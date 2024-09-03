Військова служба правопорядку залучена до оперативного розслідування російського удару по Полтаві, - Сирський
Військова служба правопорядку у Збройних Силах України максимально залучена до оперативного розслідування російського ракетного удару по Полтаві.
Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зранку російські терористи завдали удару по навчальному закладу в місті Полтава. Також влучання було і по території сусіднього лікувального закладу. За наявною інформацією, росіяни використали дві ракети "Іскандер". На жаль, багато загиблих та поранених. Десятки людей опинилися під завалами", - написав Сирський.
Військова служба правопорядку залучена до оперативного розслідування події.
"Країна-агресор повинна відповісти за кожну вбиту людину, за кожне понівечене життя. Воєнні злочини не мають термінів давності. Злочинці будуть покарані", - наголосив головком ЗСУ.
Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.
В Офісі Генерального прокурора повідомили, що станом на 18:00 відомо про 51 загиблу людину та понад 200 поранених.
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Тобто - паралізували роботу по виявленню правопорушень в МО ! І все! Корупція і крадійство "поперли" "валом"!
було, шикування, чи не було, при загрозі нападу, всі покидають аудиторії та ховаються в сховищах.
а, тим більше в таких містах, як полтава, які не мають якісного ппо.
- Часовой!!!
Входить знадвору вартовий Ленін йому й каже:
- Пасматри пажалуйста - что тут за скрипы и кряхтение? Неужели Сталин вылез из магилы и пытается в Мавзолее апять вазлечь?
Вартовий влючив світло:
- Да нет! Это Путин тут сбоку себе раскладушку примащивает!
🛑А тепер пояснимо в чому різниця між тим, як ходять в укриття курсанти і всі інші. Курсанти - примусово і під контролем офіцерів, а всі інші - здогадайтеся. Срали ті контрактники і мобілізовані на укриття. От і все. Немає зради, не було там шикування. Вони просто були в приміщенні коледжу і не встигли вийти.
P.s. Ранее в СМИ писалось что в основном погибшие - мобилизованные и контрактники, а курсанты успели спустится в укрытие.
Чи це по Оманському плану?
Сирьський сам хоч зрозумів, що ляпнув?