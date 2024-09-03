Сирський призначив додаткову перевірку начштабу СБС Гладкому. На час перевірки він буде усунений від виконання обов’язків за посадою, - Генштаб
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прийняв рішення про призначення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ начальника штабу командування Сил Безпілотних систем капітана першого рангу Романа Гладкого.
Про це пише пресслужба Генштабу, передає Цензор.НЕТ.
"За результатами засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, розвідки та оборони Головнокомандувачем Збройних Сил України прийнято рішення щодо проведення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ начальника штабу командування Сил Безпілотних систем капітана першого рангу Романа Гладкого", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на час перевірки він буде усунений від виконання службових обовʼязків за посадою.
Що передувало?
Нагадаємо раніше заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ призначили Романа Гладкого, якого раніше підозрювали у держзраді, шпигунстві та корупції.
У Командуванні Сил безпілотних систем ЗСУ підтвердили, що Романа Гладкого призначено начальником штабу. У Командуванні також зазначили, що Гладкий у 2018-2019 роках пройшов усі необхідні перевірки СБУ, має допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності.
2 вересня безпековий Комітет Верховної Ради прийняв рішення звернутися до СБУ для повторної перевірки Гладкого.
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Кращих у єрмака немає! Оманським, аби кого попало, не видвинути….
До нашого берега, з часів зеленського+єрмака, прибиває, як не лайно то тріску!!
Абдристович, може підтвердити, з резніковим і банановим
Але при призначенні мабуть було все і одразу.
І якесь співпадіння - призначення гладкого Командування Сил безпілотних систем ЗСУ та удар по Полтаві - інститут зв'язку.
По-перше, очевидно, що Штаб (управлінську команду) формує, на жаль, не командувач Сухаревський.
По-друге, невже військову контррозвідку не зацікавила кандидатура капітана 1-го рангу гладкого хоча би тим, що:
1) його реальний досвід керування обмежується періодом командування СДК та ДК "К. Ольшанський";
досвід служби в складі Командування Об'єднаних Сил - це скоріше великий мінус, бо це досвід роботи з паперами, при повній безвідповідальності за результат;
3) людину, яку було звільнено з посади начальника штабу ВМС УКРАЇНИ (2018 р), хтось, всупереч позиції Командувача Сухаревського, наполегливо "**********" очолити найбільш інноваційний і засекречений Рід військ ЗСУ;
4) офіцер, який погодився очолити СЦКК - цю першу організовану спробу України "перестати стріляти" , - це чудова кандидатура для вербування ГРУ/ФСБ РФ;
5) офіцер, що має такий, формально, жахливий рівень невідповідності вимогам посади Нач. штабу СБС ЗСУ,
незгоду свого майбутнього начальника, робить "морду ящиком" і погоджується ввійти в склад Командування овим для ЗСУ Родом військ, в якому "ні бельмеса".
Невже полковник Сухаревський має таку "гнучку спину", що все-таки погодився на призначення полковника гладкого своєю "правою рукою"?