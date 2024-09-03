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Новини
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Сирський призначив додаткову перевірку начштабу СБС Гладкому. На час перевірки він буде усунений від виконання обов’язків за посадою, - Генштаб

гладкий,безугла

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прийняв рішення про призначення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ начальника штабу командування Сил Безпілотних систем капітана першого рангу Романа Гладкого.

Про це пише пресслужба Генштабу, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, розвідки та оборони Головнокомандувачем Збройних Сил України прийнято рішення щодо проведення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ начальника штабу командування Сил Безпілотних систем капітана першого рангу Романа Гладкого", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на час перевірки він буде усунений від виконання службових обовʼязків за посадою.

Дивіться: ФСБ намагалася завербувати начальника штабу ВМС України Гладкого, - контррозвідка. ВIДЕО

Що передувало?

Нагадаємо раніше заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ призначили Романа Гладкого, якого раніше підозрювали у держзраді, шпигунстві та корупції.

У Командуванні Сил безпілотних систем ЗСУ підтвердили, що Романа Гладкого призначено начальником штабу. У Командуванні також зазначили, що Гладкий у 2018-2019 роках пройшов усі необхідні перевірки СБУ, має допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності.

2 вересня безпековий Комітет Верховної Ради прийняв рішення звернутися до СБУ для повторної перевірки Гладкого.

Читайте: Військова служба правопорядку залучена до оперативного розслідування російського удару по Полтаві, - Сирський

Автор: 

перевірка (1231) СБУ (12801) Гладкий Роман (9) Сирський Олександр (603)


