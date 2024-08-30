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Безуглая заявила о назначении Гладкого на должность начштаба Командования Сил беспилотных систем. Его подозревали в госизмене, коррупции и у него нет опыта работы с БПЛА

Начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ назначили Романа Гладкого, которого ранее подозревали в госизмене, шпионаже и коррупции.

Об этом сообщила заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

Начальником штабу Командування сил безпілотних систем призначили Гладкого, якого підозрювали у держзраді

По ее словам, Гладкий не только не имеет никакого опыта работы с БПЛА, но и был подозреваемый в государственной измене, шпионаже и коррупции.

Парламентарий подтвердила информацию из соцсетей о назначении и отметила, что жена Гладкого имеет российский паспорт, а дочь выступала на соревнованиях за РФ.

Начальником штабу Командування сил безпілотних систем призначили Гладкого, якого підозрювали у держзраді
Начальником штабу Командування сил безпілотних систем призначили Гладкого, якого підозрювали у держзраді

"Непонятно, как он прошел проверку Службы безопасности Украины и до сих пор занимает высокие должности. Выходец из Крыма, капитан военно-морских сил с такой репутацией и никогда не имел отношения к дронам! Что знаю, назначение именно этого человека начальником штаба - сознательное решение Сырского. Он был отправлен туда как "смотрящий", несмотря на протесты Вадима Сухаревского и его команды. Это типичный подход, который был использован много раз. В частности такая же ситуация у Гнатова, которого президент назначил на руководство фронтом вместо Содоля. У Гнатова начальник штаба - сын друга Содоля, так же как и руководители группировок (ОТГ) - от Содоля и Сырского. Кризис и хаос в управлении на восточном фронте сейчас - результат кумовства, ручного контроля и вмешательства до уровня взвода со стороны Сырского параллельно с выводом подразделений из Донецкой области", - добавила она.

Смотрите: Более ста российских БПЛА уничтожили в воздухе украинские воины с помощью дронов-камикадзе. ВИДЕО

Начальником штабу Командування сил безпілотних систем призначили Гладкого, якого підозрювали у держзраді
Начальником штабу Командування сил безпілотних систем призначили Гладкого, якого підозрювали у держзраді
Начальником штабу Командування сил безпілотних систем призначили Гладкого, якого підозрювали у держзраді
Начальником штабу Командування сил безпілотних систем призначили Гладкого, якого підозрювали у держзраді

Автор: 

назначение (2170) Безуглая Марьяна (291) Силы беспилотных систем (90)


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Топ комментарии
+67
Звільнений при Порошенко, прийнятий при Зеленському. Чого хоче Мар'яна?! Усі питання до Верховнокомандувача,
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30.08.2024 11:32
+34
А хіба там є інші кадри?
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30.08.2024 11:32
+34
Корінь зла в ОП. Україна не випливе з таким баластом.
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30.08.2024 11:36
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Страница 2 из 2
Все йде за задумом ОПи - максимально накидати лайна на Залужного, як можливого кандидата в президенти України, рейтингів якого так боялася і боїться ОПа, що Безумна і робить, приплітаючи його прізвище майже в кожному своєму пості, але ніколи не акцентує уваги на тих, хто призначає Головкомів або крадіїїв. У неї всі погані, а ОПа(Єрмак) і Зеля хороші, тому яйця з пластиліну у тих, хто вірить у якусть щирість дописів Безумної
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30.08.2024 12:25 Ответить
У Бещгуглої головна задача - у всьому робити винними військових. Щоб навітт лумки не було, що ЗЄрмак може бути причетний до просьорів.

