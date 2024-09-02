Комітет ВР направить запит в СБУ щодо повторної перевірки начштабу Сил безпілотних систем Гладкого, - ЗМІ

Безпековий комітет Верховної Ради прийняв рішення звернутися до Служби безпеки України для повторної перевірки начальника штабу Сил безпілотних систем ЗСУ Романа Гладкого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Суспільному розповіла народна депутатка від фракції "Голос" Соломія Бобровська.

Так депутатка розповіла, що попри схвальні відгуки від головкома ЗСУ Олександра Сирського про професійність Гладкого, під час засідання Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної ради України постала низка питань до нового начальника штабу, зокрема:

чи є паспорт РФ в його дружини;

чи правда те, що його донька виступала під прапором ФСБ РФ на спортивних змаганнях;

у самої Бобровської було питання, чи має Гладкий довідку з перевіркою СБУ, чи була вона надана для тих, хто підписував його нове призначення, зокрема Рустему Умерову;

чи було скасовано рішення Верховного суду про закриття доступу до державної таємниці для Гладкого.

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"Ви знаєте, жодної відповіді на жодне питання ми не отримали. Понад те, Міністерство оборони не має довідки від СБУ, яка б говорила про те, як він (Гладков - Ред.) пройшов цю перевірку. Про паспорти. Жодних коментарів про дружину і про доньку", - сказала Бобровська.

Та додала, що зрештою комітет ухвалив рішення про те, що направить лист до СБУ із проханням перевірки. Головнокомандувач Сирський підтримав це рішення.

"Суспільство має знати, чому його дружина була в Криму, чому він їздив під час АТО до Севастополя, коли він сім'ю забрав? Тобто якісь певні речі, що стосуються не особистого життя, а стосуються державної безпеки. Оскільки відповідей немає, будемо питати, надалі копати, доки не дізнаємося, чи все гаразд, чи в СБУ є питання до Гладкого", - резюмувала народна обраниця.

Нагадаємо раніше заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ призначили Романа Гладкого, якого раніше підозрювали у держзраді, шпигунстві та корупції.

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