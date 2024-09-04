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Помогал россиянам атаковать Торецк: СБУ разоблачила бывшего милиционера на Донетчине. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Донецкой области задержан информатор ФСБ РФ, который передавал россиянам локации украинских войск, обороняющих Торецк.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Злоумышленником оказался бывший сотрудник местного подразделения расформированной милиции, который ждал оккупации общины.

"Чтобы помочь рашистам прорваться в город, фигурант обходил населенный пункт, где скрыто фиксировал расположение опорных пунктов и укрепрайонов ВСУ. Также он пытался установить координаты штабов и боевых позиций украинской артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов на Торецком направлении. Полученную информацию фигурант пересылал в Телеграмм-бот, который администрировали представители фсб", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Разоблачены две ботофермы, которые проводили информдиверсии против Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Также мужчина передавал сведения своему давнему знакомому - "сотруднику народной милиции ДНР", который работает на российскую спецслужбу.

Злоумышленника задержали во время контрдиверсионных мероприятий во фронтовом городе. У него изъят мобильный телефон, который фигурант использовал для коммуникации с оккупантами.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ).

Он находится под стражей. Расследование продолжается. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

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СБУ викрила ексміліціонера, який допомагав рашистам атакувати Торецьк
СБУ викрила ексміліціонера, який допомагав рашистам атакувати Торецьк
СБУ викрила ексміліціонера, який допомагав рашистам атакувати Торецьк
СБУ викрила ексміліціонера, який допомагав рашистам атакувати Торецьк
СБУ викрила ексміліціонера, який допомагав рашистам атакувати Торецьк
СБУ викрила ексміліціонера, який допомагав рашистам атакувати Торецьк

Автор: 

СБУ (19898) Донецкая область (9648) Торецк (451)


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Топ комментарии
+17
мусора треба відразу ліквідувати. Він давав присягу. Це ворог.
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04.09.2024 10:17
+14
Менты склонны к предательству. Система у них такая. Свой бизнес иметь и на пенсию пораньше.
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04.09.2024 10:19
+11
мусар астанєца мусарам навсєгда-патамуша он мусар...
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04.09.2024 10:15
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мусар астанєца мусарам навсєгда-патамуша он мусар...
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04.09.2024 10:15 Ответить
мусора треба відразу ліквідувати. Він давав присягу. Це ворог.
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04.09.2024 10:17 Ответить
Менты склонны к предательству. Система у них такая. Свой бизнес иметь и на пенсию пораньше.
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04.09.2024 10:19 Ответить
чому військових і мусорів котрі пішли на пенсії в 45-47 років не призивають в зсу вониж давали присягу?
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04.09.2024 10:34 Ответить
Мабуть, знають, що здадуть ворогу миттєво УСЕ
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04.09.2024 10:37 Ответить
Рядових в 40 років знімали з військового обліку, сержантів в 45 років до 2014 року (початок АТО), мабуть і офіцерів приблизно так (??). Закон про військовий обов*язок і військову службу ( від 25.03.1992 року) Ст.28
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Тому , кого зняли з обліку до 2014 року - вже ні є війсковозабов*язаним.
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04.09.2024 11:40 Ответить
ще один антимайданний мусорок, який теж "вбивав чеченців". Зеля, Татаров, чому він ще не в ОПі?
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04.09.2024 10:25 Ответить
......ОП, мусарок, нє шей мнє срок, машіна зінгэра іголачку сламала.......
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04.09.2024 10:31 Ответить
МІНТИ З ТІЄЇ ЗАКВАСКИ В БІЛЬШОСТІ ЗГОДНІ СЛУЖИТИ ПРИ ЛЮБІЙ ВЛАДІ..
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04.09.2024 11:12 Ответить
Таких вгодованих пенсіонерів-мусорських, які гадять там де і живуть, вдосталь після рихформ авакова з часів Майдану! Мусора тоді добряче нагадили Патріотам України і перелякані, чекали на КАРУ від Українців!!…
Але усе сталося не так, як гадалося! Але Махніцкий, Ярема, Луценко, сівши на посади, зайнялися, за звичкою ОБЛАШТУВАННЯМ особистих маєтків, збагаченням…. Тому і мусора тихенько сіли на старі СХЕМИ з наркотою, тргівлею жінками, бурштином, цигарками, рейдерством….
Сашко Білий спонукав Українців до дієвих заходів, щоб не повернувся ригоАНАЛЬНИЙ непотріб до влади, але аваків з мусорськими, його просто УБИЛИ! Тому вони і зараз гадять Україні, ці мусора-«пенсіонери», у 45 років з вгодованими рилами! Рашисти їх знають усіх!
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04.09.2024 11:24 Ответить
 
 