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Новости
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Германия создала спецотдел для противодействия российской дезинформации, - Bloomberg

Німеччина створила спецвідділ для протидії російській дезінформації, - Bloomberg

В Германии создали специальную группу, которая будет заниматься противодействием дезинформационным кампаниям, в том числе и со стороны РФ.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Это подразделение пока будет состоять из 10 аналитиков. Позже количество сотрудников должно вырасти до 20 человек. Они будут заниматься мониторингом и анализом.

Основное внимание новосозданной группы будет сосредоточено на выявлении и развенчании дезинформационных операций в соцсетях, в том числе тех, которые якобы спонсируются Россией. Как пишет Bloomberg, одним из таких примеров является так называемая кампания Doppelgaenger, которая, по данным правительства ФНР, за несколько недель сгенерировала более миллиона постов на платформе Х с десятков тысяч фейковых аккаунтов.

Также новый спецотдел будет обязан предотвращать дезинформационные кампании еще до того, как они начнутся. Правительство Германии также хочет сделать операторов соцсетей, в частности X и Facebook, более подотчетными, чтобы можно было быстрее выявлять фейковые аккаунты и дезинформационные кампании и успешно им противодействовать.

Министр внутренних дел Нэнси Фезер отметила, что ситуация с безопасностью в Германии "остается напряженной" как из-за "жестокой российской агрессии против Украины", так и из-за "ужасной эскалации на Ближнем Востоке".

Читайте также: Франция предлагает ЕС ввести новые санкции по борьбе с российской дезинформацией, - Bloomberg

"Угроза нашей демократии от шпионажа, диверсий, дезинформации и кибератак достигла нового измерения", - сказала немецкий министр, представляя ежегодный отчет разведки страны.

Ранее сообщалось, что Центр глобального взаимодействия Государственного департамента США, который отвечает за развенчание дезинформации, объявил о начале совместной с Польшей инициативы, призванной помочь Украине противостоять российским информационным атакам.

Читайте также: РФ заливает Европу дезинформацией и манипуляциями с целью ослабить поддержку Украины, - фон дер Ляйен

Автор: 

Германия (6996) дезинформация (344) россия (95725)


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Топ комментарии
+4
russische schweine - raus nach russland
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18.06.2024 17:08
+3
Краще б етнічних свинорилих кацапів депортували у родную говєнь
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18.06.2024 17:03
+3
Нарешті допетрали.
Прискорюйтеся шановні Панове та більш активно контролюйте русню кацапорилу
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18.06.2024 17:06
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Краще б етнічних свинорилих кацапів депортували у родную говєнь
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18.06.2024 17:03 Ответить
ta oni doidut do etovo
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18.06.2024 17:06 Ответить
Немає у них такого. Буквально сьогодні була новина!

Кремлівська пропаганда не діє у країнах НАТО, - Столтенберг Джерело:
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18.06.2024 17:44 Ответить
Нарешті допетрали.
Прискорюйтеся шановні Панове та більш активно контролюйте русню кацапорилу
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18.06.2024 17:06 Ответить
russische schweine - raus nach russland
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18.06.2024 17:08 Ответить
Ausweiß! Russische schweine?! - Schießen!!!

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18.06.2024 17:17 Ответить
хай краще нам німеччна дасть 1 таурус і ми запустимо його в ольгіно.
буде дешевше.
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18.06.2024 17:16 Ответить
Вже пізно. Кацапське інформлайно розповсюджене по всьому світу. Тільки фізична ліквідація "лаптєй" вирішить питання. Тому що вони вже "нєобратімиє".
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18.06.2024 17:37 Ответить
10 аналітиків не здатні протидіяти кацапській агентурі. Це формальна відмазка за приципом "щось робимо". Зі сторони ********** Німеччиною займаються тисячі агентів та аналітиків, а до недавнього часу цією країною керувала "фрау штазі".
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18.06.2024 17:42 Ответить
Дуже хочу бути у другій десятці аналітиків
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18.06.2024 17:51 Ответить
Кремлівська пропаганда не діє в країнах НАТО, - Столтенберг.
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18.06.2024 21:20 Ответить
 
 