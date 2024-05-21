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Новости
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Украина официально подтвердила участие в Олимпиаде-2024 в Париже. Лозунг страны: "Воля к победе"

Україна підтвердила участь в Олімпіаді-2024

Украина официально объявила, что будет участвовать в Олимпийских играх 2024 года, которые состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа.

Об этом сообщается на сайте Министерства молодежи и спорта, передает Цензор.НЕТ.

Участие Украины в Олимпиаде-2024 подтвердили министр молодежи и спорта Матвей Бедный и президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт на неформальной встрече с журналистами. Она состоялась в формате off the record ("Не под запись" - ред.).

В министерстве отметили, что эти Олимпийские игры "имеют особое значение" для Украины, поскольку "это прежде всего большой экран к миру". Также это возможность показать миру нашу волю и силу духа.

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Сборная хочет напомнить, что "Украина есть, борется и способна побеждать". Лозунгом Украины станет выражение "The Will to Win" ("Воля к победе" - ред.).

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России погибли более 450 украинских спортсменов, среди которых и чемпионы мира. Кроме того, российские оккупанты уничтожили или повредили более 500 спортивных объектов, в том числе 15 баз олимпийской подготовки.

Несмотря на это, украинские спортсмены продолжают тренироваться и бороться за лицензии на Олимпийские игры.

"Наши спортсмены - это герои, которые тренируются в условиях оккупации, под обстрелами, часто теряя близких. Их мужество и воля к победе заслуживают наибольшего уважения и поддержки", - отметили в Минспорта.

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Напомним, ранее НОК и Минспорта разработали рекомендации для украинских атлетов относительно того, как контактировать с российскими и белорусскими спортсменами на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Автор: 

Министерство молодежи и спорта (128) НОК (102) Олимпиада (1136) спорт (2423)


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Топ комментарии
+3
Оголосіть будь ласка суму у яку воюючій державі обійдеться цей пір під час війни.
Можно не у національній валюті, а у снарядах 155 мм або у дронах-камікадзе.
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21.05.2024 12:34
+2
вже іде увсеь 95й квартал унд лічінуси вболівати нічого най вони там з братами по розуму з Африки зустрінутся
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21.05.2024 12:32
+1
для зЄрмака не коштує нічого..
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21.05.2024 13:57
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вже іде увсеь 95й квартал унд лічінуси вболівати нічого най вони там з братами по розуму з Африки зустрінутся
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21.05.2024 12:32 Ответить
На олімпіаду поїде змагатися Єрмак...
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21.05.2024 12:34 Ответить
Оголосіть будь ласка суму у яку воюючій державі обійдеться цей пір під час війни.
Можно не у національній валюті, а у снарядах 155 мм або у дронах-камікадзе.
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21.05.2024 12:34 Ответить
Життя солдата ЗСУ не прораховується. Воно безцінне.
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21.05.2024 12:42 Ответить
для зЄрмака не коштує нічого..
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21.05.2024 13:57 Ответить
дурдом !

участь в олімпіаді, участь в євробаченні - під час війни . . .

"воля до перемоги" не там, а на фронті

якщо український спортсмен програє олімпійське змагання, то це значить в українців нема "волі до перемоги" ?

що це за профанація патріотизму ?
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21.05.2024 12:44 Ответить
цирк
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21.05.2024 12:49 Ответить
квартал 95
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21.05.2024 13:58 Ответить
 
 