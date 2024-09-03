Военная служба правопорядка привлечена к оперативному расследованию российского удара по Полтаве, - Сырский

Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины максимально привлечена к оперативному расследованию российского ракетного удара по Полтаве.

Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром российские террористы нанесли удар по учебному заведению в городе Полтава. Также попадание было и по территории соседнего лечебного учреждения. По имеющейся информации, россияне использовали две ракеты "Искандер". К сожалению, много погибших и раненых. Десятки людей оказались под завалами", - написал Сырский.

Военная служба правопорядка привлечена к оперативному расследованию происшествия.

"Страна-агрессор должна ответить за каждого убитого человека, за каждую изуродованную жизнь. Военные преступления не имеют сроков давности. Преступники будут наказаны", - подчеркнул главком ВСУ.

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Напомним, 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг ударил в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что по состоянию на 18:00 известно о 51 погибшем человеке и более 200 раненых.