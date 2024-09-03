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Военная служба правопорядка привлечена к оперативному расследованию российского удара по Полтаве, - Сырский

сирський

Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины максимально привлечена к оперативному расследованию российского ракетного удара по Полтаве.

Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром российские террористы нанесли удар по учебному заведению в городе Полтава. Также попадание было и по территории соседнего лечебного учреждения. По имеющейся информации, россияне использовали две ракеты "Искандер". К сожалению, много погибших и раненых. Десятки людей оказались под завалами", - написал Сырский.

Военная служба правопорядка привлечена к оперативному расследованию происшествия.

"Страна-агрессор должна ответить за каждого убитого человека, за каждую изуродованную жизнь. Военные преступления не имеют сроков давности. Преступники будут наказаны", - подчеркнул главком ВСУ.

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Напомним, 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг ударил в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что по состоянию на 18:00 известно о 51 погибшем человеке и более 200 раненых.

Автор: 

Тахтаулове (764) Александр Сырский (583) Военная служба правопорядка (44)


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Топ комментарии
+7
Тобі не гидко нести цю гуйню?
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03.09.2024 20:00
+5
З якого дива ВСП наділені функцією розслідування??????
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03.09.2024 20:03
+4
Де військова поліція, військова прокуратура і військовий суд, а пане президенте, де?
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03.09.2024 20:06
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Тобі не гидко нести цю гуйню?
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03.09.2024 20:00 Ответить
По Ф-16 "розслідування" вже закінчено? Чи вже "не на часі"?
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03.09.2024 20:28 Ответить
З якого дива ВСП наділені функцією розслідування??????
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03.09.2024 20:03 Ответить
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03.09.2024 20:39 Ответить
Мда. Інформаційний шептун. Ви стикалися з тою ВСП? Це типу заслуга чи ознака висококваліфікованного контролю? Якими такими фунціями і повноваженнями ВСП володіє для якісного вкладу у розслідування? А так то, окрім переліченого, то для совка це мабуть престиж і крутотінь.
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03.09.2024 20:05 Ответить
Де військова поліція, військова прокуратура і військовий суд, а пане президенте, де?
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03.09.2024 20:06 Ответить
🔥🔥🔥
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03.09.2024 22:12 Ответить
Знову ходоки в Київ потягнуться з баблом в спортивних сумках, за поляни і сауни вже мовчу.
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03.09.2024 20:09 Ответить
Сміяться у якому місці? ВСП створили як "протилежність" військовій прокуратурі Паралельно паралізували у військової прокуратури "загальний нагляд і слідство Все це передали ВСП - яка підлягала МО
Тобто - паралізували роботу по виявленню правопорушень в МО ! І все! Корупція і крадійство "поперли" "валом"!
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03.09.2024 20:15 Ответить
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03.09.2024 20:15 Ответить
Довгий язик - знахідка для ворога .
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03.09.2024 20:22 Ответить
як би там не було, командир цього інституту, повинен бути звільнений, та відкрито кримінальне провадження, з ймовірною посадкою.
було, шикування, чи не було, при загрозі нападу, всі покидають аудиторії та ховаються в сховищах.
а, тим більше в таких містах, як полтава, які не мають якісного ппо.
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03.09.2024 20:15 Ответить
Пора вдарити ПО МАВЗОЛЕЮ , щоб хутина нема де було лежати
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03.09.2024 20:19 Ответить
Над Москвою глупа ніч Лежить Ленін у Мавзолеї Прислухається - а в темноті якийсь скрип і кректіння Він кричить:
- Часовой!!!
Входить знадвору вартовий Ленін йому й каже:
- Пасматри пажалуйста - что тут за скрипы и кряхтение? Неужели Сталин вылез из магилы и пытается в Мавзолее апять вазлечь?
Вартовий влючив світло:
- Да нет! Это Путин тут сбоку себе раскладушку примащивает!
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04.09.2024 10:15 Ответить
ОООН ВЖЕ ЗІБРАЛИ ?
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03.09.2024 20:20 Ответить
Forwarded from https://t.me/slonfmua/23211 ✙SLON FM✙

🛑А тепер пояснимо в чому різниця між тим, як ходять в укриття курсанти і всі інші. Курсанти - примусово і під контролем офіцерів, а всі інші - здогадайтеся. Срали ті контрактники і мобілізовані на укриття. От і все. Немає зради, не було там шикування. Вони просто були в приміщенні коледжу і не встигли вийти.

P.s. Ранее в СМИ писалось что в основном погибшие - мобилизованные и контрактники, а курсанты успели спустится в укрытие.
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03.09.2024 20:22 Ответить
Що цей військовий учбовий заклад робив в Полтаві? Тільки про традиції не розповідайте. Іде війна всі учбові військові заклади ще два роки тому необхідно було евакуювати на захід, др ЛІСу. Розумію, начальники - генерали і полковники не бажають жити не в своїх будиночках, і лісі лексусу дуже погано їздять...
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03.09.2024 20:22 Ответить
***, в що, в польові табори вивезти військове вчилище клепки ні у кого не вистачило? У ХУПсі вистачило. Я просто в акуї. Бе як Берлінська у Чернігові людей вбила, тільки тут гірше.
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03.09.2024 20:35 Ответить
Забагато має Україна любителів руського духу, це зло потрібно викорчувати,а не жити думками якби і якщо. А СБУ повинні працювати, а не відео записувати
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03.09.2024 20:40 Ответить
Поясни - який стосунок має Берлінська доо біди в Чернігові Мене це сильно чіпає - я в чернігові Знаю про цю біду А цю "*****" вже не раз критикував за її "довгий язик" (вона з "корисних ідіоток"!!!)
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04.09.2024 10:20 Ответить
Ти дитина чи бот з ОП? Вже давно все є в інтернеті. Шукай об'яви Берлинской про запрошкння усіх бажаючих на зустріч розробників БПЛА у Чернігові, кажись якийсь клуб чи палац. Ось Іскандер і завітав на запрошення.
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04.09.2024 20:13 Ответить
Хто я - не твоя справа! А про ту зустріч у Чернігові знали багато хто - ніхто приховувать не збирався!
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04.09.2024 20:36 Ответить
Ті, хто не збрався нічого приховувати і вбили людей у Чернігові, а не москалі.
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04.09.2024 20:42 Ответить
Там и расследовать нечего,это надо было быть каким дебилом что бы построить солдат в паре километров по прямой от взлетной полосы над которой в последнее время часто висят беспилотники,тем более что туда уже прилетало недавно.
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03.09.2024 20:44 Ответить
Це той який просрав безліч українсих територій? Чому він ще й досі командувач ЗСУ?
Чи це по Оманському плану?
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03.09.2024 20:53 Ответить
"зелена тошнота" - будуть покарані, означає "ніколи ,або не ті"
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03.09.2024 20:55 Ответить
У ВСП повноважень та компетенції лише сзч-шників ловити. Слідаків в них взагалі нема ані по штату, ані по законодавству.
Сирьський сам хоч зрозумів, що ляпнув?
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03.09.2024 21:21 Ответить
Ну,так.Винна рашка.Злочин розкрито.
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03.09.2024 22:28 Ответить
 
 