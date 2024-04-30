Держава повинна припинити офіційну комунікацію в Telegram. Заборону потрібно негайно запроваджувати, - голова Нацради ТРМ Герасим’юк
Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк вважає, що держава повинна припинити офіційну комунікацію в Telegram та переводити її до інших месенджерів.
Про це вона заявила в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Герасим'юк, Україна працює з європейськими партнерами над внесенням месенджера в перелік цифрових платформ, які підлягають регуляції.
"У таких випадках блокування чи у разі порушень законодавства (вони, - ред.) можуть бути оштрафовані. Як це відбувається з іншими компаніями, які в цьому переліку", - пояснила вона.
Водночас Герасим’юк зауважила, що робота українських розвідувальних органів в Telegram - це їхня справа.
"(Telegram - ред.) це лише один з механізмів отримання інформації (українською розвідкою - ред.). Але держава старається зробити все, щоб налагодити контакти з цифровими платформами", - сказала голова Нацради.
Герасим'юк вважає, що державні організації мають переводити офіційну комунікацію до інших месенджерів.
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Он тільки вчора показники за ГВ в ТГ передавала..удоди..через них тільки цю помийку ставити прийшлось..
Зє! виконує кремлівські директиви, спущені йому в Омані
а, підкацапник ?
поперше в Сигналі груп немає, а Воцап нах нікому не потрібний, тим більше історію Вацапа неможливо видалити отже завжди може опинитись в руках орків…
Водночас Герасим'юк зауважила, що робота українських розвідувальних органів в - це їхня справа. Джерело:
і як хочеш так і думай.
це як напіввагітна....
Мова йде про офіційні державні канали.
І при потраплянні в руки асвабадітєлєй їм буде простіше зрозуміти що ти за один...
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красномовно натякає на порядок дій спецслужд і злагодження спротиву .
московська прога прямо зараз використовується Україною для комунікаціі