Государство должно прекратить официальную коммуникацию в Telegram. Запрет нужно немедленно вводить, - глава Нацсовета ТРМ Герасимьюк
Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк считает, что государство должно прекратить официальную коммуникацию в Telegram и переводить ее в другие мессенджеры.
Об этом она заявила в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Герасимьюк, Украина работает с европейскими партнерами над внесением мессенджера в перечень цифровых платформ, которые подлежат регуляции.
"В таких случаях блокировки или в случае нарушений законодательства (они, - ред.) могут быть оштрафованы. Как это происходит с другими компаниями, которые в этом перечне", - пояснила она.
В то же время Герасимьюк отметила, что работа украинских разведывательных органов в Telegram - это их дело.
"(Telegram - ред.) это лишь один из механизмов получения информации (украинской разведкой - ред.). Но государство старается сделать все, чтобы наладить контакты с цифровыми платформами", - сказала глава Нацсовета.
Герасимьюк считает, что государственные организации должны переводить официальную коммуникацию в другие мессенджеры.
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Он тільки вчора показники за ГВ в ТГ передавала..удоди..через них тільки цю помийку ставити прийшлось..
Зє! виконує кремлівські директиви, спущені йому в Омані
а, підкацапник ?
поперше в Сигналі груп немає, а Воцап нах нікому не потрібний, тим більше історію Вацапа неможливо видалити отже завжди може опинитись в руках орків…
Водночас Герасим'юк зауважила, що робота українських розвідувальних органів в - це їхня справа. Джерело:
і як хочеш так і думай.
це як напіввагітна....
Мова йде про офіційні державні канали.
І при потраплянні в руки асвабадітєлєй їм буде простіше зрозуміти що ти за один...
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красномовно натякає на порядок дій спецслужд і злагодження спротиву .
московська прога прямо зараз використовується Україною для комунікаціі