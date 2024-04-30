Государство должно прекратить официальную коммуникацию в Telegram. Запрет нужно немедленно вводить, - глава Нацсовета ТРМ Герасимьюк

Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк считает, что государство должно прекратить официальную коммуникацию в Telegram и переводить ее в другие мессенджеры.

Об этом она заявила в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Герасимьюк, Украина работает с европейскими партнерами над внесением мессенджера в перечень цифровых платформ, которые подлежат регуляции.

"В таких случаях блокировки или в случае нарушений законодательства (они, - ред.) могут быть оштрафованы. Как это происходит с другими компаниями, которые в этом перечне", - пояснила она.

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В то же время Герасимьюк отметила, что работа украинских разведывательных органов в Telegram - это их дело.

"(Telegram - ред.) это лишь один из механизмов получения информации (украинской разведкой - ред.). Но государство старается сделать все, чтобы наладить контакты с цифровыми платформами", - сказала глава Нацсовета.

Герасимьюк считает, что государственные организации должны переводить официальную коммуникацию в другие мессенджеры.

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