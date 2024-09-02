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Новини
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Комітет ВР направить запит в СБУ щодо повторної перевірки начштабу Сил безпілотних систем Гладкого, - ЗМІ

Роман Гладкий

Безпековий комітет Верховної Ради прийняв рішення звернутися до Служби безпеки України для повторної перевірки начальника штабу Сил безпілотних систем ЗСУ Романа Гладкого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Суспільному розповіла народна депутатка від фракції "Голос" Соломія Бобровська.

Так депутатка розповіла, що попри схвальні відгуки від головкома ЗСУ Олександра Сирського про професійність Гладкого, під час засідання Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної ради України постала низка питань до нового начальника штабу, зокрема:

  • чи є паспорт РФ в його дружини;
  • чи правда те, що його донька виступала під прапором ФСБ РФ на спортивних змаганнях;
  • у самої Бобровської було питання, чи має Гладкий довідку з перевіркою СБУ, чи була вона надана для тих, хто підписував його нове призначення, зокрема Рустему Умерову;
  • чи було скасовано рішення Верховного суду про закриття доступу до державної таємниці для Гладкого.

Читайте: Гладкий - офіцер з багаторічним досвідом служби у ЗСУ, пройшов усі необхідні перевірки СБУ, - Командування Сил безпілотних систем

"Ви знаєте, жодної відповіді на жодне питання ми не отримали. Понад те, Міністерство оборони не має довідки від СБУ, яка б говорила про те, як він (Гладков - Ред.) пройшов цю перевірку. Про паспорти. Жодних коментарів про дружину і про доньку", - сказала Бобровська.

Та додала, що зрештою комітет ухвалив рішення про те, що направить лист до СБУ із проханням перевірки. Головнокомандувач Сирський підтримав це рішення.

"Суспільство має знати, чому його дружина була в Криму, чому він їздив під час АТО до Севастополя, коли він сім'ю забрав? Тобто якісь певні речі, що стосуються не особистого життя, а стосуються державної безпеки. Оскільки відповідей немає, будемо питати, надалі копати, доки не дізнаємося, чи все гаразд, чи в СБУ є питання до Гладкого", - резюмувала народна обраниця.

Нагадаємо раніше заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ призначили Романа Гладкого, якого раніше підозрювали у держзраді, шпигунстві та корупції.

Дивіться: ФСБ намагалася завербувати начальника штабу ВМС України Гладкого, - контррозвідка. ВIДЕО

Автор: 

ВР (14967) перевірка (1231) Гладкий Роман (9) Сили безпілотних систем (93)


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Топ коментарі
+16
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02.09.2024 21:42
+15
Ще одного високопосадового Крота отримують Сили оборони України. Як колись на голову Комітету з розвідки при Президентові України Зеленський призначив рашистськоно агента Демченка, підривна діяльність якого призвела до "зеленських шашликів у травні" замість підготовки до відбиття широкомасштабного нападу армії рашистської пітьми на Україну. .
А цього нового перевертня призначають вже на третьому році війни та ще в самий критичний момент ворожого наступу.
Ігри двоголового ЄрЗе із спецслужбами ворога - у самому розгарі.
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02.09.2024 22:02
+9
Немає відповідальності перевіряючих. От ми перевіріли умовного Дмитрука, протягнули його в Раду, а він виявівся дещо мутним чуваком. Ой-ой-йой, хто ж знав. І так кожного разу. Саме так і має бути в країні, де відроджено монархію та кастову структуру суспільства зразка "до 1917 року": є дворяне, що типо працюють перевіряючими, роками отак перевіряють. В той час як касира в супермаркеті заільняють за недостачу 50 гривен. Бо то холоп.
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02.09.2024 21:53
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У Сирського теж будуть? чим вони відрізняються ?
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02.09.2024 21:42 Відповісти
... от жили б батьки кацапського генерала Герасимова під Полтавою!!! )))
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03.09.2024 01:13 Відповісти
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02.09.2024 21:42 Відповісти
Бобровська гризе як бобр...
Цілі колоди...
Зуби непогані...
Не одного порвали...

