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Допомагав росіянам атакувати Торецьк: СБУ викрила колишнього міліціонера на Донеччині. ФОТОрепортаж

На Донеччині затримано інформатора ФСБ РФ, який передавав росіянам локації українських військ, які обороняють Торецьк.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зловмисником виявився колишній співробітник місцевого підрозділу розформованої міліції, який чекав на окупацію громади.

"Щоб допомогти рашистам прорватися до міста, фігурант обходив населений пункт, де приховано фіксував розташування опорних пунктів та укріпрайонів ЗСУ. Також він намагався встановити координати штабів та бойових позицій української артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів на Торецькому напрямку. Отриману інформацію фігурант пересилав у Телеграм-бот, який адміністрували представники фсб", - йдеться в повідомленні.

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Також чоловік передавав відомості своєму давньому знайомому – "співробітнику народної міліції ДНР", який працює на російську спецслужбу.

Зловмисника затримали під час контрдиверсійних заходів у фронтовому місті. У нього вилучено мобільний телефон, який фігурант використовував для комунікації з окупантами.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ).

Він перебуває під вартою. Триває розслідування. Чоловікові загрожує до 12 років тюрми.

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СБУ викрила ексміліціонера, який допомагав рашистам атакувати Торецьк
СБУ викрила ексміліціонера, який допомагав рашистам атакувати Торецьк
СБУ викрила ексміліціонера, який допомагав рашистам атакувати Торецьк
СБУ викрила ексміліціонера, який допомагав рашистам атакувати Торецьк
СБУ викрила ексміліціонера, який допомагав рашистам атакувати Торецьк
СБУ викрила ексміліціонера, який допомагав рашистам атакувати Торецьк

Автор: 

СБУ (12821) Донецька область (8467) Торецьк (460)


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Топ коментарі
+17
мусора треба відразу ліквідувати. Він давав присягу. Це ворог.
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04.09.2024 10:17
+14
Менты склонны к предательству. Система у них такая. Свой бизнес иметь и на пенсию пораньше.
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04.09.2024 10:19
+11
мусар астанєца мусарам навсєгда-патамуша он мусар...
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04.09.2024 10:15
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мусар астанєца мусарам навсєгда-патамуша он мусар...
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04.09.2024 10:15 Відповісти
мусора треба відразу ліквідувати. Він давав присягу. Це ворог.
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04.09.2024 10:17 Відповісти
Менты склонны к предательству. Система у них такая. Свой бизнес иметь и на пенсию пораньше.
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04.09.2024 10:19 Відповісти
чому військових і мусорів котрі пішли на пенсії в 45-47 років не призивають в зсу вониж давали присягу?
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04.09.2024 10:34 Відповісти
Мабуть, знають, що здадуть ворогу миттєво УСЕ
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04.09.2024 10:37 Відповісти
Рядових в 40 років знімали з військового обліку, сержантів в 45 років до 2014 року (початок АТО), мабуть і офіцерів приблизно так (??). Закон про військовий обов*язок і військову службу ( від 25.03.1992 року) Ст.28
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Тому , кого зняли з обліку до 2014 року - вже ні є війсковозабов*язаним.
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04.09.2024 11:40 Відповісти
ще один антимайданний мусорок, який теж "вбивав чеченців". Зеля, Татаров, чому він ще не в ОПі?
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04.09.2024 10:25 Відповісти
......ОП, мусарок, нє шей мнє срок, машіна зінгэра іголачку сламала.......
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04.09.2024 10:31 Відповісти
МІНТИ З ТІЄЇ ЗАКВАСКИ В БІЛЬШОСТІ ЗГОДНІ СЛУЖИТИ ПРИ ЛЮБІЙ ВЛАДІ..
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04.09.2024 11:12 Відповісти
Таких вгодованих пенсіонерів-мусорських, які гадять там де і живуть, вдосталь після рихформ авакова з часів Майдану! Мусора тоді добряче нагадили Патріотам України і перелякані, чекали на КАРУ від Українців!!…
Але усе сталося не так, як гадалося! Але Махніцкий, Ярема, Луценко, сівши на посади, зайнялися, за звичкою ОБЛАШТУВАННЯМ особистих маєтків, збагаченням…. Тому і мусора тихенько сіли на старі СХЕМИ з наркотою, тргівлею жінками, бурштином, цигарками, рейдерством….
Сашко Білий спонукав Українців до дієвих заходів, щоб не повернувся ригоАНАЛЬНИЙ непотріб до влади, але аваків з мусорськими, його просто УБИЛИ! Тому вони і зараз гадять Україні, ці мусора-«пенсіонери», у 45 років з вгодованими рилами! Рашисти їх знають усіх!
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04.09.2024 11:24 Відповісти
 
 