Військова служба правопорядку залучена до оперативного розслідування російського удару по Полтаві, - Сирський

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України максимально залучена до оперативного розслідування російського ракетного удару по Полтаві.

Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку російські терористи завдали удару по навчальному закладу в місті Полтава. Також влучання було і по території сусіднього лікувального закладу. За наявною інформацією, росіяни використали дві ракети "Іскандер". На жаль, багато загиблих та поранених. Десятки людей опинилися під завалами", - написав Сирський.

Військова служба правопорядку залучена до оперативного розслідування події.

"Країна-агресор повинна відповісти за кожну вбиту людину, за кожне понівечене життя. Воєнні злочини не мають термінів давності. Злочинці будуть покарані", - наголосив головком ЗСУ.

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Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що станом на 18:00 відомо про 51 загиблу людину та понад 200 поранених.