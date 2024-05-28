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дезинформация (333) пропаганда (3633) социальные сети (641) Евросоюз (16683) Telegram (109)

Telegram стал основным инструментом для распространения российской дезинформации в ЕС, - BNN Bloomberg

Додаток Telegram

Приложение Telegram стало ключевым оружием российской пропаганды для распространения дезинформации, направленной на подрыв поддержки Украины в Европе. В последнее время сотрудники российской разведки используют его для вербовки мелких преступников для осуществления диверсий в ЕС.

Об этом пишет BNN Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Для распространения фейков используется ключевое преимущество Telegram: он практически неподотчетен.

"Дезинформация распространяется в Telegram открыто и абсолютно бесконтрольно, - заявила Bloomberg премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Типичная пророссийская пропагандистская кампания опирается на ряд онлайн-технологий. К ним относятся посты в социальных сетях, статьи в государственных СМИ, сфабрикованные новости, имитирующие вид легитимных веб-сайтов, и анонимные комментарии на реальных сайтах. Telegram функционирует как центральный узел в этой системе, который пропагандистские группы используют для распространения своего контента в активных социальных сообществах с целью донесения своих нарративов до более широкой аудитории, отмечает издание.

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Евросоюз недавно расширил свои полномочия по борьбе с незаконным и вредоносным контентом, пытаясь помешать злоумышленникам распространять дезинформацию перед европейскими выборами. Но в отношении Telegram, эти меры оказываются не слишком эффективными - реальные инструменты применяются только к платформам с более чем 45 миллионами активных пользователей в Европе. У Telegram, как отмечают его владельцы, 41 миллион. Показатели Telegram ниже порога, необходимого для введения строгих обязательств согласно основному закону ЕС о цифровых услугах, который вступил в силу в феврале.

С крупных платформ ЕС может взимать штрафы в размере до 6% от годового объема продаж, если обнаружит нарушения - или запретить повторным нарушителям въезд в ЕС. Эти правила охватывают, в частности, Facebook Meta Platforms Inc., YouTube Alphabet Inc. и TikTok ByteDance Ltd.

Согласно внутренней оценке ЕС, с которой ознакомилось агентство Bloomberg, основными темами дезинформационных усилий России являются война с Украиной, конфликт на Ближнем Востоке, иммиграция, изменение климата и предстоящие выборы в Европейский парламент. По этим пяти темам количество материалов из непроверенных источников на всех онлайн-платформах на начало мая выросло более чем в два раза, тогда как в начале года их количество составляло менее 20 000 в день, говорится в исследовании.

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Топ комментарии
+6
Ну ще скіки дебіли будуть користуватья в Україні телегой,невже не доходе.
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28.05.2024 17:04
+6
Ніколи не встановлював його і не збираюся - немає звички завантажувати в смартфон всякий непотріб (тим паче кацапський).
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28.05.2024 17:33
+5
Й головне, відмазка - так я знаю... але так удобнаааа
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28.05.2024 17:09
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Ну ще скіки дебіли будуть користуватья в Україні телегой,невже не доходе.
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28.05.2024 17:04 Ответить
Наших довбнів важко переконати, що годують ворога. Бач, їм зручно, звикли, у друзів є, на кацапщину до рідні вийти без проблем, та інше бла-бла. Прикладів, що ця контора під дахом ФСБ і російської армії більше, ніж достатньо.
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28.05.2024 17:16 Ответить
А Украина уповается улугами этой конторы
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28.05.2024 17:08 Ответить
Й головне, відмазка - так я знаю... але так удобнаааа
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28.05.2024 17:09 Ответить
Такер Карлсон інтерв'ю кацапів 2024:
1******
2)Дугін
3)Дуров

Телеграм і дуров нікакога атнашенія к раисе і фсб не імеют, он бізнесмен і убежал із раиси!!!111!!!
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28.05.2024 17:14 Ответить
Без контрольная информация угроза демократии. Noted.
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28.05.2024 17:17 Ответить
Контрольовані гебнявими додатки і обладнання - загроза. Тіктоки, хуавеі, телеграми.
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28.05.2024 18:06 Ответить
Він і створювався для цього!!!
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28.05.2024 17:30 Ответить
Ніколи не встановлював його і не збираюся - немає звички завантажувати в смартфон всякий непотріб (тим паче кацапський).
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28.05.2024 17:33 Ответить
Смартфон мені не потрібний, але багато програм нахабно і настирно "перекидають" в "тєлєгу" і вимагають її інсталюції. Про те що "тєлєга" підконтрольна феесбе писали відразу з моменту еміграції Дурова. Але ж "ето так удобно". Дивує позиція державиних структур які проводять свою інформаційу політику через феесбешні телеграм-канали. Суки, вам що повилазило? геть дурні? чи зрадники?
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28.05.2024 19:34 Ответить
Аналогічно!
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28.05.2024 19:52 Ответить
 
 