Боти складають 42% від усього світового інтернет-трафіку. Більшість із них є зловмисними

Нове дослідження State of the Internet від Akamai Technologies виявило, що 42% всесвітнього вебтрафіку йде від ботів. 65% цих ботів є зловмисними.

Про це пише AIM, передає Межа.

Під час дослідження було виявлено, що сектор електронної комерції найбільше постраждав від високоризикового трафіку ботів через опору на вебпрограми, які приносять прибутки.

Незважаючи на те, що деякі боти приносять користь бізнесу, більшість із них використовуються зі зловмисними намірами, зокрема конкретної розвідки та шпигунства, створення сайтів самозванців та інших схем, що мають негативний вплив на досвід споживачів.

"Кожен бізнес із онлайн-магазинами опирається на ботів збирачів тою чи іншою мірою. Виклики з'являються, коли ці боти використовуються не за призначенням, оскільки через схожий набір функцій важко розрізнити корисних та зловмисних", – пояснив директор із технологій безпеки та стратегії Akamai Technologies Рубен Кох.

Серед іншого, в дослідження виявили, що мережі ботів на основі штучного інтелекту мають змогу знаходити та збирати дані та контент у менш узгодженому форматі.

Боти-збирачі також можуть створювати більш вдалі фішингові кампанії завдяки отриманим описам, фотографіям та вартості продуктів. Також їх можна використовувати для відкриття нових акаунтів, що становить до 50% збитків від шахрайства.

Наприкінці червня повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації презентувало Білу книгу – документ, який детально описує підхід до регулювання штучного інтелекту в Україні.

Раніше директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що розвиток та поширення технологій штучного інтелекту вдарить по світовому ринку праці "як цунамі".

За її словами, штучний інтелект, ймовірно, вплине на 60% робочих місць у країнах з розвиненою економікою та на 40% робочих місць у всьому світі в найближчі два роки.