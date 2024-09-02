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Комитет ВР направит запрос в СБУ о повторной проверке начштаба Сил беспилотных систем Гладкого, - СМИ

Роман Гладкий

Комитет по безопасности Верховной Рады принял решение обратиться в Службу безопасности Украины для повторной проверки начальника штаба Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Суспільному рассказала народный депутат от фракции "Голос" Соломия Бобровская.

Депутат рассказала, что несмотря на положительные отзывы от главкома ВСУ Александра Сирского о профессионализме Гладкого, во время заседания Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины возник ряд вопросов к новому начальнику штаба, в частности:

  • есть ли паспорт РФ у его жены;
  • правда ли то, что его дочь выступала под флагом ФСБ РФ на спортивных соревнованиях;
  • у самой Бобровской был вопрос, имеет ли Гладкий справку с проверкой СБУ, была ли она предоставлена для тех, кто подписывал его новое назначение, в частности Рустему Умерову;
  • было ли отменено решение Верховного суда о закрытии доступа к государственной тайне для Гладкого.

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"Вы знаете, ни одного ответа ни на один вопрос мы не получили. Более того, Министерство обороны не имеет справки от СБУ, которая бы говорила о том, как он (Гладкий - Ред.) прошел эту проверку. О паспортах. Никаких комментариев о жене и о дочери", - сказала Бобровская.

И добавила, что в конце концов комитет принял решение о том, что направит письмо в СБУ с просьбой проверки. Главнокомандующий Сырский поддержал это решение.

"Общество должно знать, почему его жена была в Крыму, почему он ездил во время АТО в Севастополь, когда он семью забрал? То есть какие-то определенные вещи, касающиеся не личной жизни, а касающиеся государственной безопасности. Поскольку ответов нет, будем спрашивать, продолжать копать, пока не узнаем, все ли в порядке, или у СБУ есть вопросы к Гладкому", - резюмировала народная избранница.

Напомним, ранее заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ назначили Романа Гладкого, которого ранее подозревали в госизмене, шпионаже и коррупции.

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Автор: 

ВР (29242) проверка (819) Гладкий Роман (9) Силы беспилотных систем (92)


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Топ комментарии
+16
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02.09.2024 21:42
+15
Ще одного високопосадового Крота отримують Сили оборони України. Як колись на голову Комітету з розвідки при Президентові України Зеленський призначив рашистськоно агента Демченка, підривна діяльність якого призвела до "зеленських шашликів у травні" замість підготовки до відбиття широкомасштабного нападу армії рашистської пітьми на Україну. .
А цього нового перевертня призначають вже на третьому році війни та ще в самий критичний момент ворожого наступу.
Ігри двоголового ЄрЗе із спецслужбами ворога - у самому розгарі.
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02.09.2024 22:02
+9
Немає відповідальності перевіряючих. От ми перевіріли умовного Дмитрука, протягнули його в Раду, а він виявівся дещо мутним чуваком. Ой-ой-йой, хто ж знав. І так кожного разу. Саме так і має бути в країні, де відроджено монархію та кастову структуру суспільства зразка "до 1917 року": є дворяне, що типо працюють перевіряючими, роками отак перевіряють. В той час як касира в супермаркеті заільняють за недостачу 50 гривен. Бо то холоп.
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02.09.2024 21:53
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У Сирського теж будуть? чим вони відрізняються ?
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02.09.2024 21:42 Ответить
... от жили б батьки кацапського генерала Герасимова під Полтавою!!! )))
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03.09.2024 01:13 Ответить
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02.09.2024 21:42 Ответить
Бобровська гризе як бобр...
Цілі колоди...
Зуби непогані...
Не одного порвали...