І саме це вона постійно і робить.
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30.08.2024 12:24 Ответить
Бінго!!!
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30.08.2024 15:50 Ответить
ну тактика цілком зрозуміла..., сили безпілотних систем - це саме ті сили, у розвалі яких кров з носу має свій інтерес рашка..., а що ще вона може зробити? не купувати ж Сухаревського...., а призначити свою людинку у штаб, потихеньку все розвалювати та мати інфу з перших рук - це саме те що треба...
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30.08.2024 11:56 Ответить
Його підозрювали у держзраді, корупції і він не має досвіду роботи з БПЛА Джерело:
=================
так для зешлика саме той кандидат, чим гірше тим краще
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30.08.2024 11:57 Ответить
Я вже тут писав колись - знайомому бійцю не дали доступ в Кропиву, бо він в 2018 році у свій акаунт Вконтактє заходив. А тут фактично русня очолила штаб одного з головних родів військ і нічо.
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30.08.2024 11:59 Ответить
Ця війна стала можливої лише завдяки таким зрадникам і кротам як у владі так і в військовій сфері.
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30.08.2024 12:08 Ответить
І завдяки безуглим.
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30.08.2024 15:53 Ответить
ахахахахаххаахха, "результат кумівства" скаааааааа це дуже смішно)))))
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30.08.2024 12:10 Ответить
Безвугла, яка останнім часом корчить з себе правдорубку борчиню за Україну (переважно щоб робити дискредитуючі вкиди щодо ЗСУ) обурюється призначенням Гладкого.
Тобто персона її шефа Єрмака з батьком КДБістом Бур'яну не хвилює
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30.08.2024 12:20 Ответить
Безуглу не хвилює:
- президент-уклоніст-українофоб,
- дружина президента, яка корегувала ворожий вогонь по ЗСУ,
- Подоляк з братушкою у ГРУ РФ,
- Татаров з шефом у РФ,
- Гетманцев з шефом у РФ,
- Галущенко з шефом у РФ.

Ну і звісно ж головний начальник Єрмак.
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30.08.2024 12:32 Ответить
она просто горячим ссыоться о них
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31.08.2024 23:41 Ответить
Всі претензії хай залишає в ОП, а не на паркані.

Бо кидати лайно на вентилятор - багато розуму не треба.
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30.08.2024 12:22 Ответить
Все смешалось в доме Облонских...😎
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30.08.2024 12:23 Ответить
Оболонских. Ця тупа пи#да з Оболоні.
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30.08.2024 12:26 Ответить
Коли врешті українці усвідомлять - з цією владою до перемоги як до Марса. Але і цікаво скільки на таке зможе скрізь пальці дивитись захід. До них теж має прийти усвідомлення.
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30.08.2024 12:23 Ответить
Чому ви вважаєте що захід не влаштовує така ситуація?..... їм головне щоб Україна не програла до 5 років, які їм потрібно на переозброєння але і не виграла... щоб експорт ресурсів з раші не припинився

Наразі всі пункти працюють
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30.08.2024 12:35 Ответить
Мар'яна, Мар'яна, Мар'яна. "Огні отелєй так заманчіво горят... "
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30.08.2024 12:29 Ответить
Чи не родич йому відомий пропагандон валерій гладкий? Тоді все стане зрозумілим.
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30.08.2024 12:30 Ответить
Так зелені навмисне таких поців призначають-щоб все ''прокохали'', а зелені здадуть *уйлу Україну, а самі по закордонах поховаються.
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30.08.2024 12:34 Ответить
Нічого дивного. В Україні при владі чужинці. Серед тих 5-6 суперменеджерів, ні одного українця.
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30.08.2024 22:05 Ответить
ну конечно, а ты думал по другому ?
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31.08.2024 23:42 Ответить
Мар'яна так часто кричала «вовк!», що тепер до її заяв ставляться як до пустих «постів Безмозглої». Ти ж депутат - напиши депутатський запит до СБУ, військової контррозвідки і т.д. Ти ж заступник голови комітету з оборони - збери комітет, повідомь про зрадника, ініціюй зібрання РНБО, щоб вони ухвалили рішення про його відсторонення. В кінці кінців є ставка верховного головнокомандувача. Народіть звернення Комітету до Ставки. Ставка, і особисто президент, можуть ухвалити про усунення з посади Гладкого, і ставка несе відповідальність за всі кадрові призначення. Але ж то робити треба. Краще у фейсбуку попиждІти, бурління створити.
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30.08.2024 12:43 Ответить
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko?__cft__[0]=AZXSn8YkP1pdNzoCpK3e0I3F1jHz3fBk-Ey4IoZ1AgQI3QDnE9MuA82sJqD4LiHEyCUdcLIbRlrYsU_9p9P5c0k8-A6HevLFUAP3EdFjPOsrvlN1rvStJqdaZ121GGfmkwJw37WeMXn73poUoUcsqYDEfiAyltM3mZvHI8k32ZmTwYSqOVDsk3kmC2aqup2uBis&__tn__=-UC%2CP-R Iryna Gerashchenko

