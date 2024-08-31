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Гладкий - офицер с многолетним опытом службы в Вооруженных Силах Украины, прошел все необходимые проверки СБУ - Командование Сил беспилотных систем ВСУ

вмф,гладкий

В Командовании Сил беспилотных систем ВСУ подтвердили, что Роман Гладкий назначен начальником штаба.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на Facebook-странице Командования Сил беспилотных систем ВСУ.

"Капитан 1 ранга Роман Гладкий - офицер с многолетним опытом службы в Вооруженных Силах Украины, имеет соответствующее военное образование и значительный опыт службы на руководящих должностях в Вооруженных Силах Украины. В том числе в 2020 - 2023 годах - на должностях заместителя начальника Объединенного штаба Командования Объединенных сил, а затем заместителя Командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины. Проходил специализированную подготовку в Канаде, а с началом широкомасштабной агрессии - выполнял задачи на разных направлениях. В частности, во время организации противодесантной обороны побережья в Одессе", - говорится в сообщении.

В Командовании также отметили, что Гладкий в 2018-2019 годах прошел все необходимые проверки СБУ, имеет допуск к работе со сведениями с наивысшей степенью секретности.

"Силы беспилотных систем, как отдельный род войск, находится в стадии формирования и развития. Этот процесс требует понимания, терпения, а иногда и тишины. Командование Сил беспилотных систем искренне надеется на то, что средства массовой информации и медийные лица перед распространением любой информации будут обращаться за официальными комментариями. Мы всегда открыты для общения настолько, насколько это возможно", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ назначили Романа Гладкого, которого ранее подозревали в госизмене, шпионаже и коррупции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ФСБ пыталась завербовать начальника штаба ВМС Украины Гладкого, - контрразведка. ВИДЕО

Автор: 

Гладкий Роман (9) Силы беспилотных систем (91)


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Топ комментарии
+76
Нехай СБУ спочатку ОПу від кротівні зачистить і самих себе... бо якщо його перевіряв Бакланов, то надій на його добропорядність обмаль.
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31.08.2024 09:05
+71
Це про СБУ баканова, наумова, кулініча і інших, які теж пройшли перевірку? 🤔
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31.08.2024 09:14
+59
Прошов перевірки СБУ. Чийого СБУ? Отого що під ковпаком д'єрмака? Ну то зрозуміло що то за ''фрукт''
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31.08.2024 09:05
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Спочатку б фсбу перевірити!
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31.08.2024 18:20 Ответить
Зараз в Україні, при цій владі кожен пройде, даже поліграф!
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31.08.2024 19:12 Ответить
Це навіть не "гішпанський" сором, а чергове підтвердження мого переконання, що опа просто к#нчен#.
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31.08.2024 19:45 Ответить
Багаторічний досвід у чому? Як тирити гроші? При чому тут безпілотники до його досвіду? Зелені ган..они!
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31.08.2024 19:48 Ответить
Він ворог зрадник України! Працює на РФ!
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31.08.2024 20:26 Ответить
Нічого не знаю про цього військового, тож і не можу давати жодних оцінок. Але й командуванню СБС не варто було недолуго реагувати пасажами про багаторічний стаж роботи і якісь пройдені перевірки...бо вигляд така реакція має жалюгідний і мети , очевидно,не досягла.
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31.08.2024 21:25 Ответить
все, то дроны по 1-2 летали на болота, теперь 0. ве пропал. и ракеты, и техника и дроны, сырский, зеленский, ермак в режите Х3 уничтожают ЗСУ и Украину. это трио епаное уже больше убили солдат чем русня.
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31.08.2024 22:53 Ответить
це ПІЗДА, просто ПІЗДА,
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31.08.2024 23:07 Ответить
Сбу....да те сбу точно таке як цей генерал....-перші корупціонери
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31.08.2024 23:33 Ответить
ні, ні, ні. якщо пройшов усі перевірки - то все гаразд. тільки прошу мені пояснити наступне: якщо усі посадові особи високого рангу, в тому числі й ті, що зрадили Україну, свого часу проходили ці перевірки, то може повне гімно ці перевірки?
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01.09.2024 08:53 Ответить
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