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Топ коментарі
+23
на высокие должности в армии назначают людей с ГНИЛОЙ репутацией. Что нет людей с нормальным послужным списком, без поездок в крым, и без дочек с руузззким паспортами????
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03.09.2024 23:11
+19
повторюю-цю посаду має зайняти фахівець а не оце з совковим менталітетом на мишленням...
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03.09.2024 23:07
+12
із з.п 1400 гривень на місяць. цікаво, а сбу не хоче перевірити сирського?
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03.09.2024 23:06
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із з.п 1400 гривень на місяць. цікаво, а сбу не хоче перевірити сирського?
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03.09.2024 23:06 Відповісти
перевірка Гладкого нідочого не приведе. 95% ОП мають громодянство москальське, або родичів у Мордорі, або так чи іначе пов'язані з рифи. Той же самий Сирський, Подоляк, Буданов, Аражаміся...
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04.09.2024 06:27 Відповісти
От власне! Гладкіі інші подотяки потрапляють на посади саме тому, що їхній прокацапський бекграунд імпонує зеленій владі.
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04.09.2024 07:48 Відповісти
Братішка подоляцький подох, одним ворогом стало менше.
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04.09.2024 08:42 Відповісти
повторюю-цю посаду має зайняти фахівець а не оце з совковим менталітетом на мишленням...
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03.09.2024 23:07 Відповісти
Так його й поизначають щоб він руйнував, це не Сух... го призначення, висновок, хто його ставив працює на руйнування ЗСУ.
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04.09.2024 10:43 Відповісти
Тре його одразу затримати, а потім розбиратися
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03.09.2024 23:08 Відповісти
Мабуть на підвищення піде гладкий, з таким «досвідом» СРАТЬєха???
Кращих у єрмака немає! Оманським, аби кого попало, не видвинути….
До нашого берега, з часів зеленського+єрмака, прибиває, як не лайно то тріску!!
Абдристович, може підтвердити, з резніковим і банановим
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03.09.2024 23:09 Відповісти
А що тепер кап 1-го рангу робити із адміральським кітелем? Замовив уже ....
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03.09.2024 23:11 Відповісти
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03.09.2024 23:11 Відповісти
У самого Сирського теж варто пошукати будьонівку.
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04.09.2024 07:50 Відповісти
на высокие должности в армии назначают людей с ГНИЛОЙ репутацией. Что нет людей с нормальным послужным списком, без поездок в крым, и без дочек с руузззким паспортами????
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03.09.2024 23:11 Відповісти
Туди таких не пускають.
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03.09.2024 23:16 Відповісти
А ви ще мабуть пам'ятаєте "бережи честь з молоду"
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03.09.2024 23:17 Відповісти
2018 був звільнений за підозрою, а коли ж його СБУ перевіряли?! 2019!? Так тоді і 95 був руською трупою
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03.09.2024 23:11 Відповісти
Гладкий ще не в Криму?
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03.09.2024 23:16 Відповісти
уже десь в "зеленій зоні" кордону!
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03.09.2024 23:18 Відповісти
Думаете, поехал исполнять фантазию Буданова - пить кофе?)
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03.09.2024 23:19 Відповісти
Вже розчохлили анальний щуп?
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03.09.2024 23:19 Відповісти
Посмотрите на фото, симпатяга, почти дед Панас.
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03.09.2024 23:20 Відповісти
Поспіх потрібен тільки при ловлі бліх та при проносі.
Але при призначенні мабуть було все і одразу.
І якесь співпадіння - призначення гладкого Командування Сил безпілотних систем ЗСУ та удар по Полтаві - інститут зв'язку.
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03.09.2024 23:24 Відповісти
Все почалося з відставки Залужного.
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03.09.2024 23:33 Відповісти
З Оману.
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04.09.2024 08:55 Відповісти
Призначення того хмиря то диверсія та саботаж. Хто його рекомендував та призначав - зрадники і вороги України.
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03.09.2024 23:35 Відповісти
Потрібно запитати тих, хто рекомендував та призначав Гладкого, на основі яких заслуг вони обирали свого кандидата. Суворо запитати, "з вогником"
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04.09.2024 08:47 Відповісти
Сирського?
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04.09.2024 12:29 Відповісти
Мабуть так, якщо це була саме його ініціатива.
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04.09.2024 12:32 Відповісти
два чоботи пара .але не українські.скоріш за все рашистські кірзаки...
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03.09.2024 23:36 Відповісти
Підвісити за ногу у прямому етері, поки сам все не розкаже. Єрмак наступний, разом з Татаровим.
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03.09.2024 23:36 Відповісти
також на мерсі-кубіку їздить, як у наших кращих традиціях? паркетний хенералітет таких любить
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03.09.2024 23:46 Відповісти
Що значить «додаткову» перевірку ? Це як додатковий мішок картоплі у порожній погреб.
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03.09.2024 23:51 Відповісти
Отак подивишся на ті призначення і складається враження, що призначають нам в "кремлі"...
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03.09.2024 23:52 Відповісти
Кроты которые зеленое шапито ко власти привели никуда не делись. Путька не лез пока был порох. Потом разработали схемку привести ко власти бездаря некомпетентного и под шумок захватить власть в Украине. Помешала Америка и украинский народ. А крыски как были так и остались которые зеленого за ниточки дергают
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04.09.2024 02:08 Відповісти
Перевіряти насамперед потрібно СБУ. Там явно засіли якісь кацапи Баканова...
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04.09.2024 02:01 Відповісти
Хто б ще Сирського перевірив, він сам з росії
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04.09.2024 02:18 Відповісти
Чому вперлись в нього, там що, іншої людини нема...
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04.09.2024 04:14 Відповісти
Якщо зрадники перевіряють зрадників, то який може бути результат
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04.09.2024 06:00 Відповісти
Тобто він вже виконував "обов'язки" то мав доступ до таемниці. Цікаво, завдяки кому?
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04.09.2024 07:23 Відповісти
Эх не проканало, на самую ответственную должность крота не получилось засунуть.. Эх... Ну ничего, поставят другого😂
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04.09.2024 07:35 Відповісти
Кажуть, що Чорноморський флот РФ закінчується, а на посаду призначають моряка! Чи може, Україна планує всерйоз зайнятися Балтійським флотом? А може, навіть Тихоокеанським?
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04.09.2024 07:50 Відповісти
Нема куди пристроїти ще одного кума? Капітана схожого на мішу поплавка посадити на бпла. Оце так задумка. А де ж його вос. Капітан лодки з восом оператора? Чи вже сирок поставив там дружбанчику карлючку про дрони? Отак і працюють ставки. Піхотинця ставлять командувати артилерією, танкіста зв'язківцями і т.д. Совок процвітає. Ще якоби стотисячна тіпа перевірка. Та по морді видно що знову гівнюка саджають на грошові потоки. Ха ха ха.
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04.09.2024 08:15 Відповісти
Яка вже перевірка?! Воно себе дискредитувало, то чому йому вперто намагаються дати посаду, що більше кандидатів немає?
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04.09.2024 08:42 Відповісти
Та перестаньте, людина не погано так відлистала. А ви тут з перевірками причепились.
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04.09.2024 09:17 Відповісти
Гнати а шию цього запроданці!
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04.09.2024 10:30 Відповісти
Дайте вгадаю він купив цю посаду.
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04.09.2024 10:42 Відповісти
Профанація, в яку ніхто вже не повірить. А коли він його призначав, думав що треба перевірити? Чомусь ні, а сказав, що перевірили. Отже збрехав, йому не потрібні ніякі перевірки, бо, якщо почати всіх перевіряти, то виявиться, що ніхто, включаючи Зеленського, не має бути допущений до державної таємниці. А як же тоді бути? То нах... ті перевірки, усі свої, все клас. А потім чомусь про підготовку операції навіть Буданову не повідомляють. А що таке? Заслужний теж, кажуть, не розкривав свої плани, але, як сказав сам Зеленський, план контрнаступу був відомий ворогу ще задовго. Але історія вчить, що нічому не вчить, особливо зелених "проФФесіоналів", не для того вони прийшли у владу, щоб будувати й посилювати державу.
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04.09.2024 12:27 Відповісти
Маємо дуже дивну ситуацію з тим, яким чином і хто формує Командування Сил Безпілотних систем.
По-перше, очевидно, що Штаб (управлінську команду) формує, на жаль, не командувач Сухаревський.
По-друге, невже військову контррозвідку не зацікавила кандидатура капітана 1-го рангу гладкого хоча би тим, що:
1) його реальний досвід керування обмежується періодом командування СДК та ДК "К. Ольшанський";
досвід служби в складі Командування Об'єднаних Сил - це скоріше великий мінус, бо це досвід роботи з паперами, при повній безвідповідальності за результат;
3) людину, яку було звільнено з посади начальника штабу ВМС УКРАЇНИ (2018 р), хтось, всупереч позиції Командувача Сухаревського, наполегливо "**********" очолити найбільш інноваційний і засекречений Рід військ ЗСУ;
4) офіцер, який погодився очолити СЦКК - цю першу організовану спробу України "перестати стріляти" , - це чудова кандидатура для вербування ГРУ/ФСБ РФ;
5) офіцер, що має такий, формально, жахливий рівень невідповідності вимогам посади Нач. штабу СБС ЗСУ,
незгоду свого майбутнього начальника, робить "морду ящиком" і погоджується ввійти в склад Командування овим для ЗСУ Родом військ, в якому "ні бельмеса".
Невже полковник Сухаревський має таку "гнучку спину", що все-таки погодився на призначення полковника гладкого своєю "правою рукою"?
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06.09.2024 16:21 Відповісти
 
 