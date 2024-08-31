Гладкий - офицер с многолетним опытом службы в Вооруженных Силах Украины, прошел все необходимые проверки СБУ - Командование Сил беспилотных систем ВСУ

В Командовании Сил беспилотных систем ВСУ подтвердили, что Роман Гладкий назначен начальником штаба.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на Facebook-странице Командования Сил беспилотных систем ВСУ.

"Капитан 1 ранга Роман Гладкий - офицер с многолетним опытом службы в Вооруженных Силах Украины, имеет соответствующее военное образование и значительный опыт службы на руководящих должностях в Вооруженных Силах Украины. В том числе в 2020 - 2023 годах - на должностях заместителя начальника Объединенного штаба Командования Объединенных сил, а затем заместителя Командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины. Проходил специализированную подготовку в Канаде, а с началом широкомасштабной агрессии - выполнял задачи на разных направлениях. В частности, во время организации противодесантной обороны побережья в Одессе", - говорится в сообщении.

В Командовании также отметили, что Гладкий в 2018-2019 годах прошел все необходимые проверки СБУ, имеет допуск к работе со сведениями с наивысшей степенью секретности.

"Силы беспилотных систем, как отдельный род войск, находится в стадии формирования и развития. Этот процесс требует понимания, терпения, а иногда и тишины. Командование Сил беспилотных систем искренне надеется на то, что средства массовой информации и медийные лица перед распространением любой информации будут обращаться за официальными комментариями. Мы всегда открыты для общения настолько, насколько это возможно", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ назначили Романа Гладкого, которого ранее подозревали в госизмене, шпионаже и коррупции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ФСБ пыталась завербовать начальника штаба ВМС Украины Гладкого, - контрразведка. ВИДЕО