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Затримано наркозалежних, які за гроші з РФ підпалювали військові пікапи та об’єкти "Укрзалізниці" в Черкасах, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки та Національна поліція затримали двох поплічників РФ, які вчиняли замовні підпали у Черкасах. Серед пріоритетних цілей ворога були службові пікапи Сил оборони та об’єкти Укрзалізниці.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, протягом однієї доби фігуранти підпалили два позашляховики ЗСУ та релейну шафу поблизу магістральної лінії залізничного сполучення.

Затримано паліїв військових авто

Один зі зловмисників виявився переселенцем з Лисичанська на Луганщині, який оселився у Черкаській області, інший – місцевий житель. Обидва є наркозалежними, які хотіли "швидко заробити на дозу" у телеграм-каналах. Там їм відповів представник РФ, який запропонував "легкі гроші" в обмін на співпрацю. Для вчинення злочину фігуранти купили бензин та легкозаймисту суміш.

Обох зловмисників "по гарячих слідах" затримала Контррозвідка СБУ. Під час обшуків у затриманих вилучено мобільний телефон, який вони використовували в підривній діяльності на користь РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці викрили чергову групу підпалювачів автівок, затримали координатора, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Розслідування встановило, що після виконання трьох "тестових" завдань від окупантів фігуранти мали продовжити серію підпалів.

Чоловікам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осію). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Також дивіться: "Полювали" на авто ЗСУ у Запоріжжі та Кропивницькому: Затримано підпалювачів, серед яких троє неповнолітніх. ФОТОрепортаж

Автор: 

підпал (674) СБУ (12821) Черкаси (548)


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Топ коментарі
+15
Володимира Санича серед затриманих не було?
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04.09.2024 16:32
+11
на гіляку запроданців !!!
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04.09.2024 16:30
+10
Чому не палять військові авто і об'єкти на рашке. У них немає наркоманів і продажних дітей?
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04.09.2024 16:39
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на гіляку запроданців !!!
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04.09.2024 16:30 Відповісти
Володимира Санича серед затриманих не було?
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04.09.2024 16:32 Відповісти
Штрафбат, немає чого їх годувати 8 років
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04.09.2024 16:35 Відповісти
В ЗСУ нема штрафбатів та стойбатів. Це ви радянських хфільмів передивились.
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04.09.2024 16:40 Відповісти
Я краще знаю, назва інша, але для ув'язнених, що зголосилися воювати є окремі штурмові підрозділи
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04.09.2024 18:20 Відповісти
Ну, і які з цих покидьків воїни будуть, що ви їх у ЗСУ на покарання відправляєте? Їх за законом військового часу треба розстріляти без суду та слідства. Але це моя така філософія, що до зрадників.
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04.09.2024 19:35 Відповісти
за твоєю філософією, то і тебе треба розстріляти без суда і слідства за законом військового часу.
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06.09.2024 06:05 Відповісти
Шо лапоть! Злякався?
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06.09.2024 08:12 Відповісти
Наркозависимые - это как то грубо. Сторонники медицинского канабиса, так лучше. Президент разрешил. Стране нужны дегроды.
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04.09.2024 16:38 Відповісти
А він дійсно лікувальний - у наріків життя яскраве, але не довге - хай лікуються.
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05.09.2024 19:20 Відповісти
Мину им к брюху, каждому и пусть из себя безпилотники строят.
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04.09.2024 16:39 Відповісти
Чому не палять військові авто і об'єкти на рашке. У них немає наркоманів і продажних дітей?
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04.09.2024 16:39 Відповісти
На розмінування цю паскуду ,саме бездіяльність влади і породили цю агентурну мережу ,влада давно почала гратись що все хороше то наше ,а все погане винні військові.
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04.09.2024 16:40 Відповісти
Тепер отримають примусове лікування від наркозалежності строком на років 12-ть. Отаким чином наркоманія з власної біди особи стала бідою усього суспільства котре у більшості закривало на наркоманів очі мовлячи - це ж "хвороба" і треба віднестись до неї із "розумінням". Зрозуміти та відпустити з пробаченням!!!
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04.09.2024 16:41 Відповісти
сміття утилізувати...
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04.09.2024 16:42 Відповісти
Добре тому в кого гарнии кокс - палити нічого не потрібно
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04.09.2024 16:44 Відповісти
8 років кормить уродів... а якщо підпалить їх отою легкозаймистою, що в них і вилучили... зовсім безкоштовно буде.
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04.09.2024 16:49 Відповісти
Традиційно в усі часи диверсантів тихо вішали. Питання: а чи варто відходити від традицій, чи варто їх годувати в тюрмі сподіваючись на гіпотетичне виправлення? Це зрадники і їм має бути заподіяна смерть!
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04.09.2024 16:53 Відповісти
Це лайно, уже жодної користі, а ні собі, ні родині, а ні Україні, уже не принесло!! Тому, на розмінування, цих ПАДЛЮК, наркозалежних від орків!! Бо дивні результати, вони ГАДИЛИ Україні, а їх, ще й утримувати будуть, постраждалі!
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04.09.2024 16:56 Відповісти
ширнути скіпідаром в сраку...
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05.09.2024 18:02 Відповісти
 
 