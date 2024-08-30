Безуглая заявила о назначении Гладкого на должность начштаба Командования Сил беспилотных систем. Его подозревали в госизмене, коррупции и у него нет опыта работы с БПЛА
Начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ назначили Романа Гладкого, которого ранее подозревали в госизмене, шпионаже и коррупции.
Об этом сообщила заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, Гладкий не только не имеет никакого опыта работы с БПЛА, но и был подозреваемый в государственной измене, шпионаже и коррупции.
Парламентарий подтвердила информацию из соцсетей о назначении и отметила, что жена Гладкого имеет российский паспорт, а дочь выступала на соревнованиях за РФ.
"Непонятно, как он прошел проверку Службы безопасности Украины и до сих пор занимает высокие должности. Выходец из Крыма, капитан военно-морских сил с такой репутацией и никогда не имел отношения к дронам! Что знаю, назначение именно этого человека начальником штаба - сознательное решение Сырского. Он был отправлен туда как "смотрящий", несмотря на протесты Вадима Сухаревского и его команды. Это типичный подход, который был использован много раз. В частности такая же ситуация у Гнатова, которого президент назначил на руководство фронтом вместо Содоля. У Гнатова начальник штаба - сын друга Содоля, так же как и руководители группировок (ОТГ) - от Содоля и Сырского. Кризис и хаос в управлении на восточном фронте сейчас - результат кумовства, ручного контроля и вмешательства до уровня взвода со стороны Сырского параллельно с выводом подразделений из Донецкой области", - добавила она.
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І саме це вона постійно і робить.
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так для зешлика саме той кандидат, чим гірше тим краще
Тобто персона її шефа Єрмака з батьком КДБістом Бур'яну не хвилює
- президент-уклоніст-українофоб,
- дружина президента, яка корегувала ворожий вогонь по ЗСУ,
- Подоляк з братушкою у ГРУ РФ,
- Татаров з шефом у РФ,
- Гетманцев з шефом у РФ,
- Галущенко з шефом у РФ.
Ну і звісно ж головний начальник Єрмак.
Бо кидати лайно на вентилятор - багато розуму не треба.
Наразі всі пункти працюють
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/pfbid02WsberDVbJvAtNV51oFNULBziRF3qKya5LhitXPPbTAwBa8ekYFvk1tothfDVSFW2l?__cft__[0]=AZXSn8YkP1pdNzoCpK3e0I3F1jHz3fBk-Ey4IoZ1AgQI3QDnE9MuA82sJqD4LiHEyCUdcLIbRlrYsU_9p9P5c0k8-A6HevLFUAP3EdFjPOsrvlN1rvStJqdaZ121GGfmkwJw37WeMXn73poUoUcsqYDEfiAyltM3mZvHI8k32ZmTwYSqOVDsk3kmC2aqup2uBis&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/?locale=uk_UA
Я знаю, як важко нам дається західна військова допомога. Скільки сил і часу потрібно, аби переконати країни ЄС і США надати нові види озброєнь. В кожному відрядженні, коли нас таки випускають закордон, ми розповідаємо про професійність і мужність української армії, яка швидко вчиться, має високу підготовку. Ми з перших вуст знаємо про ситуацію в ЗСУ. Знаємо проблеми і втрати, ставимо ці питання владі на закритих зустрічах, штурхаємо і критикуємо публічно для вирішення проблем. Але, попри все критичне ставлення до нинішньої влади, наша команда ніколи не робила і не зробить жодного кроку і дії, аби зашкодити Україні. Ні всередині країни, ні назовні.
Я шокована останніми заявами Марʼяни зі слуг . Вони не просто шкодять національній безпеці країни. Вони ставлять під загрозу подальше постачання систем ППО і високотехнологічної зброї. Вони дають козирі украіноскептикам в усіх західних країнах скорочувати допомогу і виправдовувати блокування поставок F-16 та іншої новітньої техніки. Те, що її скандальні заяви тягають всі російські пропагандистські помийки- то дрібниці… Хоч все це підриває моральний дух ЗСУ. Але її цитують західні медіа, а отже- вона дає козирі тим, хто за скорочення допомоги. Бо навіщо українцям літаки, як вони самі себе на них повбивають….
Ця особа залишається заступницею голови комітету нацбезпеки. Вона наповну користується матеріалами з обмеженим доступом, для службового користування. Будь кого з простих громадян за одну соту подібного вже б затримали СБУ. Й тільки Марʼяна почувається безкарно.
Її «правда» не має нічого спільного із захистом інтересів військовослужбовців і ЗСУ. В неї завжди винне військове керівництво. ….Таке можливе, тільки якщо ти маєш дах на Банковій. Віце-президентський дах. Але останні її заяви- це вже явний перебір навіть для ОП. Марʼяну треба гнати з комітету і парламенту. Негайно.
Тільки от ця ***** також причетна до всього цього.
- Так у этого негодяя еще и жена коммунистка,...
-Эту женщину вижу впервые, никакой Серафимы Владимировны из Петербурга не жду. Это обман
Такой новостью ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ЛАЙНО ПРО ТАТАРОВА
Не перебьешь
Ты, ШВАБРА, теряешь профессионализм первоклассного говнометателя
Президент тебя на прессухе умыл
Учись , ШВАБРА, у презика - как нести ахинею!!!!
Але от висвітлює усе лайно, то вже + їй в карму!
Якраз підходяща кандидатура на таку посаду. Ну, не посадить же ж дєрьмак дійсно проукраїнського, патріота на кшталт Червінського, Кривоноса або Марченка.
Ну,хто ж вивів підрозділи із Донецької обл.,залишивши бойові позиції,до того ж кращі підрозділи і завів у Курську?
Сам сир не зробив би цього,копай глибше Маряна,Жанною де Арк станеш.