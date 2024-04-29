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Telegram возобновил работу украинских ботов, помогавших в борьбе с РФ

telegram,телеграм

Мессенджер Telegram возобновил работу официальных украинских ботов, которые помогали в борьбе с российской агрессией.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает Цензор.НЕТ.

"Официальные украинские боты, которые помогали в борьбе с агрессией рф, возобновили работу. Речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о боте Минцифры "єВорог", - говорится в сообщении.

Там напомнили, что враг может создавать псевдоботов и ботов-двойников, через которые может распространять дезинформацию или собирать ваши данные. Чтобы этому помешать, советуют использовать инструмент для проверки чат-ботов: dovidka.info/botcheker.

Напомним, ранее сообщалось, что Telegram заблокировал "Бот разведки" и ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии РФ против Украины

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Автор: 

блокирование (461) Telegram (111)


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Топ комментарии
+9
А все-таки дублювання на Ватсап, Вайбер чи в інших месенджерах зайвим не буде.
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29.04.2024 10:19
+7
Бубачкі буде про що казати у вечірньому відосіку.
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29.04.2024 10:24
+7
Товариш майор з ФСБ, який рився в українських каналах телеграму, подзвонив і нагримав на телеграмщиків - де ж він мав би тепер брати інфу?
Несіть, люди добрі, все в телеграмм...
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29.04.2024 10:36
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Правила форума Совет форумчан
А все-таки дублювання на Ватсап, Вайбер чи в інших месенджерах зайвим не буде.
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29.04.2024 10:19 Ответить
Є інформація (достовірність не 100%), що вайбер - така ж фсб-шна помийка.
Так, про всяк випадок...
На сьогодні немає негативу тільки про ватсап...
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29.04.2024 10:34 Ответить
Ватсап - найпопулярніший у світі.

Якщо в Україні давно, масово і успішно користуються дуже мутною тєлєгою, то з Вайбера великої біди не буде.
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29.04.2024 10:37 Ответить
Схоже на те.
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29.04.2024 10:39 Ответить
В крайнем случае , связь - отличная
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29.04.2024 11:25 Ответить
Чомусь Телеграм суперпопулярний саме в країнах екс-СРСР.
У світі він, як видно, поступається декільком іншим месенджерам.
Цікаво, в чому причина?
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29.04.2024 11:29 Ответить
тЮ, ВАЙБЕРОМ БРЕДИТЬ... Telegram, разработанный американской компанией Digital Fortress, которая принадлежит основателю крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте»... - остальное не сложно домыслить.
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29.04.2024 11:38 Ответить
Та тут інше цікаво: чому у світі Ватсам, а у нас і на росії та по екс-СНД - тєлєга?
Ніхто ж не примушує, вибір вільний.
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29.04.2024 11:46 Ответить
Вибачаюсь, а разве когда-нить нараиспродукт на Западе был популярным(в контакте, одноклассники)
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29.04.2024 14:30 Ответить
Это же ватоскрепа, мол аадин нарот.
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29.04.2024 14:31 Ответить
"Маша і мєдвєдь" непогано йдуть у США.
Там є, щоправда, сумніви у "расовой чістотє", але, в принципі, російський продукт дійсно не користується попитом "за бугром".
Та все ж, чому у нас тєлєга Ватсап замінює, а у європейців - ні? Інша анатомія щелепи очей?
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29.04.2024 14:44 Ответить
Через родичів та знайомих, у багатьох українців є родичі в рамці та білорашці, відповідно, люди собі й встановлювали ті ж мессенддери, якими користуються ті, з ким вони хотіли б спілкуватися.
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29.04.2024 23:35 Ответить
нема негативу про сигнал і ватсап. вайбер має офіс в мінську.
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29.04.2024 10:39 Ответить
Я ватсап называю кацапом.
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29.04.2024 11:21 Ответить
бо там он - самый популярный
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29.04.2024 11:26 Ответить
Ян Борисович Кум (род. 24 февраля 1976, Киев) - американский предприниматель и программист, сооснователь и CEO мессенджера WhatsApp.
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29.04.2024 11:29 Ответить
Напишите еще , шо кацап в наказлабадии - запрещен.
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29.04.2024 11:33 Ответить
Странный, мягко говоря, вывод.
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29.04.2024 13:07 Ответить
Бубачкі буде про що казати у вечірньому відосіку.
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29.04.2024 10:24 Ответить
фсбешні канали комунікації ,через "тєлєгу" відкриті
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29.04.2024 10:30 Ответить
А ще усі хто каже ПРАВДУ ( це не добрі люди ))).
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29.04.2024 10:34 Ответить
Товариш майор з ФСБ, який рився в українських каналах телеграму, подзвонив і нагримав на телеграмщиків - де ж він мав би тепер брати інфу?
Несіть, люди добрі, все в телеграмм...
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29.04.2024 10:36 Ответить
это не телеграм приостановил ,это кацапские хекеры взломали телеграм
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29.04.2024 10:57 Ответить
но осадочек остался.
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29.04.2024 11:26 Ответить
Tokar.ua

