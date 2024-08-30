Безугла заявила про призначення Гладкого на посаду начштабу Командування Сил безпілотних систем. Його підозрювали у держзраді, корупції і він не має досвіду роботи з БПЛА

Начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ призначили Романа Гладкого, якого раніше підозрювали у держзраді, шпигунстві та корупції.

Про це повідомила заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, Гладкий не лише не має жодного досвіду роботи з БПЛА, але й був підозрюваний у державній зраді, шпигунстві та корупції.

Парламентарка підтвердила інформацію із соцмереж про призначення та зазначила, що дружина Гладкого має російський паспорт, а донька виступала на змаганнях за РФ.





"Незрозуміло, як він пройшов перевірку Служби безпеки України та досі обіймає найвищі посади. Вихідець із Криму, капітан військово-морських сил з такою репутацією і ніколи не мав відношення до дронів! Що знаю, призначення саме цієї людини начальником штабу - свідоме рішення Сирського. Він був відправлений туди як "соглядатай" попри протести Вадима Сухаревського та його команди. Це типовий підхід, який було використано багато разів. Зокрема така ж ситуація у Гнатова, якого Президент призначив на керівництво фронтом замість Содоля. У Гнатова начальник штабу - син друга Содоля, так само як і керівники угруповувань (ОТУ) - від Содоля та Сирського. Криза і хаос в управлінні на східному фронті зараз - результат кумівства, ручного контролю та втручання до рівня взводу з боку Сирського паралельно з виведенням підрозділів із Донецької області", - додала вона.

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