Чому три роки лайно жували...?
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02.09.2024 21:46 Відповісти
Утром в газете - вечером в куплете
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02.09.2024 22:49 Відповісти
В 2019 году Гладкий стал главой Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения, а в декабре 2020 года был назначен заместителем начальника штаба Командования ООС. Об опыте работы Романа Гладкого с беспилотными системами пока ничего не известно.
https://antikor.com.ua/ru/articles/721453-deepstate_otstranennyj_ranee_za_svjazj_s_rossiej_roman_gladkij_byl_naznachen_nachaljnikom_shtaba_sbs
Выше подчёркнуты его главные заслуги перед парашей и её агентами на Банковой.
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02.09.2024 21:47 Відповісти
Немає відповідальності перевіряючих. От ми перевіріли умовного Дмитрука, протягнули його в Раду, а він виявівся дещо мутним чуваком. Ой-ой-йой, хто ж знав. І так кожного разу. Саме так і має бути в країні, де відроджено монархію та кастову структуру суспільства зразка "до 1917 року": є дворяне, що типо працюють перевіряючими, роками отак перевіряють. В той час як касира в супермаркеті заільняють за недостачу 50 гривен. Бо то холоп.
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02.09.2024 21:53 Відповісти
Так само й Гогілашвілі колись "перевіряли", призначаючи його заступником міністра. І хто за це відповів? А хто відповів за повний провал кадрової політики при Баканові?
"Такого честного главы СБУ в Украине еще не было"...
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03.09.2024 09:39 Відповісти
Давайте так...
Хто наступний президент?

Бо Зеленьский...
Має подати в відставку...

По законам...
Бомбам по Вознесентку...

Я не не можу назвати його боягузом...

Але наступником має стати Бутусов...,
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02.09.2024 21:56 Відповісти
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02.09.2024 22:50 Відповісти
Ну, так...
Я практикую сферу виконання бажаннь..
Основа в тому, що все лежить на поверхні...

Просто не треба лежати...
А бути зверху...
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02.09.2024 22:56 Відповісти
Ще одного високопосадового Крота отримують Сили оборони України. Як колись на голову Комітету з розвідки при Президентові України Зеленський призначив рашистськоно агента Демченка, підривна діяльність якого призвела до "зеленських шашликів у травні" замість підготовки до відбиття широкомасштабного нападу армії рашистської пітьми на Україну. .
А цього нового перевертня призначають вже на третьому році війни та ще в самий критичний момент ворожого наступу.
Ігри двоголового ЄрЗе із спецслужбами ворога - у самому розгарі.
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02.09.2024 22:02 Відповісти
Причому призначають людину, котра не має ані найменшого відношення до цих самих безпілотних систем.
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03.09.2024 10:10 Відповісти
А що більше нема достойних, він єдиний і неповторний? Якщо є найменші сумніви- назначати не можна.
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02.09.2024 22:06 Відповісти
Писяют прямо в глаза.
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02.09.2024 22:56 Відповісти
Перевіряти треба тих , хто призначав . І запровадити саме високе покарання , яке є в Україні крадіям та зрадникам - звільнення .
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02.09.2024 23:04 Відповісти
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02.09.2024 23:05 Відповісти
Схожі, наче сестри Зайцеви.
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03.09.2024 00:42 Відповісти
Лохи пролізли на верхи і українська армія уже під Покровськом. Пора уже звати Залужного.
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02.09.2024 23:08 Відповісти
перевіряти треба не в СБУ, а ЦРУ
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02.09.2024 23:19 Відповісти
А то СБУ которое полностью под опой не в курсе че куда и кого назначают. Блажен то кто верюет
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02.09.2024 23:52 Відповісти
Доки СБУ ПЕРЕВірить , він може усі документи скопіювати і передати у рашу
ДО результатів перевірки нельзя допускати до керівництва.
І ЩЕ ПИТАННЯ- хто його призначив? Призвіще?
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03.09.2024 00:04 Відповісти
Наявність зв'язків з рашистами- обов'язкова умова для членів ЗЕ-банди
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03.09.2024 01:28 Відповісти
Партнери Умерова по Голосу уповноважені заявити, що ніяких відомостей про проходження спецперевірки немає, рішення ВСуду про відмову у допуску цієї персони не скасоване..... Значить, єдиним вигодонабувачем від посади є так звана неназвана політична особа і заодно установлений агент Козир. Рід військ спеціально створили, щоб другий Член Ставки був в курсах і самостійно без відома Генштабу призначав керівництво.
А буде артачитись, запустять акустичну Торпеду Бездомну.
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03.09.2024 02:49 Відповісти
А з'ясувати завдяки КОМУ він був призначен. Чи "єто другое"?
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03.09.2024 07:25 Відповісти
в чому заключається професіаналізм у цього діда-пердила??? хто просовує цих гамбургерів з невідомим минулим??? цей буде кізликом відбувайла.... за 2 з половиною роки , фронт загартував дійсно професіоналів цієї справи... там вибір великий
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03.09.2024 08:06 Відповісти
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03.09.2024 10:13 Відповісти
 
 