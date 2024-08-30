Безуглая заявила о назначении Гладкого на должность начштаба Командования Сил беспилотных систем. Его подозревали в госизмене, коррупции и у него нет опыта работы с БПЛА

Начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ назначили Романа Гладкого, которого ранее подозревали в госизмене, шпионаже и коррупции.

Об этом сообщила заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, Гладкий не только не имеет никакого опыта работы с БПЛА, но и был подозреваемый в государственной измене, шпионаже и коррупции.

Парламентарий подтвердила информацию из соцсетей о назначении и отметила, что жена Гладкого имеет российский паспорт, а дочь выступала на соревнованиях за РФ.





"Непонятно, как он прошел проверку Службы безопасности Украины и до сих пор занимает высокие должности. Выходец из Крыма, капитан военно-морских сил с такой репутацией и никогда не имел отношения к дронам! Что знаю, назначение именно этого человека начальником штаба - сознательное решение Сырского. Он был отправлен туда как "смотрящий", несмотря на протесты Вадима Сухаревского и его команды. Это типичный подход, который был использован много раз. В частности такая же ситуация у Гнатова, которого президент назначил на руководство фронтом вместо Содоля. У Гнатова начальник штаба - сын друга Содоля, так же как и руководители группировок (ОТГ) - от Содоля и Сырского. Кризис и хаос в управлении на восточном фронте сейчас - результат кумовства, ручного контроля и вмешательства до уровня взвода со стороны Сырского параллельно с выводом подразделений из Донецкой области", - добавила она.

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