Тред про блокування ботів для збору даних через телеграм. Давайте згадаємо, як це працювало.

1. Група активістів кілька років доводить, що телеграм - це російська мережа, створена на російські гроші росіянами в росії.

Без шифрування за замовчуванням. І довіряти їй в жодному разі не можна.
Ми наводимо докази, робимо розслідування, відео, даємо коментарі для змі. Я про це почав писати приблизно три роки тому.

2. Починається велике вторгнення. сі докази ігнорують, мережу збору даних створюють, зокрема, через боти в телеграмі. Не через сигнал, тріму чи анонімну пошту. Саме через російський телеграм. Імейлів же в окупації ні у кого немає.

Думаю, що збір відбувається і через пошту, але скрізь пропонували надсилати дані саме у телеграм, і саме він чомусь був і лишається основним каналом зв'язку.

3. Телеграм блокує частину ботів. Включно з офіційними.

Висновки? Варто було будувати активніший збір даних через альтернативні платформи?
Ні, треба було не говорити про небезпеку телеграму. Зараз частина людей звинувачує у блокуванні не росіян, що володіють телеграмом, а українців, що піднімають питання його небезпеки.

Головний посил про телеграм - йому не можна довіряти. Нічого. Ні контакти, ні дзвінки, ні чати, ні боти. Він рано чи пізно підведе. Що зараз і сталося. Час сказати "ми ж говорили" і перевести збір даних на альтернативні варіанти.
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29.04.2024 11:27 Ответить
Головний посил про телеграм - йому не можна довіряти. Нічого. Ні контакти, ні дзвінки, ні чати, ні боти. Він рано чи пізно підведе. Що зараз і сталося.
Час сказати "ми ж говорили" і перевести збір даних на альтернативні варіанти.
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29.04.2024 11:40 Ответить
Невиліковні...
https://m.facebook.com/story.php?id=100013151020465&story_fbid=1905984093183273 Але до спеціалістів звертатися відмовляються.
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29.04.2024 11:30 Ответить
користуватись телеграм звісно можна але тільки переглядати писати не можна все залишиться на серверах в москві
фсб ви дуже послідовні , скопіювали базу ботів і всіх користувачів а потім відбекапили назад , і перепис дебілів влаштували і пересвідчились що всім хто головою тільки їсть ваше лайно все ще конче потрібне
браво 👏
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29.04.2024 12:11 Ответить
телеграм это московитская база данных с серверами на московии. Если хотите иметь что-то более-менее безопасное, пользуйтесь тем, что на 100% заблокировано на московии. Если месендженр не заблокирован на московии, значит он так или иначе сотрудничает или принадлежит московитам.
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29.04.2024 12:11 Ответить
В країні шапіто і совкового мислення інакше бути не може...
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29.04.2024 16:20 Ответить
А де логіка? Якщо бот в телеграмі допомогає у боротьбі з РФ, то та, бачачи таку допомогу, може застосовувати засоби протидії!
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29.04.2024 17:43 Ответить
Видаляйте телеграм, користуйтесь нормальними месенжерами. Телеграм це гідра ФСБ.
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29.04.2024 22:44 Ответить
 
 