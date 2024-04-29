Telegram возобновил работу украинских ботов, помогавших в борьбе с РФ

Мессенджер Telegram возобновил работу официальных украинских ботов, которые помогали в борьбе с российской агрессией.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает Цензор.НЕТ.

"Официальные украинские боты, которые помогали в борьбе с агрессией рф, возобновили работу. Речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о боте Минцифры "єВорог", - говорится в сообщении.

Там напомнили, что враг может создавать псевдоботов и ботов-двойников, через которые может распространять дезинформацию или собирать ваши данные. Чтобы этому помешать, советуют использовать инструмент для проверки чат-ботов: dovidka.info/botcheker.

Напомним, ранее сообщалось, что Telegram заблокировал "Бот разведки" и ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии РФ против Украины

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