские оккупанты уничтожили или повредили более 500 спортивных объектов, в том числе 15 баз олимпийской подготовки.
Несмотря на это, украинские спортсмены продолжают тренироваться и бороться за лицензии на Олимпийские игры.
"Наши спортсмены - это герои, которые тренируются в условиях оккупации, под обстрелами, часто теряя близких. Их мужество и воля к победе заслуживают наибольшего уважения и поддержки", - отметили в Минспорта.
Напомним, ранее НОК и Минспорта разработали рекомендации для украинских атлетов относительно того, как контактировать с российскими и белорусскими спортсменами на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
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Можно не у національній валюті, а у снарядах 155 мм або у дронах-камікадзе.
участь в олімпіаді, участь в євробаченні - під час війни . . .
"воля до перемоги" не там, а на фронті
якщо український спортсмен програє олімпійське змагання, то це значить в українців нема "волі до перемоги" ?
що це за профанація патріотизму ?