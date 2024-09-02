Комитет ВР направит запрос в СБУ о повторной проверке начштаба Сил беспилотных систем Гладкого, - СМИ
Комитет по безопасности Верховной Рады принял решение обратиться в Службу безопасности Украины для повторной проверки начальника штаба Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Суспільному рассказала народный депутат от фракции "Голос" Соломия Бобровская.
Депутат рассказала, что несмотря на положительные отзывы от главкома ВСУ Александра Сирского о профессионализме Гладкого, во время заседания Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины возник ряд вопросов к новому начальнику штаба, в частности:
- есть ли паспорт РФ у его жены;
- правда ли то, что его дочь выступала под флагом ФСБ РФ на спортивных соревнованиях;
- у самой Бобровской был вопрос, имеет ли Гладкий справку с проверкой СБУ, была ли она предоставлена для тех, кто подписывал его новое назначение, в частности Рустему Умерову;
- было ли отменено решение Верховного суда о закрытии доступа к государственной тайне для Гладкого.
"Вы знаете, ни одного ответа ни на один вопрос мы не получили. Более того, Министерство обороны не имеет справки от СБУ, которая бы говорила о том, как он (Гладкий - Ред.) прошел эту проверку. О паспортах. Никаких комментариев о жене и о дочери", - сказала Бобровская.
И добавила, что в конце концов комитет принял решение о том, что направит письмо в СБУ с просьбой проверки. Главнокомандующий Сырский поддержал это решение.
"Общество должно знать, почему его жена была в Крыму, почему он ездил во время АТО в Севастополь, когда он семью забрал? То есть какие-то определенные вещи, касающиеся не личной жизни, а касающиеся государственной безопасности. Поскольку ответов нет, будем спрашивать, продолжать копать, пока не узнаем, все ли в порядке, или у СБУ есть вопросы к Гладкому", - резюмировала народная избранница.
Напомним, ранее заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ назначили Романа Гладкого, которого ранее подозревали в госизмене, шпионаже и коррупции.
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Чому три роки лайно жували...?
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Выше подчёркнуты его главные заслуги перед парашей и её агентами на Банковой.
"Такого честного главы СБУ в Украине еще не было"...
Хто наступний президент?
Бо Зеленьский...
Має подати в відставку...
По законам...
Бомбам по Вознесентку...
Я не не можу назвати його боягузом...
Але наступником має стати Бутусов...,
Я практикую сферу виконання бажаннь..
Основа в тому, що все лежить на поверхні...
Просто не треба лежати...
А бути зверху...
А цього нового перевертня призначають вже на третьому році війни та ще в самий критичний момент ворожого наступу.
Ігри двоголового ЄрЗе із спецслужбами ворога - у самому розгарі.
ДО результатів перевірки нельзя допускати до керівництва.
І ЩЕ ПИТАННЯ- хто його призначив? Призвіще?
А буде артачитись, запустять акустичну Торпеду Бездомну.