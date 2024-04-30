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Держава повинна припинити офіційну комунікацію в Telegram. Заборону потрібно негайно запроваджувати, - голова Нацради ТРМ Герасим’юк

Нацрада про роботу Telegram

Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк вважає, що держава повинна припинити офіційну комунікацію в Telegram та переводити її до інших месенджерів.

Про це вона заявила в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Герасим'юк, Україна працює з європейськими партнерами над внесенням месенджера в перелік цифрових платформ, які підлягають регуляції.

"У таких випадках блокування чи у разі порушень законодавства (вони, - ред.) можуть бути оштрафовані. Як це відбувається з іншими компаніями, які в цьому переліку", - пояснила вона.

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Водночас Герасим’юк зауважила, що робота українських розвідувальних органів в Telegram - це їхня справа.

"(Telegram - ред.) це лише один з механізмів отримання інформації (українською розвідкою - ред.). Але держава старається зробити все, щоб налагодити контакти з цифровими платформами", - сказала голова Нацради.

Герасим'юк вважає, що державні організації мають переводити офіційну комунікацію до інших месенджерів.

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Автор: 

Герасим’юк Ольга (29) Нацрада ТРМ (458) Telegram (278)


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Топ коментарі
+8
Это называется "биполярное расстройство".
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30.04.2024 12:37
+6
Розібралися після 2 з половиною років війни.
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30.04.2024 12:34
+6
Державних комунікацій на базі тєлєги не має бути.
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30.04.2024 12:36
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Розібралися після 2 з половиною років війни.
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30.04.2024 12:34 Відповісти
Та куди..десять ж..

Он тільки вчора показники за ГВ в ТГ передавала..удоди..через них тільки цю помийку ставити прийшлось..
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30.04.2024 12:47 Відповісти
а шо при владі - антимайданівська наволоч та кремльовська агєнтура ніяк не второпають..
Зє! виконує кремлівські директиви, спущені йому в Омані
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30.04.2024 12:48 Відповісти
і що є хоч один реальний доказ? - кого-небудь з партизанів чи розвідників викрили через інфу вкрадену в телеграмі?
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30.04.2024 13:45 Відповісти
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30.04.2024 12:35 Відповісти
У Вайбер можуть перевести

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30.04.2024 13:16 Відповісти
Еще одна особо альтернативно одаренная. Вначале создаётся альтернатива для получения информации и для коммуникации с жителями ТОТ и раши, которые помогают ЗСУ своей инфой. А потом уже будете ловить облако авоськой хоть до посинения.
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30.04.2024 12:35 Відповісти
signal, whatsapp
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30.04.2024 12:38 Відповісти
Есть боты ГУР, СБУ и МО в них? Поинтересуйтесь что сделают орки с жителем ТОТ если обнаружат в его смартфоне Сигнал.
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30.04.2024 12:48 Відповісти
ТОбто кацапи за Телеграм , а не задавали собі питання "Чому?"
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30.04.2024 12:58 Відповісти
Кацапи три рази намагались телегу закрити, але не вийшло, хочеться по їх стопам походити ?

а, підкацапник ?
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30.04.2024 13:20 Відповісти
З'явилась можливість створювати боти в сігнал?
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30.04.2024 13:16 Відповісти
Ти полудурок ?

поперше в Сигналі груп немає, а Воцап нах нікому не потрібний, тим більше історію Вацапа неможливо видалити отже завжди може опинитись в руках орків…
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30.04.2024 13:19 Відповісти
що держава повинна припинити офіційну комунікацію в Telegram та переводити її до інших месенджерів. Джерело:
Водночас Герасим'юк зауважила, що робота українських розвідувальних органів в - це їхня справа. Джерело:

