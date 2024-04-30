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Государство должно прекратить официальную коммуникацию в Telegram. Запрет нужно немедленно вводить, - глава Нацсовета ТРМ Герасимьюк

Нацрада про роботу Telegram

Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк считает, что государство должно прекратить официальную коммуникацию в Telegram и переводить ее в другие мессенджеры.

Об этом она заявила в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Герасимьюк, Украина работает с европейскими партнерами над внесением мессенджера в перечень цифровых платформ, которые подлежат регуляции.

"В таких случаях блокировки или в случае нарушений законодательства (они, - ред.) могут быть оштрафованы. Как это происходит с другими компаниями, которые в этом перечне", - пояснила она.

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В то же время Герасимьюк отметила, что работа украинских разведывательных органов в Telegram - это их дело.

"(Telegram - ред.) это лишь один из механизмов получения информации (украинской разведкой - ред.). Но государство старается сделать все, чтобы наладить контакты с цифровыми платформами", - сказала глава Нацсовета.

Герасимьюк считает, что государственные организации должны переводить официальную коммуникацию в другие мессенджеры.

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Автор: 

Герасимьюк (54) Нацсовет ТРВ (572) Telegram (111)


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Топ комментарии
+8
Это называется "биполярное расстройство".
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30.04.2024 12:37
+6
Розібралися після 2 з половиною років війни.
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30.04.2024 12:34
+6
Державних комунікацій на базі тєлєги не має бути.
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30.04.2024 12:36
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Розібралися після 2 з половиною років війни.
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30.04.2024 12:34 Ответить
Та куди..десять ж..

Он тільки вчора показники за ГВ в ТГ передавала..удоди..через них тільки цю помийку ставити прийшлось..
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30.04.2024 12:47 Ответить
а шо при владі - антимайданівська наволоч та кремльовська агєнтура ніяк не второпають..
Зє! виконує кремлівські директиви, спущені йому в Омані
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30.04.2024 12:48 Ответить
і що є хоч один реальний доказ? - кого-небудь з партизанів чи розвідників викрили через інфу вкрадену в телеграмі?
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30.04.2024 13:45 Ответить
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30.04.2024 12:35 Ответить
У Вайбер можуть перевести

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30.04.2024 13:16 Ответить
Еще одна особо альтернативно одаренная. Вначале создаётся альтернатива для получения информации и для коммуникации с жителями ТОТ и раши, которые помогают ЗСУ своей инфой. А потом уже будете ловить облако авоськой хоть до посинения.
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30.04.2024 12:35 Ответить
signal, whatsapp
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30.04.2024 12:38 Ответить
Есть боты ГУР, СБУ и МО в них? Поинтересуйтесь что сделают орки с жителем ТОТ если обнаружат в его смартфоне Сигнал.
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30.04.2024 12:48 Ответить
ТОбто кацапи за Телеграм , а не задавали собі питання "Чому?"
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30.04.2024 12:58 Ответить
Кацапи три рази намагались телегу закрити, але не вийшло, хочеться по їх стопам походити ?

а, підкацапник ?
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30.04.2024 13:20 Ответить
З'явилась можливість створювати боти в сігнал?
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30.04.2024 13:16 Ответить
Ти полудурок ?

поперше в Сигналі груп немає, а Воцап нах нікому не потрібний, тим більше історію Вацапа неможливо видалити отже завжди може опинитись в руках орків…
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30.04.2024 13:19 Ответить
що держава повинна припинити офіційну комунікацію в Telegram та переводити її до інших месенджерів. Джерело:
Водночас Герасим'юк зауважила, що робота українських розвідувальних органів в - це їхня справа. Джерело:

