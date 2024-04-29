Telegram відновив роботу українських ботів, які допомагали у боротьбі з РФ

Месенджер Telegram відновив роботу офіційних українських ботів, які допомагали у боротьбі з російською агресією.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає Цензор.НЕТ.

"Офіційні українські боти, що допомагали у боротьбі з агресією рф, відновили роботу. Йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри "єВорог", - йдеться в повідомленні.

Там нагадали, що ворог може створювати псевдоботів та ботів-двійників, через які може поширювати дезінформацію або збирати ваші дані. Щоби цьому завадити, радять використовувати інструмент для перевірки чат-ботів: dovidka.info/botcheker.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Telegram заблокував "Бот розвідки" та низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії РФ проти України

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