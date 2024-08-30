Безугла заявила про призначення Гладкого на посаду начштабу Командування Сил безпілотних систем. Його підозрювали у держзраді, корупції і він не має досвіду роботи з БПЛА
Начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ призначили Романа Гладкого, якого раніше підозрювали у держзраді, шпигунстві та корупції.
Про це повідомила заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, Гладкий не лише не має жодного досвіду роботи з БПЛА, але й був підозрюваний у державній зраді, шпигунстві та корупції.
Парламентарка підтвердила інформацію із соцмереж про призначення та зазначила, що дружина Гладкого має російський паспорт, а донька виступала на змаганнях за РФ.
"Незрозуміло, як він пройшов перевірку Служби безпеки України та досі обіймає найвищі посади. Вихідець із Криму, капітан військово-морських сил з такою репутацією і ніколи не мав відношення до дронів! Що знаю, призначення саме цієї людини начальником штабу - свідоме рішення Сирського. Він був відправлений туди як "соглядатай" попри протести Вадима Сухаревського та його команди. Це типовий підхід, який було використано багато разів. Зокрема така ж ситуація у Гнатова, якого Президент призначив на керівництво фронтом замість Содоля. У Гнатова начальник штабу - син друга Содоля, так само як і керівники угруповувань (ОТУ) - від Содоля та Сирського. Криза і хаос в управлінні на східному фронті зараз - результат кумівства, ручного контролю та втручання до рівня взводу з боку Сирського паралельно з виведенням підрозділів із Донецької області", - додала вона.
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І саме це вона постійно і робить.
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так для зешлика саме той кандидат, чим гірше тим краще
Тобто персона її шефа Єрмака з батьком КДБістом Бур'яну не хвилює
- президент-уклоніст-українофоб,
- дружина президента, яка корегувала ворожий вогонь по ЗСУ,
- Подоляк з братушкою у ГРУ РФ,
- Татаров з шефом у РФ,
- Гетманцев з шефом у РФ,
- Галущенко з шефом у РФ.
Ну і звісно ж головний начальник Єрмак.
Бо кидати лайно на вентилятор - багато розуму не треба.
Наразі всі пункти працюють
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/pfbid02WsberDVbJvAtNV51oFNULBziRF3qKya5LhitXPPbTAwBa8ekYFvk1tothfDVSFW2l?__cft__[0]=AZXSn8YkP1pdNzoCpK3e0I3F1jHz3fBk-Ey4IoZ1AgQI3QDnE9MuA82sJqD4LiHEyCUdcLIbRlrYsU_9p9P5c0k8-A6HevLFUAP3EdFjPOsrvlN1rvStJqdaZ121GGfmkwJw37WeMXn73poUoUcsqYDEfiAyltM3mZvHI8k32ZmTwYSqOVDsk3kmC2aqup2uBis&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/?locale=uk_UA
Я знаю, як важко нам дається західна військова допомога. Скільки сил і часу потрібно, аби переконати країни ЄС і США надати нові види озброєнь. В кожному відрядженні, коли нас таки випускають закордон, ми розповідаємо про професійність і мужність української армії, яка швидко вчиться, має високу підготовку. Ми з перших вуст знаємо про ситуацію в ЗСУ. Знаємо проблеми і втрати, ставимо ці питання владі на закритих зустрічах, штурхаємо і критикуємо публічно для вирішення проблем. Але, попри все критичне ставлення до нинішньої влади, наша команда ніколи не робила і не зробить жодного кроку і дії, аби зашкодити Україні. Ні всередині країни, ні назовні.
Я шокована останніми заявами Марʼяни зі слуг . Вони не просто шкодять національній безпеці країни. Вони ставлять під загрозу подальше постачання систем ППО і високотехнологічної зброї. Вони дають козирі украіноскептикам в усіх західних країнах скорочувати допомогу і виправдовувати блокування поставок F-16 та іншої новітньої техніки. Те, що її скандальні заяви тягають всі російські пропагандистські помийки- то дрібниці… Хоч все це підриває моральний дух ЗСУ. Але її цитують західні медіа, а отже- вона дає козирі тим, хто за скорочення допомоги. Бо навіщо українцям літаки, як вони самі себе на них повбивають….
Ця особа залишається заступницею голови комітету нацбезпеки. Вона наповну користується матеріалами з обмеженим доступом, для службового користування. Будь кого з простих громадян за одну соту подібного вже б затримали СБУ. Й тільки Марʼяна почувається безкарно.
Її «правда» не має нічого спільного із захистом інтересів військовослужбовців і ЗСУ. В неї завжди винне військове керівництво. ….Таке можливе, тільки якщо ти маєш дах на Банковій. Віце-президентський дах. Але останні її заяви- це вже явний перебір навіть для ОП. Марʼяну треба гнати з комітету і парламенту. Негайно.
Тільки от ця ***** також причетна до всього цього.
- Так у этого негодяя еще и жена коммунистка,...
-Эту женщину вижу впервые, никакой Серафимы Владимировны из Петербурга не жду. Это обман
Такой новостью ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ЛАЙНО ПРО ТАТАРОВА
Не перебьешь
Ты, ШВАБРА, теряешь профессионализм первоклассного говнометателя
Президент тебя на прессухе умыл
Учись , ШВАБРА, у презика - как нести ахинею!!!!
Але от висвітлює усе лайно, то вже + їй в карму!
Якраз підходяща кандидатура на таку посаду. Ну, не посадить же ж дєрьмак дійсно проукраїнського, патріота на кшталт Червінського, Кривоноса або Марченка.
Ну,хто ж вивів підрозділи із Донецької обл.,залишивши бойові позиції,до того ж кращі підрозділи і завів у Курську?
Сам сир не зробив би цього,копай глибше Маряна,Жанною де Арк станеш.