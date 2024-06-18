Німеччина створила спецвідділ для протидії російській дезінформації, - Bloomberg
У Німеччині створили спеціальну групу, яка займатиметься протидією дезінформаційним кампаніям, зокрема й з боку РФ.
Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.
Цей підрозділ наразі складатиметься з 10 аналітиків. Згодом кількість співробітників має зрости до 20 осіб. Вони займатимуться моніторингом та аналізом.
Основна увага новоствореної групи буде зосереджена на виявленні та розвінчанні дезінформаційних операцій у соцмережах, у тому числі тих, які нібито спонсоруються Росією. Як пише Bloomberg, одним із таких прикладів є так звана кампанія Doppelgaenger, яка, за даними уряду ФНР, за кілька тижнів згенерувала понад мільйон постів на платформі Х з десятків тисяч фейкових акаунтів.
Також новий спецвідділ буде зобов’язаний запобігати дезінформаційним кампаніям ще до того, як вони почнуться. Уряд Німеччини також хоче зробити операторів соцмереж, зокрема X і Facebook, більш підзвітними, щоб можна було швидше виявляти фейкові акаунти й дезінформаційні кампанії та успішно їм протидіяти.
Міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер зазначила, що ситуація з безпекою у Німеччині "залишається напруженою" як через "жорстоку російську агресію проти України", так і через "жахливу ескалацію на Близькому Сході".
"Загроза нашій демократії від шпигунства, диверсій, дезінформації та кібератак досягла нового виміру", - сказала німецька міністерка, представляючи щорічний звіт розвідки країни.
Раніше повідомлялося, що Центр глобальної взаємодії Державного департаменту США, який відповідає за розвінчання дезінформації, оголосив про початок спільної з Польщею ініціативи, покликаної допомогти Україні протистояти російським інформаційним атакам.
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