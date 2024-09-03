Военная служба правопорядка привлечена к оперативному расследованию российского удара по Полтаве, - Сырский
Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины максимально привлечена к оперативному расследованию российского ракетного удара по Полтаве.
Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром российские террористы нанесли удар по учебному заведению в городе Полтава. Также попадание было и по территории соседнего лечебного учреждения. По имеющейся информации, россияне использовали две ракеты "Искандер". К сожалению, много погибших и раненых. Десятки людей оказались под завалами", - написал Сырский.
Военная служба правопорядка привлечена к оперативному расследованию происшествия.
"Страна-агрессор должна ответить за каждого убитого человека, за каждую изуродованную жизнь. Военные преступления не имеют сроков давности. Преступники будут наказаны", - подчеркнул главком ВСУ.
Напомним, 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг ударил в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.
В Офисе Генерального прокурора сообщили, что по состоянию на 18:00 известно о 51 погибшем человеке и более 200 раненых.
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Тобто - паралізували роботу по виявленню правопорушень в МО ! І все! Корупція і крадійство "поперли" "валом"!
було, шикування, чи не було, при загрозі нападу, всі покидають аудиторії та ховаються в сховищах.
а, тим більше в таких містах, як полтава, які не мають якісного ппо.
- Часовой!!!
Входить знадвору вартовий Ленін йому й каже:
- Пасматри пажалуйста - что тут за скрипы и кряхтение? Неужели Сталин вылез из магилы и пытается в Мавзолее апять вазлечь?
Вартовий влючив світло:
- Да нет! Это Путин тут сбоку себе раскладушку примащивает!
🛑А тепер пояснимо в чому різниця між тим, як ходять в укриття курсанти і всі інші. Курсанти - примусово і під контролем офіцерів, а всі інші - здогадайтеся. Срали ті контрактники і мобілізовані на укриття. От і все. Немає зради, не було там шикування. Вони просто були в приміщенні коледжу і не встигли вийти.
P.s. Ранее в СМИ писалось что в основном погибшие - мобилизованные и контрактники, а курсанты успели спустится в укрытие.
Чи це по Оманському плану?
Сирьський сам хоч зрозумів, що ляпнув?