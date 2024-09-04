Допомагав росіянам атакувати Торецьк: СБУ викрила колишнього міліціонера на Донеччині. ФОТОрепортаж

На Донеччині затримано інформатора ФСБ РФ, який передавав росіянам локації українських військ, які обороняють Торецьк.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зловмисником виявився колишній співробітник місцевого підрозділу розформованої міліції, який чекав на окупацію громади.

"Щоб допомогти рашистам прорватися до міста, фігурант обходив населений пункт, де приховано фіксував розташування опорних пунктів та укріпрайонів ЗСУ. Також він намагався встановити координати штабів та бойових позицій української артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів на Торецькому напрямку. Отриману інформацію фігурант пересилав у Телеграм-бот, який адміністрували представники фсб", - йдеться в повідомленні.

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Також чоловік передавав відомості своєму давньому знайомому – "співробітнику народної міліції ДНР", який працює на російську спецслужбу.

Зловмисника затримали під час контрдиверсійних заходів у фронтовому місті. У нього вилучено мобільний телефон, який фігурант використовував для комунікації з окупантами.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ).

Він перебуває під вартою. Триває розслідування. Чоловікові загрожує до 12 років тюрми.

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