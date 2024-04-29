Telegram возобновил работу украинских ботов, помогавших в борьбе с РФ
Мессенджер Telegram возобновил работу официальных украинских ботов, которые помогали в борьбе с российской агрессией.
Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает Цензор.НЕТ.
"Официальные украинские боты, которые помогали в борьбе с агрессией рф, возобновили работу. Речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о боте Минцифры "єВорог", - говорится в сообщении.
Там напомнили, что враг может создавать псевдоботов и ботов-двойников, через которые может распространять дезинформацию или собирать ваши данные. Чтобы этому помешать, советуют использовать инструмент для проверки чат-ботов: dovidka.info/botcheker.
Напомним, ранее сообщалось, что Telegram заблокировал "Бот разведки" и ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии РФ против Украины
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Так, про всяк випадок...
На сьогодні немає негативу тільки про ватсап...
Якщо в Україні давно, масово і успішно користуються дуже мутною тєлєгою, то з Вайбера великої біди не буде.
У світі він, як видно, поступається декільком іншим месенджерам.
Цікаво, в чому причина?
Ніхто ж не примушує, вибір вільний.
Там є, щоправда, сумніви у "расовой чістотє", але, в принципі, російський продукт дійсно не користується попитом "за бугром".
Та все ж, чому у нас тєлєга Ватсап замінює, а у європейців - ні? Інша анатомія
щелепиочей?
Несіть, люди добрі, все в телеграмм...
Тред про блокування ботів для збору даних через телеграм. Давайте згадаємо, як це працювало.
1. Група активістів кілька років доводить, що телеграм - це російська мережа, створена на російські гроші росіянами в росії.
Без шифрування за замовчуванням. І довіряти їй в жодному разі не можна.
Ми наводимо докази, робимо розслідування, відео, даємо коментарі для змі. Я про це почав писати приблизно три роки тому.
2. Починається велике вторгнення. сі докази ігнорують, мережу збору даних створюють, зокрема, через боти в телеграмі. Не через сигнал, тріму чи анонімну пошту. Саме через російський телеграм. Імейлів же в окупації ні у кого немає.
Думаю, що збір відбувається і через пошту, але скрізь пропонували надсилати дані саме у телеграм, і саме він чомусь був і лишається основним каналом зв'язку.
3. Телеграм блокує частину ботів. Включно з офіційними.
Висновки? Варто було будувати активніший збір даних через альтернативні платформи?
Ні, треба було не говорити про небезпеку телеграму. Зараз частина людей звинувачує у блокуванні не росіян, що володіють телеграмом, а українців, що піднімають питання його небезпеки.
Головний посил про телеграм - йому не можна довіряти. Нічого. Ні контакти, ні дзвінки, ні чати, ні боти. Він рано чи пізно підведе. Що зараз і сталося. Час сказати "ми ж говорили" і перевести збір даних на альтернативні варіанти.
Час сказати "ми ж говорили" і перевести збір даних на альтернативні варіанти.
https://m.facebook.com/story.php?id=100013151020465&story_fbid=1905984093183273 Але до спеціалістів звертатися відмовляються.
фсб ви дуже послідовні , скопіювали базу ботів і всіх користувачів а потім відбекапили назад , і перепис дебілів влаштували і пересвідчились що всім хто головою тільки їсть ваше лайно все ще конче потрібне
браво 👏