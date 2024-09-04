Затримано наркозалежних, які за гроші з РФ підпалювали військові пікапи та об’єкти "Укрзалізниці" в Черкасах, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки та Національна поліція затримали двох поплічників РФ, які вчиняли замовні підпали у Черкасах. Серед пріоритетних цілей ворога були службові пікапи Сил оборони та об’єкти Укрзалізниці.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, протягом однієї доби фігуранти підпалили два позашляховики ЗСУ та релейну шафу поблизу магістральної лінії залізничного сполучення.

Один зі зловмисників виявився переселенцем з Лисичанська на Луганщині, який оселився у Черкаській області, інший – місцевий житель. Обидва є наркозалежними, які хотіли "швидко заробити на дозу" у телеграм-каналах. Там їм відповів представник РФ, який запропонував "легкі гроші" в обмін на співпрацю. Для вчинення злочину фігуранти купили бензин та легкозаймисту суміш.

Обох зловмисників "по гарячих слідах" затримала Контррозвідка СБУ. Під час обшуків у затриманих вилучено мобільний телефон, який вони використовували в підривній діяльності на користь РФ.

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Розслідування встановило, що після виконання трьох "тестових" завдань від окупантів фігуранти мали продовжити серію підпалів.

Чоловікам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осію). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

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