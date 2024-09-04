Помогал россиянам атаковать Торецк: СБУ разоблачила бывшего милиционера на Донетчине. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Донецкой области задержан информатор ФСБ РФ, который передавал россиянам локации украинских войск, обороняющих Торецк.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Злоумышленником оказался бывший сотрудник местного подразделения расформированной милиции, который ждал оккупации общины.

"Чтобы помочь рашистам прорваться в город, фигурант обходил населенный пункт, где скрыто фиксировал расположение опорных пунктов и укрепрайонов ВСУ. Также он пытался установить координаты штабов и боевых позиций украинской артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов на Торецком направлении. Полученную информацию фигурант пересылал в Телеграмм-бот, который администрировали представители фсб", - говорится в сообщении.

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Также мужчина передавал сведения своему давнему знакомому - "сотруднику народной милиции ДНР", который работает на российскую спецслужбу.

Злоумышленника задержали во время контрдиверсионных мероприятий во фронтовом городе. У него изъят мобильный телефон, который фигурант использовал для коммуникации с оккупантами.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ).

Он находится под стражей. Расследование продолжается. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

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