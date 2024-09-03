Сирський призначив додаткову перевірку начштабу СБС Гладкому. На час перевірки він буде усунений від виконання обов’язків за посадою, - Генштаб

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прийняв рішення про призначення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ начальника штабу командування Сил Безпілотних систем капітана першого рангу Романа Гладкого.

Про це пише пресслужба Генштабу, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, розвідки та оборони Головнокомандувачем Збройних Сил України прийнято рішення щодо проведення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ начальника штабу командування Сил Безпілотних систем капітана першого рангу Романа Гладкого", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на час перевірки він буде усунений від виконання службових обовʼязків за посадою.

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Що передувало?

Нагадаємо раніше заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ призначили Романа Гладкого, якого раніше підозрювали у держзраді, шпигунстві та корупції.

У Командуванні Сил безпілотних систем ЗСУ підтвердили, що Романа Гладкого призначено начальником штабу. У Командуванні також зазначили, що Гладкий у 2018-2019 роках пройшов усі необхідні перевірки СБУ, має допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності.

2 вересня безпековий Комітет Верховної Ради прийняв рішення звернутися до СБУ для повторної перевірки Гладкого.

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