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/pfbid02WsberDVbJvAtNV51oFNULBziRF3qKya5LhitXPPbTAwBa8ekYFvk1tothfDVSFW2l?__cft__[0]=AZXSn8YkP1pdNzoCpK3e0I3F1jHz3fBk-Ey4IoZ1AgQI3QDnE9MuA82sJqD4LiHEyCUdcLIbRlrYsU_9p9P5c0k8-A6HevLFUAP3EdFjPOsrvlN1rvStJqdaZ121GGfmkwJw37WeMXn73poUoUcsqYDEfiAyltM3mZvHI8k32ZmTwYSqOVDsk3kmC2aqup2uBis&__tn__=%2CO%2CP-R

https://www.facebook.com/?locale=uk_UA

Я знаю, як важко нам дається західна військова допомога. Скільки сил і часу потрібно, аби переконати країни ЄС і США надати нові види озброєнь. В кожному відрядженні, коли нас таки випускають закордон, ми розповідаємо про професійність і мужність української армії, яка швидко вчиться, має високу підготовку. Ми з перших вуст знаємо про ситуацію в ЗСУ. Знаємо проблеми і втрати, ставимо ці питання владі на закритих зустрічах, штурхаємо і критикуємо публічно для вирішення проблем. Але, попри все критичне ставлення до нинішньої влади, наша команда ніколи не робила і не зробить жодного кроку і дії, аби зашкодити Україні. Ні всередині країни, ні назовні.

Я шокована останніми заявами Марʼяни зі слуг . Вони не просто шкодять національній безпеці країни. Вони ставлять під загрозу подальше постачання систем ППО і високотехнологічної зброї. Вони дають козирі украіноскептикам в усіх західних країнах скорочувати допомогу і виправдовувати блокування поставок F-16 та іншої новітньої техніки. Те, що її скандальні заяви тягають всі російські пропагандистські помийки- то дрібниці… Хоч все це підриває моральний дух ЗСУ. Але її цитують західні медіа, а отже- вона дає козирі тим, хто за скорочення допомоги. Бо навіщо українцям літаки, як вони самі себе на них повбивають….

Ця особа залишається заступницею голови комітету нацбезпеки. Вона наповну користується матеріалами з обмеженим доступом, для службового користування. Будь кого з простих громадян за одну соту подібного вже б затримали СБУ. Й тільки Марʼяна почувається безкарно.

