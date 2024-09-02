Комитет ВР направит запрос в СБУ о повторной проверке начштаба Сил беспилотных систем Гладкого, - СМИ

Комитет по безопасности Верховной Рады принял решение обратиться в Службу безопасности Украины для повторной проверки начальника штаба Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Суспільному рассказала народный депутат от фракции "Голос" Соломия Бобровская.

Депутат рассказала, что несмотря на положительные отзывы от главкома ВСУ Александра Сирского о профессионализме Гладкого, во время заседания Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины возник ряд вопросов к новому начальнику штаба, в частности:

есть ли паспорт РФ у его жены;

правда ли то, что его дочь выступала под флагом ФСБ РФ на спортивных соревнованиях;

у самой Бобровской был вопрос, имеет ли Гладкий справку с проверкой СБУ, была ли она предоставлена для тех, кто подписывал его новое назначение, в частности Рустему Умерову;

было ли отменено решение Верховного суда о закрытии доступа к государственной тайне для Гладкого.

Читайте также: Гладкий - офицер с многолетним опытом службы в Вооруженных Силах Украины, прошел все необходимые проверки СБУ - Командование Сил беспилотных систем ВСУ

"Вы знаете, ни одного ответа ни на один вопрос мы не получили. Более того, Министерство обороны не имеет справки от СБУ, которая бы говорила о том, как он (Гладкий - Ред.) прошел эту проверку. О паспортах. Никаких комментариев о жене и о дочери", - сказала Бобровская.

И добавила, что в конце концов комитет принял решение о том, что направит письмо в СБУ с просьбой проверки. Главнокомандующий Сырский поддержал это решение.

"Общество должно знать, почему его жена была в Крыму, почему он ездил во время АТО в Севастополь, когда он семью забрал? То есть какие-то определенные вещи, касающиеся не личной жизни, а касающиеся государственной безопасности. Поскольку ответов нет, будем спрашивать, продолжать копать, пока не узнаем, все ли в порядке, или у СБУ есть вопросы к Гладкому", - резюмировала народная избранница.

Напомним, ранее заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ назначили Романа Гладкого, которого ранее подозревали в госизмене, шпионаже и коррупции.

Смотрите также: ФСБ пыталась завербовать начальника штаба ВМС Украины Гладкого, - контрразведка. ВИДЕО