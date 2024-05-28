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дезінформація (332) пропаганда (2758) соціальні мережі (1172) Євросоюз (12770) Telegram (269)

Telegram став основним інструментом для поширення російської дезінформації в ЄС, - BNN Bloomberg

Додаток Telegram

Застосунок Telegram став ключовою зброєю російської пропаганди для поширення дезінформації, спрямованої на підрив підтримки України в Європі. Останнім часом співробітники російської розвідки використовують його для вербування дрібних злочинців для здійснення диверсій у ЄС.

Про це пише BNN Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Для поширення фейків використовується ключова перевага Telegram: він практично непідзвітний.

"Дезінформація поширюється в Telegram відкрито й абсолютно безконтрольно, — заявила Bloomberg прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Типова проросійська пропагандистська кампанія спирається на низку онлайн-технологій. До них належать пости в соціальних мережах, статті в державних ЗМІ, сфабриковані новини, що імітують вигляд легітимних веб-сайтів, та анонімні коментарі на реальних сайтах. Telegram функціонує як центральний вузол у цій системі, який пропагандистські групи використовують для поширення свого контенту в активних соціальних спільнотах з метою донесення своїх наративів до ширшої аудиторії, зазначає видання.

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Євросоюз нещодавно розширив свої повноваження щодо боротьби з незаконним і шкідливим контентом, намагаючись перешкодити зловмисникам поширювати дезінформацію перед європейськими виборами. Але щодо Telegram, ці заходи виявляються не надто ефективними — реальні інструменти застосовуються тільки до платформ із понад 45 мільйонами активних користувачів у Європі. У Telegram, як зазначають його власники, 41 мільйон. Показники Telegram нижчі за поріг, необхідний для введення суворих зобов'язань згідно з основним законом ЄС про цифрові послуги, який набув чинності в лютому.

З великих платформ ЄС може стягувати штрафи в розмірі до 6% від річного обсягу продажів, якщо виявить порушення — або заборонити повторним порушникам в'їзд до ЄС. Ці правила охоплюють, зокрема, Facebook, YouTube і TikTok.

Згідно з внутрішньою оцінкою ЄС, з якою ознайомилося агентство Bloomberg, основними темами дезінформаційних зусиль Росії є війна з Україною, конфлікт на Близькому Сході, імміграція, зміна клімату і майбутні вибори до Європейського парламенту. За цими п'ятьма темами кількість матеріалів із неперевірених джерел на всіх онлайн-платформах на початок травня зросла більш ніж удвічі, тоді як на початку року їхня кількість становила менше ніж 20 000 на день, ідеться в дослідженні.

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Топ коментарі
+6
Ну ще скіки дебіли будуть користуватья в Україні телегой,невже не доходе.
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28.05.2024 17:04
+6
Ніколи не встановлював його і не збираюся - немає звички завантажувати в смартфон всякий непотріб (тим паче кацапський).
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28.05.2024 17:33
+5
Й головне, відмазка - так я знаю... але так удобнаааа
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28.05.2024 17:09
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Ну ще скіки дебіли будуть користуватья в Україні телегой,невже не доходе.
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28.05.2024 17:04 Відповісти
Наших довбнів важко переконати, що годують ворога. Бач, їм зручно, звикли, у друзів є, на кацапщину до рідні вийти без проблем, та інше бла-бла. Прикладів, що ця контора під дахом ФСБ і російської армії більше, ніж достатньо.
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28.05.2024 17:16 Відповісти
А Украина уповается улугами этой конторы
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28.05.2024 17:08 Відповісти
Й головне, відмазка - так я знаю... але так удобнаааа
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28.05.2024 17:09 Відповісти
Такер Карлсон інтерв'ю кацапів 2024:
1******
2)Дугін
3)Дуров

Телеграм і дуров нікакога атнашенія к раисе і фсб не імеют, он бізнесмен і убежал із раиси!!!111!!!
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28.05.2024 17:14 Відповісти
Без контрольная информация угроза демократии. Noted.
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28.05.2024 17:17 Відповісти
Контрольовані гебнявими додатки і обладнання - загроза. Тіктоки, хуавеі, телеграми.
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28.05.2024 18:06 Відповісти
Він і створювався для цього!!!
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28.05.2024 17:30 Відповісти
Ніколи не встановлював його і не збираюся - немає звички завантажувати в смартфон всякий непотріб (тим паче кацапський).
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28.05.2024 17:33 Відповісти
Смартфон мені не потрібний, але багато програм нахабно і настирно "перекидають" в "тєлєгу" і вимагають її інсталюції. Про те що "тєлєга" підконтрольна феесбе писали відразу з моменту еміграції Дурова. Але ж "ето так удобно". Дивує позиція державиних структур які проводять свою інформаційу політику через феесбешні телеграм-канали. Суки, вам що повилазило? геть дурні? чи зрадники?
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28.05.2024 19:34 Відповісти
Аналогічно!
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28.05.2024 19:52 Відповісти
 
 