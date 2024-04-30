Держава повинна припинити офіційну комунікацію в Telegram. Заборону потрібно негайно запроваджувати, - голова Нацради ТРМ Герасим’юк

Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк вважає, що держава повинна припинити офіційну комунікацію в Telegram та переводити її до інших месенджерів.

Про це вона заявила в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Герасим'юк, Україна працює з європейськими партнерами над внесенням месенджера в перелік цифрових платформ, які підлягають регуляції.

"У таких випадках блокування чи у разі порушень законодавства (вони, - ред.) можуть бути оштрафовані. Як це відбувається з іншими компаніями, які в цьому переліку", - пояснила вона.

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Водночас Герасим’юк зауважила, що робота українських розвідувальних органів в Telegram - це їхня справа.

"(Telegram - ред.) це лише один з механізмів отримання інформації (українською розвідкою - ред.). Але держава старається зробити все, щоб налагодити контакти з цифровими платформами", - сказала голова Нацради.

Герасим'юк вважає, що державні організації мають переводити офіційну комунікацію до інших месенджерів.

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