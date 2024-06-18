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Німеччина створила спецвідділ для протидії російській дезінформації, - Bloomberg

Німеччина створила спецвідділ для протидії російській дезінформації, - Bloomberg

У Німеччині створили спеціальну групу, яка займатиметься протидією дезінформаційним кампаніям, зокрема й з боку РФ.

Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

Цей підрозділ наразі складатиметься з 10 аналітиків. Згодом кількість співробітників має зрости до 20 осіб. Вони займатимуться моніторингом та аналізом.

Основна увага новоствореної групи буде зосереджена на виявленні та розвінчанні дезінформаційних операцій у соцмережах, у тому числі тих, які нібито спонсоруються Росією. Як пише Bloomberg, одним із таких прикладів є так звана кампанія Doppelgaenger, яка, за даними уряду ФНР, за кілька тижнів згенерувала понад мільйон постів на платформі Х з десятків тисяч фейкових акаунтів.

Також новий спецвідділ буде зобов’язаний запобігати дезінформаційним кампаніям ще до того, як вони почнуться. Уряд Німеччини також хоче зробити операторів соцмереж, зокрема X і Facebook, більш підзвітними, щоб можна було швидше виявляти фейкові акаунти й дезінформаційні кампанії та успішно їм протидіяти.

Міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер зазначила, що ситуація з безпекою у Німеччині "залишається напруженою" як через "жорстоку російську агресію проти України", так і через "жахливу ескалацію на Близькому Сході".

Читайте також: Франція просить ЄС ввести нові санкції для боротьби з російською дезінформацією, – Bloomberg

"Загроза нашій демократії від шпигунства, диверсій, дезінформації та кібератак досягла нового виміру", - сказала німецька міністерка, представляючи щорічний звіт розвідки країни.

Раніше повідомлялося, що Центр глобальної взаємодії Державного департаменту США, який відповідає за розвінчання дезінформації, оголосив про початок спільної з Польщею ініціативи, покликаної допомогти Україні протистояти російським інформаційним атакам.

Читайте також: РФ заливає Європу дезінформацією й маніпуляціями з метою послабити підтримку України, - фон дер Ляєн

Автор: 

Німеччина (7390) дезінформація (343) росія (65415)


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Топ коментарі
+4
russische schweine - raus nach russland
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18.06.2024 17:08
+3
Краще б етнічних свинорилих кацапів депортували у родную говєнь
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18.06.2024 17:03
+3
Нарешті допетрали.
Прискорюйтеся шановні Панове та більш активно контролюйте русню кацапорилу
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18.06.2024 17:06
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Краще б етнічних свинорилих кацапів депортували у родную говєнь
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18.06.2024 17:03 Відповісти
ta oni doidut do etovo
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18.06.2024 17:06 Відповісти
Немає у них такого. Буквально сьогодні була новина!

Кремлівська пропаганда не діє у країнах НАТО, - Столтенберг Джерело:
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18.06.2024 17:44 Відповісти
Нарешті допетрали.
Прискорюйтеся шановні Панове та більш активно контролюйте русню кацапорилу
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18.06.2024 17:06 Відповісти
russische schweine - raus nach russland
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18.06.2024 17:08 Відповісти
Ausweiß! Russische schweine?! - Schießen!!!

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18.06.2024 17:17 Відповісти
хай краще нам німеччна дасть 1 таурус і ми запустимо його в ольгіно.
буде дешевше.
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18.06.2024 17:16 Відповісти
Вже пізно. Кацапське інформлайно розповсюджене по всьому світу. Тільки фізична ліквідація "лаптєй" вирішить питання. Тому що вони вже "нєобратімиє".
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18.06.2024 17:37 Відповісти
10 аналітиків не здатні протидіяти кацапській агентурі. Це формальна відмазка за приципом "щось робимо". Зі сторони ********** Німеччиною займаються тисячі агентів та аналітиків, а до недавнього часу цією країною керувала "фрау штазі".
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18.06.2024 17:42 Відповісти
Дуже хочу бути у другій десятці аналітиків
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18.06.2024 17:51 Відповісти
Кремлівська пропаганда не діє в країнах НАТО, - Столтенберг.
показати весь коментар
18.06.2024 21:20 Відповісти
 
 