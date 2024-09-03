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Військова служба правопорядку залучена до оперативного розслідування російського удару по Полтаві, - Сирський

сирський

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України максимально залучена до оперативного розслідування російського ракетного удару по Полтаві.

Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку російські терористи завдали удару по навчальному закладу в місті Полтава. Також влучання було і по території сусіднього лікувального закладу. За наявною інформацією, росіяни використали дві ракети "Іскандер". На жаль, багато загиблих та поранених. Десятки людей опинилися під завалами", - написав Сирський.

Військова служба правопорядку залучена до оперативного розслідування події.

"Країна-агресор повинна відповісти за кожну вбиту людину, за кожне понівечене життя. Воєнні злочини не мають термінів давності. Злочинці будуть покарані", - наголосив головком ЗСУ.

Також читайте: Міноборони про удар по Полтаві: Будь-які спекуляції на цій трагедії є неприпустимими

Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що станом на 18:00 відомо про 51 загиблу людину та понад 200 поранених.

Автор: 

Полтава (555) Сирський Олександр (603) Військова служба правопорядку ВСП (50)


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Топ коментарі
+7
Тобі не гидко нести цю гуйню?
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03.09.2024 20:00
+5
З якого дива ВСП наділені функцією розслідування??????
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03.09.2024 20:03
+4
Де військова поліція, військова прокуратура і військовий суд, а пане президенте, де?
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03.09.2024 20:06
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Тобі не гидко нести цю гуйню?
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03.09.2024 20:00 Відповісти
По Ф-16 "розслідування" вже закінчено? Чи вже "не на часі"?
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03.09.2024 20:28 Відповісти
З якого дива ВСП наділені функцією розслідування??????
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03.09.2024 20:03 Відповісти
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03.09.2024 20:39 Відповісти
Мда. Інформаційний шептун. Ви стикалися з тою ВСП? Це типу заслуга чи ознака висококваліфікованного контролю? Якими такими фунціями і повноваженнями ВСП володіє для якісного вкладу у розслідування? А так то, окрім переліченого, то для совка це мабуть престиж і крутотінь.
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03.09.2024 20:05 Відповісти
Де військова поліція, військова прокуратура і військовий суд, а пане президенте, де?
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03.09.2024 20:06 Відповісти
🔥🔥🔥
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03.09.2024 22:12 Відповісти
Знову ходоки в Київ потягнуться з баблом в спортивних сумках, за поляни і сауни вже мовчу.
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03.09.2024 20:09 Відповісти
Сміяться у якому місці? ВСП створили як "протилежність" військовій прокуратурі Паралельно паралізували у військової прокуратури "загальний нагляд і слідство Все це передали ВСП - яка підлягала МО
Тобто - паралізували роботу по виявленню правопорушень в МО ! І все! Корупція і крадійство "поперли" "валом"!
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03.09.2024 20:15 Відповісти
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03.09.2024 20:15 Відповісти
Довгий язик - знахідка для ворога .
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03.09.2024 20:22 Відповісти
як би там не було, командир цього інституту, повинен бути звільнений, та відкрито кримінальне провадження, з ймовірною посадкою.
було, шикування, чи не було, при загрозі нападу, всі покидають аудиторії та ховаються в сховищах.
а, тим більше в таких містах, як полтава, які не мають якісного ппо.
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03.09.2024 20:15 Відповісти
Пора вдарити ПО МАВЗОЛЕЮ , щоб хутина нема де було лежати
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03.09.2024 20:19 Відповісти
Над Москвою глупа ніч Лежить Ленін у Мавзолеї Прислухається - а в темноті якийсь скрип і кректіння Він кричить:
- Часовой!!!
Входить знадвору вартовий Ленін йому й каже:
- Пасматри пажалуйста - что тут за скрипы и кряхтение? Неужели Сталин вылез из магилы и пытается в Мавзолее апять вазлечь?
Вартовий влючив світло:
- Да нет! Это Путин тут сбоку себе раскладушку примащивает!
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04.09.2024 10:15 Відповісти
ОООН ВЖЕ ЗІБРАЛИ ?
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03.09.2024 20:20 Відповісти
Forwarded from https://t.me/slonfmua/23211 ✙SLON FM✙

🛑А тепер пояснимо в чому різниця між тим, як ходять в укриття курсанти і всі інші. Курсанти - примусово і під контролем офіцерів, а всі інші - здогадайтеся. Срали ті контрактники і мобілізовані на укриття. От і все. Немає зради, не було там шикування. Вони просто були в приміщенні коледжу і не встигли вийти.

P.s. Ранее в СМИ писалось что в основном погибшие - мобилизованные и контрактники, а курсанты успели спустится в укрытие.
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03.09.2024 20:22 Відповісти
Що цей військовий учбовий заклад робив в Полтаві? Тільки про традиції не розповідайте. Іде війна всі учбові військові заклади ще два роки тому необхідно було евакуювати на захід, др ЛІСу. Розумію, начальники - генерали і полковники не бажають жити не в своїх будиночках, і лісі лексусу дуже погано їздять...
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03.09.2024 20:22 Відповісти
***, в що, в польові табори вивезти військове вчилище клепки ні у кого не вистачило? У ХУПсі вистачило. Я просто в акуї. Бе як Берлінська у Чернігові людей вбила, тільки тут гірше.
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03.09.2024 20:35 Відповісти
Забагато має Україна любителів руського духу, це зло потрібно викорчувати,а не жити думками якби і якщо. А СБУ повинні працювати, а не відео записувати
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03.09.2024 20:40 Відповісти
Поясни - який стосунок має Берлінська доо біди в Чернігові Мене це сильно чіпає - я в чернігові Знаю про цю біду А цю "*****" вже не раз критикував за її "довгий язик" (вона з "корисних ідіоток"!!!)
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04.09.2024 10:20 Відповісти
Ти дитина чи бот з ОП? Вже давно все є в інтернеті. Шукай об'яви Берлинской про запрошкння усіх бажаючих на зустріч розробників БПЛА у Чернігові, кажись якийсь клуб чи палац. Ось Іскандер і завітав на запрошення.
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04.09.2024 20:13 Відповісти
Хто я - не твоя справа! А про ту зустріч у Чернігові знали багато хто - ніхто приховувать не збирався!
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04.09.2024 20:36 Відповісти
Ті, хто не збрався нічого приховувати і вбили людей у Чернігові, а не москалі.
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04.09.2024 20:42 Відповісти
Там и расследовать нечего,это надо было быть каким дебилом что бы построить солдат в паре километров по прямой от взлетной полосы над которой в последнее время часто висят беспилотники,тем более что туда уже прилетало недавно.
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03.09.2024 20:44 Відповісти
Це той який просрав безліч українсих територій? Чому він ще й досі командувач ЗСУ?
Чи це по Оманському плану?
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03.09.2024 20:53 Відповісти
"зелена тошнота" - будуть покарані, означає "ніколи ,або не ті"
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03.09.2024 20:55 Відповісти
У ВСП повноважень та компетенції лише сзч-шників ловити. Слідаків в них взагалі нема ані по штату, ані по законодавству.
Сирьський сам хоч зрозумів, що ляпнув?
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03.09.2024 21:21 Відповісти
Ну,так.Винна рашка.Злочин розкрито.
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03.09.2024 22:28 Відповісти
 
 