Її «правда» не має нічого спільного із захистом інтересів військовослужбовців і ЗСУ. В неї завжди винне військове керівництво. ….Таке можливе, тільки якщо ти маєш дах на Банковій. Віце-президентський дах. Але останні її заяви- це вже явний перебір навіть для ОП. Марʼяну треба гнати з комітету і парламенту. Негайно.
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30.08.2024 12:49 Ответить
Ніфіга не зрозумів.
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30.08.2024 13:08 Ответить
Дві подоляцькі курви висрались на гілці.
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30.08.2024 13:09 Ответить
Та невже так і бачили?! З Говерли?
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30.08.2024 13:37 Ответить
Це ІРИНА Геращенко, читати великі тексти не навчили у школі.
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30.08.2024 14:27 Ответить
От тут повірю Буяні Безумній, з таким регаліями це ідеальний варіант для призначення на посаду Сирком(ЕрЗе).
Тільки от ця ***** також причетна до всього цього.
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30.08.2024 12:57 Ответить
Марьяна ты в опасности!! Ты обнажаешь власть! А они тебя не простят.
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30.08.2024 13:09 Ответить
Ще одного ФСБшника працевлаштовано!
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30.08.2024 13:21 Ответить
Так він також чеченців пачками вбивав. Кєнтуха Татарова. Ну і всі знають скільки зараз грошей на бпла.
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30.08.2024 13:29 Ответить
Це просто позорище! Бідна Україна!
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30.08.2024 13:32 Ответить
на жаль я вже нічому не дивуюсь
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30.08.2024 13:44 Ответить
Вспомнил эпизод из фильма Бег
- Так у этого негодяя еще и жена коммунистка,...
-Эту женщину вижу впервые, никакой Серафимы Владимировны из Петербурга не жду. Это обман
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30.08.2024 13:45 Ответить
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30.08.2024 13:56 Ответить
Сирський ще наломає дров. Це тільки початок.
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30.08.2024 13:56 Ответить
Ще один, теліпає єрундою ..
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30.08.2024 16:39 Ответить
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30.08.2024 14:00 Ответить
Зєля. Вибори
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30.08.2024 14:12 Ответить
та зєльоному і в жОПа тільки такі й потрібі.
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30.08.2024 14:59 Ответить
Слабенько!
Такой новостью ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ЛАЙНО ПРО ТАТАРОВА
Не перебьешь
Ты, ШВАБРА, теряешь профессионализм первоклассного говнометателя
Президент тебя на прессухе умыл
Учись , ШВАБРА, у презика - как нести ахинею!!!!
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30.08.2024 15:11 Ответить
Марьяну всi цькують, а вона може саме порядочна i патрiотична.
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30.08.2024 15:57 Ответить
може.. стала...
Але от висвітлює усе лайно, то вже + їй в карму!
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30.08.2024 16:45 Ответить
Вершки суспільства
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30.08.2024 17:24 Ответить
був підозрюваний у державній зраді, шпигунстві та корупції. Джерело:
Якраз підходяща кандидатура на таку посаду. Ну, не посадить же ж дєрьмак дійсно проукраїнського, патріота на кшталт Червінського, Кривоноса або Марченка.
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30.08.2024 17:46 Ответить
А Порошенка за Гелетея чмирили.
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30.08.2024 21:16 Ответить
А може він чеченців під ОП вбивав? Треба послухати потужного нашого Лідера
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30.08.2024 21:49 Ответить
Безуглая очень удобная персона для слива инфы, даже если шумиха пошла не по сценарию, всегда можно сказать что она дура, а как известно какой с дурака спрос.
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30.08.2024 22:03 Ответить
"паралельно з виведенням підрозділів із Донецької області", - додала вона. "
Ну,хто ж вивів підрозділи із Донецької обл.,залишивши бойові позиції,до того ж кращі підрозділи і завів у Курську?
Сам сир не зробив би цього,копай глибше Маряна,Жанною де Арк станеш.
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30.08.2024 22:15 Ответить
А давайте зайца сделаем виновным в ******* армии. Назовем Безугла и поджарим. Всем легче станет.
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30.08.2024 23:24 Ответить
Это будет счастливый день, когда Зеленский, Ермак и все их безуглые пойдут на выход. Дай бог Украине выстоять до этого.
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30.08.2024 23:36 Ответить
В державі повністю відсутня система безпеки при призначенні на будь - які посади. Ніхто крім журналістів, нікого не перевіряє. Недарма стільки агентів і зрадників виявилось після початку агресії. Але нічого не робиться. Показовою є історія, що про Курську операцію ніхто не знав, крім Зеленського, Сирського й ще може декількох осіб. Отже вони самі знають, що попризначали агентів й зрадників навколо себе, але продовжують це робити. Шоу продовжується. Хто довірить своє життя таким командирам і командувачам, котрі повністю знищили довіру до себе своїми діями й рішеннями? Це - повний пи...ць!
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30.08.2024 23:47 Ответить
дна немае края. что дальше ? кого еще зеля призначит ? есть варианты ? уже везде кацапы стоять.
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31.08.2024 23:39 Ответить
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