і як хочеш так і думай.
це як напіввагітна....
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30.04.2024 12:36 Відповісти
Это называется "биполярное расстройство".
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30.04.2024 12:37 Відповісти
Нє. В принципі правильно.
Мова йде про офіційні державні канали.
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30.04.2024 12:47 Відповісти
А как жителям ТОТ получать там информацию от официальных гос.каналов и, при этом, не рисковать попасть на подвал?
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30.04.2024 12:50 Відповісти
В інтернеті не можна отримати якусь інформацію? Серйозно?
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30.04.2024 12:54 Відповісти
Расскажите это Буданову, Федорову и Малюку, которые создавали телеграмм-боты для жителей ТОТ и раши.
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30.04.2024 13:25 Відповісти
ну і чим реально інші джерела в Інтернеті відрізніються від Телеграму? - там так само повно кацапів
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30.04.2024 13:47 Відповісти
Очевидно, при реєстрації в "анонімному" телеграмі ти передаєш всі свої данні, підписки та реакції на сервер, до якого "нема доступу" ФСБ.
І при потраплянні в руки асвабадітєлєй їм буде простіше зрозуміти що ти за один...
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30.04.2024 14:03 Відповісти
в тебе є реальні докази, що схопили когось з партизанів чи розвідників через інфу в Телеграмі? - чи ти тільки як папуга повторяєш зелено-кацапське ІПСО
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30.04.2024 14:41 Відповісти
Якщо у вас на ТОТ в телефоні знайдуть підписку на будь-який державний український калан, не важливо у якому месенджері, підвал гарантований.
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30.04.2024 13:26 Відповісти
Именно так.
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30.04.2024 14:08 Відповісти
В принципі дебіли ~ за порєбріком, твоя херня на них розрахована, кіздуй і ти туди мабуть …
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30.04.2024 13:22 Відповісти
Розвідникам можна дещо більше, ніж іншим. Наприклад, маскуватись.
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30.04.2024 12:37 Відповісти
Дєня скіки можна … ти в Хайфі доречі чи де ?
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30.04.2024 13:23 Відповісти
ГУР в Телеграм

Офіційний Telegram-канал ГУР МО України

Головний Бот Розвідки: https://t.me/gur_official_bot @gur_official_bot
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30.04.2024 12:39 Відповісти
Державних комунікацій на базі тєлєги не має бути.
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30.04.2024 12:36 Відповісти
На сайтах всіх держустанов - кнопки ТГ для зв'язку присутні
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30.04.2024 12:49 Відповісти
Чого це ? А в тирнетах має взагалі щось бути чи тільки газета «Правда» тепер буде доступна і телемарафон?

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30.04.2024 13:26 Відповісти
Немає месенджерів, крім тєлєги, і Дуров творець її.
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30.04.2024 13:36 Відповісти
Миші проти сиру, бджоли проти меду, мухи проти лайна
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30.04.2024 12:40 Відповісти
тєлєга - найзручніший месенджер - мона звонити з компутєра
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30.04.2024 12:42 Відповісти
Надіюсь цей допис вона також поширила в своєму телеграм-каналі.
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30.04.2024 12:45 Відповісти
а чо і від кого ховатися, якшо ОПою ґирує кацапський аґєнт Козирь?
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30.04.2024 12:45 Відповісти
Смішно, як би не хотілость плакати.
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30.04.2024 12:54 Відповісти
Ніхто не задумувався - чому в ТГ канали анонімні а з простого юзєря вимагають повні данні з верифікацією?
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30.04.2024 12:50 Відповісти
Задумувалися, але зробити нічого не могли. В ютубі за вираз с.м.е.ть ка..цапам, блокують акаунт. Тіпа нізззззя їм бажати смерті... а у фасебуке, так там заборонено казати що сахарберг це говнюк. Питання - а деж ця грёбана свобода слова?
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30.04.2024 13:00 Відповісти
а як тепер буде з "Дiя" - вони ж сидiли на сервiсах ТГ..
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30.04.2024 12:55 Відповісти
Ольга Герасим'юк пропонує "Дію" і офіційну комунікацію держави перенести до ВКонтакте і Односклассники.
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30.04.2024 13:11 Відповісти
- саме це "на часi"..
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30.04.2024 13:48 Відповісти
11 рік війни...
красномовно натякає на порядок дій спецслужд і злагодження спротиву .
московська прога прямо зараз використовується Україною для комунікаціі
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30.04.2024 13:08 Відповісти
Телеграм це не московська прога. Вона створена за межами рашки.
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30.04.2024 13:13 Відповісти
тільки дуров пішов на колаборацію з фесбе
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30.04.2024 13:19 Відповісти
абсолютно надумане твердження. немає зовсім ніяких підстав так вважати, крім криків місцевих баранів про це.
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30.04.2024 13:36 Відповісти
Дуров абсолютна вільна людина. Працюючи в рашці у нього був вибір: чи одягнути путінське пожиттєве ярмо, чи все покинути в россії і стати вільною людиною світу. Він вибрав друге.
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30.04.2024 14:28 Відповісти
Буданга і "зелібан" в Україні протів.Це ж прямий їхній канал комунікації із рашистськими роботодавцями із фсб
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30.04.2024 14:37 Відповісти
 
 