і як хочеш так і думай.
це як напіввагітна....
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30.04.2024 12:36 Ответить
Это называется "биполярное расстройство".
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30.04.2024 12:37 Ответить
Нє. В принципі правильно.
Мова йде про офіційні державні канали.
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30.04.2024 12:47 Ответить
А как жителям ТОТ получать там информацию от официальных гос.каналов и, при этом, не рисковать попасть на подвал?
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30.04.2024 12:50 Ответить
В інтернеті не можна отримати якусь інформацію? Серйозно?
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30.04.2024 12:54 Ответить
Расскажите это Буданову, Федорову и Малюку, которые создавали телеграмм-боты для жителей ТОТ и раши.
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30.04.2024 13:25 Ответить
ну і чим реально інші джерела в Інтернеті відрізніються від Телеграму? - там так само повно кацапів
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30.04.2024 13:47 Ответить
Очевидно, при реєстрації в "анонімному" телеграмі ти передаєш всі свої данні, підписки та реакції на сервер, до якого "нема доступу" ФСБ.
І при потраплянні в руки асвабадітєлєй їм буде простіше зрозуміти що ти за один...
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30.04.2024 14:03 Ответить
в тебе є реальні докази, що схопили когось з партизанів чи розвідників через інфу в Телеграмі? - чи ти тільки як папуга повторяєш зелено-кацапське ІПСО
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30.04.2024 14:41 Ответить
Якщо у вас на ТОТ в телефоні знайдуть підписку на будь-який державний український калан, не важливо у якому месенджері, підвал гарантований.
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30.04.2024 13:26 Ответить
Именно так.
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30.04.2024 14:08 Ответить
В принципі дебіли ~ за порєбріком, твоя херня на них розрахована, кіздуй і ти туди мабуть …
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30.04.2024 13:22 Ответить
Розвідникам можна дещо більше, ніж іншим. Наприклад, маскуватись.
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30.04.2024 12:37 Ответить
Дєня скіки можна … ти в Хайфі доречі чи де ?
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30.04.2024 13:23 Ответить
ГУР в Телеграм

Офіційний Telegram-канал ГУР МО України

Головний Бот Розвідки: https://t.me/gur_official_bot @gur_official_bot
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30.04.2024 12:39 Ответить
Державних комунікацій на базі тєлєги не має бути.
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30.04.2024 12:36 Ответить
На сайтах всіх держустанов - кнопки ТГ для зв'язку присутні
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30.04.2024 12:49 Ответить
Чого це ? А в тирнетах має взагалі щось бути чи тільки газета «Правда» тепер буде доступна і телемарафон?

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30.04.2024 13:26 Ответить
Немає месенджерів, крім тєлєги, і Дуров творець її.
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30.04.2024 13:36 Ответить
Миші проти сиру, бджоли проти меду, мухи проти лайна
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30.04.2024 12:40 Ответить
тєлєга - найзручніший месенджер - мона звонити з компутєра
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30.04.2024 12:42 Ответить
Надіюсь цей допис вона також поширила в своєму телеграм-каналі.
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30.04.2024 12:45 Ответить
а чо і від кого ховатися, якшо ОПою ґирує кацапський аґєнт Козирь?
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30.04.2024 12:45 Ответить
Смішно, як би не хотілость плакати.
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30.04.2024 12:54 Ответить
Ніхто не задумувався - чому в ТГ канали анонімні а з простого юзєря вимагають повні данні з верифікацією?
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30.04.2024 12:50 Ответить
Задумувалися, але зробити нічого не могли. В ютубі за вираз с.м.е.ть ка..цапам, блокують акаунт. Тіпа нізззззя їм бажати смерті... а у фасебуке, так там заборонено казати що сахарберг це говнюк. Питання - а деж ця грёбана свобода слова?
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30.04.2024 13:00 Ответить
а як тепер буде з "Дiя" - вони ж сидiли на сервiсах ТГ..
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30.04.2024 12:55 Ответить
Ольга Герасим'юк пропонує "Дію" і офіційну комунікацію держави перенести до ВКонтакте і Односклассники.
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30.04.2024 13:11 Ответить
- саме це "на часi"..
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30.04.2024 13:48 Ответить
11 рік війни...
красномовно натякає на порядок дій спецслужд і злагодження спротиву .
московська прога прямо зараз використовується Україною для комунікаціі
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30.04.2024 13:08 Ответить
Телеграм це не московська прога. Вона створена за межами рашки.
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30.04.2024 13:13 Ответить
тільки дуров пішов на колаборацію з фесбе
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30.04.2024 13:19 Ответить
абсолютно надумане твердження. немає зовсім ніяких підстав так вважати, крім криків місцевих баранів про це.
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30.04.2024 13:36 Ответить
Дуров абсолютна вільна людина. Працюючи в рашці у нього був вибір: чи одягнути путінське пожиттєве ярмо, чи все покинути в россії і стати вільною людиною світу. Він вибрав друге.
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30.04.2024 14:28 Ответить
Буданга і "зелібан" в Україні протів.Це ж прямий їхній канал комунікації із рашистськими роботодавцями із фсб
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30.04.2024 14:37 Ответить
 
 