Германия создала спецотдел для противодействия российской дезинформации, - Bloomberg

В Германии создали специальную группу, которая будет заниматься противодействием дезинформационным кампаниям, в том числе и со стороны РФ.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Это подразделение пока будет состоять из 10 аналитиков. Позже количество сотрудников должно вырасти до 20 человек. Они будут заниматься мониторингом и анализом.

Основное внимание новосозданной группы будет сосредоточено на выявлении и развенчании дезинформационных операций в соцсетях, в том числе тех, которые якобы спонсируются Россией. Как пишет Bloomberg, одним из таких примеров является так называемая кампания Doppelgaenger, которая, по данным правительства ФНР, за несколько недель сгенерировала более миллиона постов на платформе Х с десятков тысяч фейковых аккаунтов.

Также новый спецотдел будет обязан предотвращать дезинформационные кампании еще до того, как они начнутся. Правительство Германии также хочет сделать операторов соцсетей, в частности X и Facebook, более подотчетными, чтобы можно было быстрее выявлять фейковые аккаунты и дезинформационные кампании и успешно им противодействовать.

Министр внутренних дел Нэнси Фезер отметила, что ситуация с безопасностью в Германии "остается напряженной" как из-за "жестокой российской агрессии против Украины", так и из-за "ужасной эскалации на Ближнем Востоке".

Читайте также: Франция предлагает ЕС ввести новые санкции по борьбе с российской дезинформацией, - Bloomberg

"Угроза нашей демократии от шпионажа, диверсий, дезинформации и кибератак достигла нового измерения", - сказала немецкий министр, представляя ежегодный отчет разведки страны.

Ранее сообщалось, что Центр глобального взаимодействия Государственного департамента США, который отвечает за развенчание дезинформации, объявил о начале совместной с Польшей инициативы, призванной помочь Украине противостоять российским информационным атакам.

Читайте также: РФ заливает Европу дезинформацией и манипуляциями с целью ослабить поддержку Украины, - фон дер Ляйен