Чому три роки лайно жували...?
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02.09.2024 21:46 Ответить
Утром в газете - вечером в куплете
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02.09.2024 22:49 Ответить
В 2019 году Гладкий стал главой Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения, а в декабре 2020 года был назначен заместителем начальника штаба Командования ООС. Об опыте работы Романа Гладкого с беспилотными системами пока ничего не известно.
https://antikor.com.ua/ru/articles/721453-deepstate_otstranennyj_ranee_za_svjazj_s_rossiej_roman_gladkij_byl_naznachen_nachaljnikom_shtaba_sbs
Выше подчёркнуты его главные заслуги перед парашей и её агентами на Банковой.
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02.09.2024 21:47 Ответить
Немає відповідальності перевіряючих. От ми перевіріли умовного Дмитрука, протягнули його в Раду, а він виявівся дещо мутним чуваком. Ой-ой-йой, хто ж знав. І так кожного разу. Саме так і має бути в країні, де відроджено монархію та кастову структуру суспільства зразка "до 1917 року": є дворяне, що типо працюють перевіряючими, роками отак перевіряють. В той час як касира в супермаркеті заільняють за недостачу 50 гривен. Бо то холоп.
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02.09.2024 21:53 Ответить
Так само й Гогілашвілі колись "перевіряли", призначаючи його заступником міністра. І хто за це відповів? А хто відповів за повний провал кадрової політики при Баканові?
"Такого честного главы СБУ в Украине еще не было"...
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03.09.2024 09:39 Ответить
Давайте так...
Хто наступний президент?

Бо Зеленьский...
Має подати в відставку...

По законам...
Бомбам по Вознесентку...

Я не не можу назвати його боягузом...

Але наступником має стати Бутусов...,
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02.09.2024 21:56 Ответить
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02.09.2024 22:50 Ответить
Ну, так...
Я практикую сферу виконання бажаннь..
Основа в тому, що все лежить на поверхні...

Просто не треба лежати...
А бути зверху...
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02.09.2024 22:56 Ответить
Ще одного високопосадового Крота отримують Сили оборони України. Як колись на голову Комітету з розвідки при Президентові України Зеленський призначив рашистськоно агента Демченка, підривна діяльність якого призвела до "зеленських шашликів у травні" замість підготовки до відбиття широкомасштабного нападу армії рашистської пітьми на Україну. .
А цього нового перевертня призначають вже на третьому році війни та ще в самий критичний момент ворожого наступу.
Ігри двоголового ЄрЗе із спецслужбами ворога - у самому розгарі.
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02.09.2024 22:02 Ответить
Причому призначають людину, котра не має ані найменшого відношення до цих самих безпілотних систем.
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03.09.2024 10:10 Ответить
А що більше нема достойних, він єдиний і неповторний? Якщо є найменші сумніви- назначати не можна.
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02.09.2024 22:06 Ответить
Писяют прямо в глаза.
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02.09.2024 22:56 Ответить
Перевіряти треба тих , хто призначав . І запровадити саме високе покарання , яке є в Україні крадіям та зрадникам - звільнення .
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02.09.2024 23:04 Ответить
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02.09.2024 23:05 Ответить
Схожі, наче сестри Зайцеви.
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03.09.2024 00:42 Ответить
Лохи пролізли на верхи і українська армія уже під Покровськом. Пора уже звати Залужного.
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02.09.2024 23:08 Ответить
перевіряти треба не в СБУ, а ЦРУ
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02.09.2024 23:19 Ответить
А то СБУ которое полностью под опой не в курсе че куда и кого назначают. Блажен то кто верюет
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02.09.2024 23:52 Ответить
Доки СБУ ПЕРЕВірить , він може усі документи скопіювати і передати у рашу
ДО результатів перевірки нельзя допускати до керівництва.
І ЩЕ ПИТАННЯ- хто його призначив? Призвіще?
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03.09.2024 00:04 Ответить
Наявність зв'язків з рашистами- обов'язкова умова для членів ЗЕ-банди
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03.09.2024 01:28 Ответить
Партнери Умерова по Голосу уповноважені заявити, що ніяких відомостей про проходження спецперевірки немає, рішення ВСуду про відмову у допуску цієї персони не скасоване..... Значить, єдиним вигодонабувачем від посади є так звана неназвана політична особа і заодно установлений агент Козир. Рід військ спеціально створили, щоб другий Член Ставки був в курсах і самостійно без відома Генштабу призначав керівництво.
А буде артачитись, запустять акустичну Торпеду Бездомну.
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03.09.2024 02:49 Ответить
А з'ясувати завдяки КОМУ він був призначен. Чи "єто другое"?
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03.09.2024 07:25 Ответить
в чому заключається професіаналізм у цього діда-пердила??? хто просовує цих гамбургерів з невідомим минулим??? цей буде кізликом відбувайла.... за 2 з половиною роки , фронт загартував дійсно професіоналів цієї справи... там вибір великий
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03.09.2024 08:06 Ответить
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03.09.2024 10:13 Ответить
 
 